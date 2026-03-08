ビオスの丘 うりずんの花祭り 2026～うりずんの花道～

有限会社らんの里沖縄

沖縄県うるま市の自然体験型施設「ビオスの丘」では、2026年3月20日(金)～4月12日(日)の期間、春のフラワーイベント「らんの花祭り うりずん ～うりずんの花道～」を開催します。

亜熱帯の森の中にらんが咲き誇り、花に包まれるような散策体験を楽しめます。

沖縄の春「うりずん」を彩る花の道

うりずんの花道

沖縄で一年の中でもっとも過ごしやすい季節「うりずん」。

ビオスの丘では、この季節に合わせて園内の入口から船着き場へ続く散策路を、色とりどりのランの花で彩る「うりずんの花道」を演出します。

新緑が輝く森の中で、花に包まれるような特別な景色が広がり、沖縄の自然の美しさを感じながらゆったりと散策を楽しめます。

イベント概要

開催期間 2026年3月20日（金）～4月12日（日）

場所 ビオスの丘住所沖縄県うるま市石川嘉手苅961-30

入園料 大人2,200円 / 子ども1,100円（乗船込み）

URL https://www.bios-hill.co.jp

※入園料のみでイベントを楽しめます。

自然体験と一緒に楽しめるビオスの丘

ビオスの丘では、花の散策だけでなく、沖縄の自然を体験できるさまざまなアクティビティを楽しめます。

園内の大きな湖では、ガイド付きで湖を巡る入園料に含まれた「湖水観賞舟」や、自分で漕ぐ「カヌー体験」など、水辺の自然を感じる体験が人気です。

また、沖縄の伝統的な風景を感じられる「水牛車」も楽しめ、子どもから大人までゆったりとした時間を過ごすことができます。

他イベント

▽水牛背乗り体験

2026/2/1(日)～2026/4/5(日)

水牛の背に乗って森の小道をゆったり。

https://www.bios-hill.co.jp/special/16022/

▽育てて咲かせる「らんの苔玉」体験（ピエラルディー）

南国の花・らんを、世界にひとつだけの“コケ玉”に仕立てる特別体験。

2026/3/1(日)～5/31(日)

https://www.bios-hill.co.jp/special/16400/

▽ビオスの丘 うりずんの花祭り 2026「らんの舞」

新緑の森で、藤のように“すだれ咲き”する20万輪がつくる春限定の花のシャワートンネル体験。

2026/04/18(土)～ 2026/05/10(日)

https://www.bios-hill.co.jp/16497/

▽ビオスの丘ナイトツアー2026

5/23(土）～6/27（土）土曜日曜 全11回

お問い合わせ

有限会社らんの里沖縄 ビオスの丘

TEL：098-965-3400

HP：https://www.bios-hill.co.jp