声優グランプリ4月号、予約殺到により発売前重版決定！ 表紙は増田俊樹、アナザーカバーは伊達さゆり
声優グランプリ2026年4月号 表紙：増田俊樹
声優専門月刊誌『声優グランプリ』（イマジカインフォス／発行）の2026年４月号は、表紙・アナザーカバー・特典絵柄の解禁後すぐにアニメ専門店、ネット書店を中心に予約が殺到！ この大好評を受け、緊急の発売前重版が決定した。販売期間が１カ月間しかない月刊誌が重版をするのは異例の出来事。
昨年11月で31周年を迎えた同誌が重版されるのは、TVアニメ『Free!』のキャスト陣が表紙を飾った2013年9月号、声優デビュー15周年を迎えた下野紘が表紙に登場した2016年4月号、『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』が9人そろって表紙に初登場した2024年8月号以来、約2年ぶり4度目。
4月号では、声優デビュー15周年を迎えた増田俊樹が表紙に単独初登場し、ソロアーティストデビューが話題の伊達さゆりがアナザーカバーを務める。さらには史上最多702名の男性声優プロフィールが掲載される別冊付録「声優名鑑2026 男性編」など、声優ファンには見逃せない内容となっている。
声優グランプリ2026年4月号 アナザーカバー：伊達さゆり
重版分は3月末よりお手元に届く予定。一部の購入特典付きの法人では、特典付きで再版される。歴史的な一冊をまだ手に入れていない人は、この機会をお見逃しなく！
＜アニメイト＞
増田俊樹ブロマイドA（メガネだーます） ＆ 伊達さゆりブロマイドA＜キラキラさゆりん＞ ＆ IXIS(小野元春・小林大紀・榊原優希)ブロマイド 計3枚セット
ご予約はこちら
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3401639/
＜ゲーマーズ＞
伊達さゆりブロマイドB＜ラブリーさゆりん＞
ご予約はこちら
https://www.gamers.co.jp/pn//pd/10875660/
＜セブンネット＞
増田俊樹ブロマイドB（見つめるだーます）
ご予約はこちら
https://7net.omni7.jp/detail/1107687114
＜HMV・ヨドバシカメラ＞
増田俊樹ブロマイドC（花束とだーます）
HMVでのご予約はこちら
https://www.hmv.co.jp/product/detail/16671856
ヨドバシカメラでのご予約はこちら
https://www.yodobashi.com/product/100000009004222220/
＜TSUTAYA＞
伊達さゆりブロマイドC＜びっくりさゆりん＞
※一部店舗では特典配布がない場合がございますので、実施店舗一覧をご確認のうえ、お買い求めくださいませ。
実施店舗一覧：https://tsutaya.tsite.jp/store-list/202602/book-260220-seigra.html
＜インフォスクエア＞
増田俊樹ブロマイドD（窓際のだーます） ＆ 伊達さゆりブロマイドD＜てへぺろさゆりん＞ 計2枚セット
ご予約はこちら
https://infosquare.shop/?pid=190469050
- 声優グランプリ2026年 4月号
特別定価：1,760円（税込）
雑誌コード：05587-04
3月10日（火）発売
創刊：1994年11月
発行：イマジカインフォス
発売：主婦の友社
【主な内容】
◆表紙＆巻頭大特集：CLOSE-UP 増田俊樹
＜寄稿者一覧（敬称略・掲載順）＞
蒼井翔太、逢坂良太、西山宏太朗、畠中祐、羽多野渉、堀江瞬、三木眞一郎、山本和臣
◆アナザーカバー＆巻末特集：伊達さゆり
◆別冊付録：声優名鑑2026 男性編
◆とじ込み付録：増田俊樹／伊達さゆり ポスター
◆特集：江口拓也／八代拓・戸谷菊之介・梅原裕一郎・福山潤『花ざかりの君たちへ』／森久保祥太郎×梶裕貴、緑川光×村瀬歩『あんさんぶるスターズ！！』／天崎滉平『多聞くん今どっち！？』／白井悠介／IXIS（小野元春・小林大紀・榊原優希）／森川智之 『声優新幹線 the RADIO』／水樹奈々／内田真礼／水瀬いのり／岡咲美保／青木陽菜／涼本あきほ／大久保瑠美『真夜中ハートチューン』／矢野妃菜喜［連載スペシャル拡大版］／中島由貴［連載スペシャル拡大版］
【好評連載中】
小野大輔／梅原裕一郎／西山宏太朗／水樹奈々／水瀬いのり ／上坂すみれ／雨宮天 ／鬼頭明里／羊宮妃那／岡咲美保／佐々木琴子／進藤あまね／伊瀬茉莉也／豊崎愛生
声優グランプリHP：https://seigura.com/
声優グランプリ編集部X：https://twitter.com/seigur(https://twitter.com/seigura)