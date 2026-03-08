シングルマザーを応援するプロジェクト「濃ぃヒー」に合わせ、全国で対面イベント開催！

一般社団法人グラミン日本

起業や就労支援を通じてシングルマザーの経済的自立を推進する、一般社団法人グラミン日本（本社：東京都中央区、理事長：百野公裕、以下「グラミン日本」）は、2026年3月8日（日）の「国際女性デー」より、コーヒーの購入を通じてシングルマザーを応援するプロジェクト「濃ぃヒー(https://grameen.jp/news/9793/)」を開始します。

これに合わせて期間中、シングルマザーやその子ども達のためのイベントを対面で開催します。実施場所は仙台から熊本まで全国各地を予定。イベント詳細はグラミン日本のInstagram(https://www.instagram.com/grameennippon/)やHP(https://grameen.jp/)を随時更新してお知らせいたします。

※昨年のイベント(https://grameen.jp/news/9356/)の様子もぜひご覧ください。

【3月14日(土)、5月2日(土)／仙台】

募集人数：各回10～15名予定



主催：特定非営利活動法人 mia forza(https://miaforza.jp/)

※開始時間や場所、申込方法は同団体が随時対面にてご案内中です。

【3月29日(日)／新潟】

時間：9～13時の間を予定

募集：10名(お子様連れ可)

場所：新潟県スポーツ公園 レストハウス(https://www.niigata-sportspark.jp/guidemap/resthouse.html)（新潟県新潟市中央区清五郎33番地1）



主催：グラミン日本

協力：Co-Creation.Niigata(https://www.instagram.com/co.creation.niigata/)

※申込方法など、詳細は今後随時お知らせいたします。

【4月4日(土)／熊本】

時間：10～12時30分

募集：シングルマザーとそのお子さま（5～10組予定）

場所：アマテラス珈琲(https://www.instagram.com/amaterasu.coffee?igsh=MWR2Mjh5bHg4ZGw5dA%3D%3D)（熊本県宇城市三角町三角浦1268-1）



主催：グラミン日本

協力：株式会社きらり.コーポレーション(https://www.kirari-co.info/)

※お申込はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd0tvlnaLZ8V1Nmbtp0g2RjiCDeByFePECLx_lGajgr1bNAA/viewform?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnjCbRPf-wemt-YSmPeMeKqVe6DQHWftk2VcaOjR7TnTAyJTMMRpwAKeJTLBc_aem_8YcTQOVdxRVy5sg7RzDjKg)から

【4月5日(日)／徳島】

時間：13時30分～14時30分

場所：寿量寺（徳島県徳島市寺町10）



主催：NPO法人 ALIVE LAB(https://alivelab.jp/#)

協力：農カフェ

【4月12日(日)／東京】

主催：グラミン日本

協力：一般社団法人シンママラボ（LINQURE）(https://syncable.biz/associate/linqure/vision)

※時間や場所、申込方法など詳細は今後発表予定です。

【4月18日(土)／名古屋】

主催：グラミン日本

協力：一般社団法人シンママラボ（LINQURE）(https://syncable.biz/associate/linqure/vision)、TOMO CAFF'E(https://www.tomocaffe.com/)

※時間や場所、申込方法など詳細は今後発表予定です。