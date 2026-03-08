キタニタツヤ、PEOPLE 1が追加出演決定！「FM802 SPECIAL LIVE 紀陽銀行 presents REQUESTAGE 2026」

株式会社 FM802

大阪のミュージックステーション・FM802が『番組にリクエストされるアーティストのステージを、リスナーに生で観てもらいたい』との思いから2002年にスタートさせ、毎年大阪城ホールで開催しているライブイベント「REQUESTAGE」。今年も4月29日(水・祝)に開催します。

今年の出演アーティストは、10-FEET、なとり、フレデリック、WANIMA。

このたびキタニタツヤ、PEOPLE 1の出演が決定しました！

FM802とも所縁のある勢いあるライブアクトが勢ぞろいをした23回目のREQUESTAGEです。

放送を通してお送りしてきたアーティストのライブを、10代のこれまでライブ未経験のリスナーにも体感してほしいという想いからのご来場支援企画「UNDER19 シート」を今年もご用意しています！大阪城ホールでのライブが初めてというお客様も安心してご覧いただけます。

FM802でのチケット番組受付はただいま放送中のFM802『OSAKAN HOT 100』、そして本日22:00～放送のなとりがDJを務める『MUSIC FREAKS』でも実施します。最速でチケットがゲットできるFM802の番組受付、この機会にぜひご参加ください！

【FM802ラジオ番組でのライブチケット先行受付スケジュール】

※詳細はREQUESTAGEイベントオフィシャルサイトをチェック

●3/8（日）12:00-15:00

『OSAKAN HOT 100』（DJ＝高樹リサ）

●3/8（日）22:00-24:00

『MUSIC FREAKS』（DJ＝なとり）

【イベント概要】

FM802 SPECIAL LIVE 紀陽銀行 presents REQUESTAGE 2026

●出演：キタニタツヤ／10-FEET／なとり／PEOPLE 1／フレデリック／WANIMA

●日 時：2026年4月29日（水・祝）開場15:00／開演16:00

●場 所：大阪城ホール

●料 金：

・アリーナスタンディング＝\8,800（税込）＜ブロック指定 ※6歳未満入場不可＞

・スタンド指定席＝\8,800（税込）＜全席指定 ※3歳未満入場不可＞

・U-19シート＝\7,800（税込）

＜※全席指定（スタンド席下段） ※4月29日公演日時点で19歳以下の方のみエントリー可能

※3歳未満入場不可 ＞ ※他の券種と同時購入不可

<グッズ付きチケット>

※前売りチケット特典のグッズはイベントオフィシャルタオルを予定（当日物販購入よりもオトク！＆限定カラー！）

・アリーナスタンディング＝\9,800（税込）＜ブロック指定 ※6歳未満入場不可＞

・スタンド指定席＝\9,800（税込）＜全席指定 ※3歳未満入場不可＞

・U-19シート＝\8,800（税込）

＜※全席指定（スタンド席下段） ※4月29日公演日時点で19歳以下の方のみエントリー可能

※3歳未満入場不可 ＞ ※他の券種と同時購入不可

イベントオフィシャルサイト：https://funky802.com/requestage/

●お問合せ：FM802リスナーセンター info@funky802.com （月～金 11:00-17:00 ※土日祝除く）

キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00～17:00 ※土日祝休業）

●主 催：FM802

●企画制作：FM802／キョードー関西

●運 営：キョードー関西

●特別協賛：紀陽銀行

●協賛：ポルシェセンター北大阪・中大阪、tabiwa by WESTER