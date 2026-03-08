【香川ファイブアローズ】「アロニャー」のオフィシャルソング 制作陣 決定のお知らせ

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援いただき、誠にありがとうございます。



このたび、香川ファイブアローズの公式マスコットキャラクター「アロニャー」のオフィシャルソングを手がけるアーティストと支援企業が決定しました。



3月中に公開予定です。公開の日にちが決まり次第、お伝えします。





この楽曲を通して香川を、ファイブアローズを、そして アロニャーを、より多くの皆様方に知っていただく きっかけになればと願っております。一度聴けばアロニャーのことをもっともっと好きになってもらえる、そんな素敵な曲に仕上がっていますので、お披露目を楽しみにお待ちください！

歌手：新田 恵海（にった えみ）

■プロフィール

・ 主な出演作：

アニメ：『ラブライブ！』（主人公 高坂穂乃果 役）

ミュージカル：『キューティ・ブロンド』（ヴィヴィアン 役）

吹き替え：『たった一人の私の味方』（主人公 キム・ドラン 役）

・ 音楽活動： 2014年 1stシングル「笑顔と笑顔で始まるよ！」でアーティストデビュー。

・ 2015年「NHK紅白歌合戦」に声優ユニット μ’s（ミューズ）のメンバーとして初出場。恐竜検定3級に合格した恐竜好きとしても知られる。

作詞・作曲：山田 智和（やまだともかず）

■プロフィール

・ 香川県出身。 29歳（2018年）の時にトップ声優である小野大輔の1stシングル「雨音」で作曲家デビュー。

・ 主な提供アーティスト： 乃木坂46、AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、STU48、ラストアイドルなどのアイドルグループをはじめ、鈴木雅之、白石麻衣、山田涼介、横山だいすけ、井口裕香、戸松遥 ほか



支援企業(Supporting companies)