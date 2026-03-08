【2026年最新調査】ご褒美の1杯、素敵な「色」で心をアップデートする新しいワイン

株式会社アリスタ・木曽（左：白ワイン / 中：ロゼワイン / 右：赤ワイン）■国際女性デーに贈る、新しいワイン

株式会社アリスタ・木曽（所在地：愛媛県今治市東村5丁目2番16号）が展開する、南アフリカの黒人女性醸造家ヌツィキ・ビエラによるワインブランド『ASLINA（アスリナ）』は、2026年3月8日の国際女性デーに合わせ、女性の活躍を応援する新レーベル『NDUBS（ドゥブス）』を発売開始いたします。

発売に向けて実施した「自分へのご褒美ワインに関する調査（Xアンケート）」では、現代人がワインに求める役割が、単なる嗜好品から、明日への活力を得るための「心のアップデート」へと変化している兆しが見て取れました 。アスリナは、この調査結果を背景に、日々を懸命に頑張る人々の背中を後押しする、カジュアルでポジティブな新レーベルを提案します。

■調査結果からの発見

「色」の選択に映る、明日への「マインドセット」

当社が実施したアンケート調査において、「今日、頑張った自分へのご褒美に、どの色のワインで気分を上げたいか」という問いに対し、回答者が明日をより良くするために求めている「マインドセット」の在り方が色濃く反映される結果となりました。

回答者数：110名

アンケート調査について

アンケート実施期間：2025年2月26日(木)～3月4日(水)

アンケートURL：https://x.com/aslina_japan/status/2026854771299332228?s=46&t=ONjwBmYKQT_wfX8oelW4Zg(https://x.com/aslina_japan/status/2026854771299332228?s=46&t=ONjwBmYKQT_wfX8oelW4Zg)

アンケート質問：今日、頑張った自分へのご褒美に、どの色で気分を上げたい？

アンケート結果：

白：35.5%

ピンク：34.5%

赤：30.0%

白が支持された背景

今回の調査で最も多くの支持を集めたのは白でした。

回答者からは、

「白で気分を上げたいです。楽しんで、また翌日から頑張りたいな」

「疲れをスッキリ癒してまた頑張りたい」

といった声が寄せられました。

この結果は、現代を頑張る人々が、無意識のうちに幸福感と癒やしを、日々の生活の中で求めていることの表れであると私たちは分析しています。

強く前へ進む前に、まずは自分を整えたい。

そんなリセットへの欲求が、白の支持につながったと考えられます。

一方で、ピンクも僅差で並ぶ結果に。

「今日はちょっとハッピーな気分で自分にご褒美を」

「見た目の可愛さにテンションが上がる」

という声も多く見られ、幸福感ややさしさを求める気持ちも強く表れました。

（白：フレッシュにキリリ「澄みわたる自信」

ピンク：あふれるハッピー「愛する気持ち」

赤：情熱のアクセント「アクティブに挑戦！」）

気分で選ぶ、新しいワインの形

味の好み(嗜好性)を超えて、「今の自分の心をどう整えたいか」という直感的な色の 選択が、明日をより良くするためのセルフケア習慣として定着しつつあります。

■新レーベル『NDUBS(ドゥブス)』のコンセプト

『NDUBS（ドゥブス）』は、より軽快かつエネルギッシュに日常を彩るために生まれた、アスリナブランドのカジュアルな新レーベルです 。世界で活躍する女性醸造家であるヌツィキ・ビエラ氏にちなみ、女性を応援する「わたしを輝かせるワイン」をコンセプトに掲げ、恵まれた大自然から生まれたブドウの魅力を最大限に引き出しています。一口飲むごとに心が整い、前向きな力が湧いてくる味わいをイメージしつくられました。明日への心を整える大切な時間に寄り添う身近なパートナーとして、日々をしなやかに支えます。

■醸造家ヌツィキ・ビエラからのメッセージ醸造家ヌツィキ・ビエラ

私にとって、“ドゥブス” は幼い頃の思い出そのものです。学校から帰ってきた時、祖父がつくってくれた元気の出る飲み物が “ドゥブス”でした。このワインは大人になった私にとって、あの頃を思い起こさせる幸せなもの。気軽に楽しんでいただきたいワインです。

■アスリナ(ASLINA)について

～自然の豊かな恵みを受け、愛と情熱を表現するアスリナ（ASLINA）～

「アスリナ」は、南アフリカで黒人女性として初めて自らのブランドを立ち上げたNtsiki Biyelaヌツィキ・ビエラが醸造するワインブランドです。ブランド名「アスリナ」は、彼女に多大な影響を与えてくれた祖母の名前に由来します。ヌツィキ氏は、アパルトヘイト後の南アフリカにおいて、ワイン産業における先駆者として数々の困難を乗り越えながら創造性あふれるワインづくりに挑戦し続けています。彼女がつくり出すアスリナは、現在アメリカ、イギリス、カナダ、ヨーロッパ各国と14ヶ国に輸出されるまでになりました。性別、人種を超えて進化している南アフリカのワイン業界で、アスリナは、そんな南アフリカの輝かしい未来を象徴するワインのように、多くの共感を呼んでいます。 日本では、(株)アリスタ・木曽により2019年から輸入販売されています。

■商品概要

商品名 ：NDUBS（ドゥブス）白

価格 ：2,500円（税込2,750円）

内容 ：750ml

サイズ ：750mlボトル（透明ガラス／スクリューキャップ）

原材料 ：ぶどう（シュナン・ブラン98％、ソーヴィニヨン・ブラン2％）

商品名 ：NDUBS（ドゥブス）ロゼ

価格 ：2,800円（税込3,080円）

内容 ：750ml

サイズ ：750mlボトル（透明ガラス／スクリューキャップ）

原材料 ：ぶどう（テンプラニーリョ100％）

商品名 ：NDUBS（ドゥブス）赤

価格 ：2,800円（税込3,080円）

内容 ：750ml

サイズ ：750mlボトル（透明ガラス／スクリューキャップ）

原材料 ：ぶどう（ピノタージュ91％、シラー9％）

販売場所

アスリナジャパン 公式ECサイト

https://aslina.co.jp/

販売者

株式会社アリスタ・木曽

■関連サイト

・HP(企業)：https://www.aristakiso.com/

・HP(アリスナ公式)：https://aslina.co.jp/

・EC(アリスナ公式)：https://shop.aslina.co.jp/

・Instagram(アリスナ公式)：https://www.instagram.com/aslina.japan/

・facebook(アリスナ公式)：https://www.facebook.com/aslinawine/

・関連サイト情報(アリスナ公式) ：https://lit.link/aslina



■会社概要

社名：株式会社アリスタ・木曽

住所：〒799-1506 愛媛県今治市東村5丁目2番16号

代表者：代表取締役 野間 照博

事業内容：ワインの輸入卸・販売、卸売業、他

電話：0898-48-6578

MAIL：group.kisowine@arista.co.jp