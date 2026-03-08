リガーレヴィア葛飾｜ソーシャルフットボールカテゴリー「VISTACHIO」発足およびメンバー募集のお知らせ

株式会社リガーレ東京

いつもリガーレヴィア葛飾の応援ありがとうございます。

リガーレヴィア葛飾では、

新たにソーシャルフットボールカテゴリー「リガーレヴィア葛飾 VISTACHIO（ヴィスタチオ）」を発足いたします。

新しいカテゴリーへのチャレンジ！

VISTACHIOは、障がいをお持ちの方々を対象としたフットサルカテゴリーです。

フットサルを通して身体を動かす楽しさを感じながら、人と人がつながり、仲間とともに時間を共有できる場を目指して活動していきます。

また、福祉とフットサルをつなぐ取り組みとして、競技レベルや経験に関わらず、それぞれのペースでフットサルを楽しめる環境づくりを大切にしていきます。

リガーレヴィア葛飾VISTACHIOは、全国大会出場、そして全国優勝を目指して活動していきます。

この度、VISTACHIOのメンバーを募集いたします。

募集対象

・精神障がいをお持ちで継続的な治療を受けている方

・精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療（精神通院医療）制度を利用されている方

※フットサル経験の有無は問いません。

体験参加日程

3月11日（水）

16:00～18:00

港区スポーツセンター(https://minatoku-sports.com/access/)

3月24日（火）

19:30～21:00

臨海球技場フットサルコート(https://www.edogawa-3field.jp/ballgame/access/)

3月25日（水）

16:00～18:00

港区スポーツセンター(https://minatoku-sports.com/access/)

参加申込

下記フォームよりお申し込みください。

申し込みはこちらから(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7t16GEsyILrzVZgPCn66uPP8_3F-GBhc9uFTNArEP1oeMEw/viewform?usp=publish-editor)

LIGAREはラテン語で「つなぐ」という意味を持ちます。

リガーレヴィア葛飾はフットサルを通じて、人と人、地域、そして福祉をつなぎ、これからも多くの方々が関われる場づくりを進めてまいります。

リガーレヴィア葛飾（Fリーグ Div.2所属）

https://ligare-futsal.com

■株式会社リガーレ東京

「株式会社リガーレ東京」は、東京都葛飾区をホームタウンとするフットサルクラブチーム「リガーレヴィア葛飾」の運営法人であり、日本フットサルリーグ（Fリーグ）に所属しています。同クラブは関東フットサルリーグから昇格し、地域チャンピオンズリーグでも活躍した実績を持ちます。

■問い合わせ先：info@ligare-futsal.com