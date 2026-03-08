『高利回りと融資戦略を両立する”新しいマンション投資の全貌”』3/14(土)会場限定セミナーのお知らせ｜THE GOLD ONLINE フェス
株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝)は、2026年3月14日（土）に東京国際フォーラムで開催される「THE GOLD ONLINE フェス 2026」にて、結城 準一 氏がB7サブステージC会場のセミナーに登壇いたしますことをご報告いたします。
◼︎登壇者
結城 準一 氏（株式会社アパックスホーム）
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
2019年 株式会社アパックスホームへ入社、営業部に配属。 投資用アパート用の用地仕入、投資用アパートの販売に約8年従事していた実績から、新築アパートの建築・販売を主業務とするアパックスホームの東京オフィスと名古屋オフィスの立ち上げに携わる。
現在は、東京事業部部長として、新築アパートの建築、販売、引き渡し業務の統括を行う。
【扉の向こうに夢がある】を会社の理念としてお客様のお悩みに寄り添い、アパート経営を通じて、お客様の夢の実現をサポートをさせて頂きます。
◼︎タイトル
『高利回りと融資戦略を両立する”新しいマンション投資の全貌”』
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30719/table/80_1_384d207cec750cdb49458223661e83a7.jpg?v=202603080551 ]
◼︎THE GOLD ONLINE フェス 2026 とは
本イベントは、マネー・金融・投資情報を発信する富裕層・高額資産保有者層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。
60社以上の企業が東京国際フォーラムに集結し、
相続・事業承継、国内外の不動産投資、資産運用、事業投資、
オルタナティブ投資など、多彩なジャンルで最新情報やノウハウを提供。
◼︎THE GOLD ONLINE フェス 2026 3つの見どころ
1）60社超の企業が出展！資産運用・相続・不動産…解決のヒントがここに！
あなたの財産を守る・増やす・残すための「知恵」「ノウハウ」「解決策」を持つ、
選りすぐりの企業が60社以上ブース出展、最新情報をその場でお届け！
2 ）著名人講演＆専門家セミナー多数開催 著名人・専門家のリアルな話が聞ける！
著名人による特別講演、出展企業によるミニセミナーも多数開催
課題解決のためのヒントがきっと見つかります！
◼︎特別講演（一部）
・エミン・ユルマズ 氏（エコノミスト・グローバルストラテジスト）
「2026年、日本と世界経済はどこへ向かう？高市政権下のマーケット展望」
・kenmo 氏（中小企業診断士／湘南投資勉強会 主催）
「5年で1億貯める株式投資 ～勝てる投資家になるための実践テクニック～」
・ちょる子 氏（ママ投資家）× 木原直哉氏(プロポーカープレイヤー)
「ママ投資家ちょる子×プロポーカープレイヤー木原直哉の＜初＆ホンネ対談＞
株式、不動産、それとも…2026年度注目の投資セクター／アセットクラスはこれだ！」
・杉原 杏璃 氏（タレント、投資家） 特別講演決定！
「円安・物価高の今、投資はどう変わる？杉原杏璃の新NISA戦略2026」
3）来場者限定の豪華特典も！スタンプラリー＆アンケートでプレゼントが当たる！
来場者様限定の特別企画をご用意！
会場内で実施するスタンプラリーやアンケート回答へのご協力で
豪華特典が当たるチャンス
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30719/table/80_2_d8230ee779a4686b403010797a2d6a67.jpg?v=202603080551 ]
本イベントは富裕層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。
前回は多くの方にご参加いただき、大好評のうちに終了いたしました。
今回は会場を拡大し、より充実した内容でお届けいたします！
ご来場を心よりお待ちしております。
