eスポーツチーム「REJECT」STREET FIGHTER部門、『CAPCOM CUP 12』＆『SFL: World Championship 2025』開幕まであと3日。世界王者を懸けた決戦へ

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、2026年3月11日（水）より開催される『Street Fighter League: World Championship 2025』に、REJECT SFLロスターとして臨むウメハラ、ふ～ど、ときど、LeSharが出場すること、ならびに同日開幕の『CAPCOM CUP 12』に、REJECTよりふ～ど、ときど、AngryBird、Big Bird、ひなおが出場することをお知らせいたします。

国内リーグ『ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025』を勝ち抜いたREJECTは、世界の強豪チームが集結する『Street Fighter League: World Championship 2025』にて、チームとしての「世界王者」の座を懸けた決戦に挑みます。

また、『CAPCOM CUP 12』は、世界中の予選を勝ち抜いたトッププレイヤーのみが集う個人戦の世界公式大会です。REJECTからは、ふ～ど、ときどに加え、AngryBird、Big Bird、ひなおが出場し、世界の頂点を目指して戦います。

チームの総合力が試される『Street Fighter League: World Championship 2025』、そして個の強さが問われる『CAPCOM CUP 12』。世界の舞台に挑むREJECTの戦いに、ぜひご注目ください。引き続き、温かいご声援をよろしくお願いいたします。

【大会概要】

■ 大会名：CAPCOM CUP 12 / Street Fighter League: World Championship 2025

■ 開催日：2026年3月11日（水）～3月15日（日）

■ 会場：両国国技館（東京）

■ 主催：株式会社カプコン（CAPCOM）

■ 公式サイト：https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/jp/

【出場選手】

■ CAPCOM CUP 12（REJECT）

・ふ～ど（@TheFuudo(https://x.com/TheFuudo)）

・ときど（@tokidoki77(https://x.com/tokidoki77)）

・AngryBird（@FGC_Angrybird(https://x.com/FGC_Angrybird)）

・Big Bird（@Bigbird_fgc(https://x.com/Bigbird_fgc)）

・ひなお（@hinatoo02(https://x.com/hinatoo02)）

■ Street Fighter League: World Championship 2025（REJECT SFLロスター）

・ウメハラ（@daigothebeastJP(https://x.com/daigothebeastJP) / @daigothebeast(https://x.com/daigothebeast)）

・ふ～ど（@TheFuudo(https://x.com/TheFuudo)）

・ときど（@tokidoki77(https://x.com/tokidoki77)）

・LeShar（@leshar15(https://x.com/leshar15)）

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトルで複数の部門を展開しており、国内リーグ制覇や世界大会優勝などグローバルシーンでも屈指の実績を挙げています。ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されており、これまでの累計賞金獲得額は7.5億円を突破、日本1位を誇ります。

代表的な実績として、『PUBG MOBILE』『Apex Legends』『Identity V 第五人格』『餓狼伝説』などで世界王者の座に就いてきました。『STREET FIGHTER』部門では世界最高峰のリーグ「Street Fighter League（SFL）」にてディビジョン1位通過を2年連続で達成し、ロスターにはレジェンドプレイヤー・ウメハラも名を連ねています。2025年12月には日本FPSシーンを代表する存在であり“神の子”の通称で知られるDepがVALORANT部門へ加入。日本発のクラブとして、世界レベルの競技実績とエンターテインメント性の両面で、eスポーツシーンをリードしています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

公式サイト：https://reject.co.jp/

