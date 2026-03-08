リガーレヴィア葛飾｜ソーシャルフットボールカテゴリー「VISTACHIO」発足およびメンバー募集のお知らせ
いつもリガーレヴィア葛飾の応援ありがとうございます。
リガーレヴィア葛飾では、
新たにソーシャルフットボールカテゴリー「リガーレヴィア葛飾 VISTACHIO（ヴィスタチオ）」を発足いたします。
新しいカテゴリーへのチャレンジ！
VISTACHIOは、障がいをお持ちの方々を対象としたフットサルカテゴリーです。
フットサルを通して身体を動かす楽しさを感じながら、人と人がつながり、仲間とともに時間を共有できる場を目指して活動していきます。
また、福祉とフットサルをつなぐ取り組みとして、競技レベルや経験に関わらず、それぞれのペースでフットサルを楽しめる環境づくりを大切にしていきます。
リガーレヴィア葛飾VISTACHIOは、全国大会出場、そして全国優勝を目指して活動していきます。
この度、VISTACHIOのメンバーを募集いたします。
募集対象
・精神障がいをお持ちで継続的な治療を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療（精神通院医療）制度を利用されている方
※フットサル経験の有無は問いません。
体験参加日程
3月11日（水）
16:00～18:00
港区スポーツセンター(https://minatoku-sports.com/access/)
3月24日（火）
19:30～21:00
臨海球技場フットサルコート(https://www.edogawa-3field.jp/ballgame/access/)
3月25日（水）
16:00～18:00
港区スポーツセンター(https://minatoku-sports.com/access/)
参加申込
下記フォームよりお申し込みください。
申し込みはこちらから(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7t16GEsyILrzVZgPCn66uPP8_3F-GBhc9uFTNArEP1oeMEw/viewform?usp=publish-editor)
LIGAREはラテン語で「つなぐ」という意味を持ちます。
リガーレヴィア葛飾はフットサルを通じて、人と人、地域、そして福祉をつなぎ、これからも多くの方々が関われる場づくりを進めてまいります。
リガーレヴィア葛飾（Fリーグ Div.2所属）
https://ligare-futsal.com
■株式会社リガーレ東京
「株式会社リガーレ東京」は、東京都葛飾区をホームタウンとするフットサルクラブチーム「リガーレヴィア葛飾」の運営法人であり、日本フットサルリーグ（Fリーグ）に所属しています。同クラブは関東フットサルリーグから昇格し、地域チャンピオンズリーグでも活躍した実績を持ちます。
■問い合わせ先：info@ligare-futsal.com