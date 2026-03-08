【生成AI×Python】IT知識ゼロから6ヶ月で副業案件獲得を目指す、実践型プログラミングスクール「BizCodeX」の提供を開始

株式会社ライムデザインラボ

株式会社ライムデザインラボ（代表取締役：古野星斗 | 沖縄県那覇市）は、プログラミングを学んで副業を始めたい社会人を対象としたオンラインスクール「BizCodeX（ビズコードエックス）」の提供を本格的に開始いたしました。本スクールは、単なるプログラミングスキルの習得にとどまらず、要件定義や営業、マーケティングといった「案件を獲得するためのビジネススキル」までを一貫して指導し、自立して稼げる個人を育成することを目的としています。

BizCodeXはこちら :https://bizcodex.jp/

■ BizCodeX設立の背景と課題

近年、AI技術の急激な発展により「自分の定型業務が奪われるのではないか」という危機感を抱く社会人が増加しています。一方で、プログラミングスクールで技術だけを学んだものの、「どうやって仕事を取ればいいかわからない」「実務レベルに到達しない」と挫折してしまうケースが後を絶ちません。 BizCodeXは、そうした業界の課題を解決し、技術の変化を恐れずに乗りこなし、会社に依存せず自立した個人を育てるべく設立されました。

■ BizCodeX（ビズコードエックス）の3つの特徴

■ 受講生の実績

- プログラミングスキルだけでなく「ビジネス（案件獲得や上流工程）」まで指導Pythonや生成AIの基礎から、データ操作（Pandas、Excel自動操作）、Webアプリ開発、インフラ構築までを網羅。さらに、オフライン営業手法やマーケティング基礎、クラウドソーシングの活用法、案件獲得から入金までのフロー、上流での設計工程など、副業実践に直結するビジネススキルまで学習する独自カリキュラムを提供します。- 経験豊富な実務家による直接指導と「案件獲得までの無期限サポート」Python発祥の地であるオランダでの現地採用経験や、SaaSスタートアップでのCTO経験を持つ代表「ほし」が自ら直接指導にあたります。また、受講生が確実に成果を出せるよう、案件獲得まで無期限でサポートを行います（※諸条件あり）。- IT未経験・文系・30代以上でも安心の学習設計文系や数学が苦手な方、IT未経験の30代以降の方でも、自分のペースで確実にスキルを習得できる環境を整えています。またカリキュラム、サポート内容は時流の変化や個人のニーズに素早く対応し調整できるようセミオーダーメイド式を採用。BizCodeXのサポート内容(2026年3月時点)-時流の変化や個人のニーズに合わせて調整するセミオーダー式を採用

アウトプットを中心とした実践的な学習により、圧倒的な成果を生み出しています。

・未経験から6ヶ月以内に副業案件を獲得した受講生を輩出

・最短5ヶ月での転職成功事例あり

・外部アウトプット（Qiita記事執筆やアプリ開発など）の成果率100%

■ 代表メッセージ BizCodeX代表 古野星斗（ほし）

受講生の声

「テクノロジーやビジネス学習を通じて、“自分の人生から設計し自走できる力”を獲得する支援をすることが私たちのミッションです。社会や技術の変化を恐れるのではなく逆に乗りこなし、自らのスキルを磨き続ける方々を全力でサポートいたします。」

■ サービス概要

サービス名：BizCodeX（ビズコードエックス）

学習期間：6ヶ月（1週間平均14時間～）

受講形式：オンライン（Slackでの質問し放題、不定期のオフライン勉強会あり）

参加方法：公式LINE登録後、審査および個別面談を通過された方のみご受講いただけます。

BizCodeXホームページ：https://bizcodex.jp/

BizCodeXはこちら :https://bizcodex.jp/