テレビ新広島が開局50周年を記念し、BSフジと共同制作・放送したドラマ『未来電車“あの日”を知らないあなたへ』が3月8日(日)午後9時より、民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」にて配信を開始した。あわせて、ドラマ制作の舞台裏を描いた30分のドキュメンタリー番組も配信中で、期間限定で無料見放題となる。

この他にも、本作は総務省の実証事業に採択され、今月よりタイでの海外配信を実施予定。

加えて、「先進的設備等を使用した放送コンテンツ製作促進事業」(4Kを活用した実写コンテンツ制作)も受託。ローカル局発のコンテンツを世界へ発信する取り組みを本格的に進める。広島のテレビ局として、地域から生まれた物語を日本全国へ、そして世界へ。本作はその第一歩となる。今後のローカル局のドラマ制作の新たなモデルケースとなるべく、さらなる展開を模索していく。

今後の配信スケジュール※変更になる場合がありますのでご了承下さい。

■TSS開局50周年記念ドラマ『未来電車"あの日"を知らないあなたへ』 3/8(日)午後9時～3/22(日)午後8時59分まで

■『未来電車"あの日"を知らないあなたへ～ドラマの舞台裏～』 3/8(日)午前10時30分～3/22(日)午前10時29分まで

■タイでの配信(総務省実証事業):2026年3月～2年間

■総務省 先進的設備を使用した放送コンテンツ製作促進事業:2026年4月～5年間

【番組概要】

■番組名:TSS開局50周年記念ドラマ『未来電車"あの日"を知らないあなたへ』

■放送【テレビ新広島】(地上波・広島エリア) 2026年3月3日(火) 午後7時～9時00分【BSフジ】(衛星放送・全国エリア) 2026年3月8日(日)午後7時～9時00分

■背景・あらすじ2025年、広島は被爆から80年という大きな節目を迎えた。被爆者の高齢化が進み、“語り部のいない時代”が目前にせまる今、広島の「記憶の継承」をテーマにしたヒューマンドラマ。物語は1975年から2025年まで3つの時間軸で構成される三部作ドラマ。広島に生きる人々の日常を描きながら、「変わりゆく広島の街」と「変わらない人の想い」を見つめ、時代の流れの中でも脈々と受け継がれる“心の記憶”を紡いでいく。

■制作著作:テレビ新広島/BSフジ

■エグゼクティブ・プロデューサー:川上伸一(テレビ新広島)

■制作統括:中岡泰臣・栗原昌哉(テレビ新広島)

■プロデューサー:若木憲子・丸本周作(テレビ新広島)菅野達也・酒井健吾(BSフジ)重松圭一(g)・平部隆明(ユニオン映画)

■アソシエイト・プロデューサー:舩江修(SAMZ)

■原作:稲田幸久「10 YEARS AFTER」(ザメディアジョン)

■脚本:A・ロックマン

■主題歌:ザ・マスミサイル「エール」(SAMZ RECORDS)

■演出:小川弾(g)

■制作協力:g/ユニオン映画/TSSプロダクション

◇ 本件についてのお問い合わせ先 ◇㈱テレビ新広島 編成部 永岡 弘恵TEL 082-256-2113 MAIL nagaoka@tss-tv.co.jp

https://www.tss-tv.co.jp/tss50thdrama/