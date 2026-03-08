『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』「【ひな祭り】凪乃＆楠莉ピックアップガチャ」開催！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社は、TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』（以下、『100カノ』）初のスマートフォン向けゲームアプリ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』（以下、『100パズ』）で、本日2026年3月8日(日)より、「【ひな祭り】栄逢凪乃＆薬膳楠莉ピックアップガチャ」を開催しました。ピックアップガチャでは、ひな祭り衣装のキャラクターが登場します。

■【ひな祭り】栄逢凪乃＆薬膳楠莉ピックアップガチャ開催！

本日3月8日(日)より開催されたピックアップガチャではひな祭り衣装の栄逢凪乃と薬膳楠莉が登場します。

★3【ひな祭り】栄逢凪乃

★3【ひな祭り】薬膳楠莉

▼期間限定ピックアップガチャ開催期間

2026年3月8日(日)12:00～3月18日(水)11:59まで

※ガチャの開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。



ピックアップされたキャラクターを編成することで、3月9日(月)開催の「華やぐ春風グラデーション第2弾」を有利に進めることができるボーナス効果が付与されます。ひな祭り衣装を着たキャラクターの姿をぜひお楽しみください！

■華やぐ春風グラデーション第2弾 開催！

3月9日(月)よりイベント「華やぐ春風グラデーション第2弾」を開催いたします。当イベントでは、イベントマップで集めたポイントで、ピックアップガチャチケットやイベント限定の★3サポートカードが獲得できるポイントガチャも登場します。繰り返し挑戦して報酬を手に入れよう！

▼イベント開催期間

2026年3月9日(月)12:00～3月16日(月)11:59まで

※イベント開催期間は予定となり、予告なく変更される場合がございます。

▼獲得可能なアイテム

・★3サポートカード「こんな事で目を覚ますのは不条理…」 最大5枚

・楠莉の薬（★3キャラクター） 最大1つ など

※獲得可能なアイテムはゲーム内よりご確認ください。

■『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』とは

『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル』は、アニメ『100カノ』の世界観を再現した簡単＆爽快なパズルゲームです！

作品の魅力を余すことなく詰め込み、ファンはもちろん、どなたでも楽しめる内容となっています。また、ゲームオリジナルのイラストもゲーム公式Xアカウントにて順次公開中です。

〈App Store / Google Play〉

https://hyakkanopuzzle.onelink.me/CuAS/96nwkqli

〈ゲーム公式X〉

https://x.com/hyakkano_puzzle

■TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』とは

中学で失恋100回を達成した愛城恋太郎は、高校でこそ彼女を！と願い訪れた神社で、現れた恋の神様から「高校で出会う運命の人は100人いる」と告げられる。

しかし神様いわく、運命の人と出会った人間は、その相手と愛し合って幸せになれなければ死んでしまうという……。

次々に待ち受ける運命の人との出会い――どうする恋太郎？どうなる100人の彼女！？

〈TVアニメ公式サイト〉

https://hyakkano.com

〈TVアニメ公式X〉

https://x.com/hyakkano_anime

■製品概要

タイトル名 ：君のことが大大大大大好きな100人の彼女 ビビーン!!とパズル

ジャンル ：3マッチパズルゲーム

プラットフォーム：App Store / Google Play

本体価格 ：無料(アプリ内課金あり)

著作権表記 ：(C)中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会

(C)CHICPIXEL STUDIO LLC All rights reserved.

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん パズルパーティ！」、『ゆるキャン△ ～ぱずるキャンプ～』、「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。

本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/

