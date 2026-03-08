ノジマTリーグ 2025-2026 公式戦 3月8日開催 日本ペイントマレッツ vs 日本生命レッドエルフ オーダー発表
一般社団法人Ｔリーグ
ノジマTリーグ 2025-2026 公式戦 3月8日開催 の「日本ペイントマレッツ vs 日本生命レッドエルフ」のオーダーを発表いたします。
★YouTube生配信はこちら
→https://www.youtube.com/live/FmCPLNAKQKI?si=V3d8aM-9j1lu7zyj(https://www.youtube.com/live/FmCPLNAKQKI?si=V3d8aM-9j1lu7zyj)
★速報はこちら
→https://tleague.jp/schedule/detail.php?id=1273(https://tleague.jp/schedule/detail.php?id=1273)
★チーム・個人対戦データはこちら
→https://tleague.sponity.jp/matches/team_match_up.php?home=8&away=7(https://tleague.sponity.jp/matches/team_match_up.php?home=8&away=7)