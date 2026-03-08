【茨城・土浦アウラテラス茨城】20％OFFセールやお花見グランピングに彩りを添える「練り切りとお茶」の春色セットも新登場！更に待望うの新客室も仲間入り♪盛りだくさんの春をお届け！

株式会社ブッキングリゾート

茨城県土浦市の自然に囲まれたグランピング施設「アウラテラス茨城」では、春の行楽シーズンを存分に楽しむ「春の20%OFFセール」を実施いたします。

また、お花見のひとときをより華やかに彩る期間限定オプションとして、目にも美しい和菓子「練り切り」とお茶のセットをご用意。また、より多様な滞在スタイルにお応えするため、お子様連れでもゆったり過ごせる「ファミリードーム」と、上質な大人時間を演出する「ヴィンテージルーム」の2つの新客室が誕生。春の絶景とともに、進化したグランピング体験をお届けします。

■約60本の桜が織りなす、幻想的な「お花見グランピング」

毎年、多くのお客様を魅了している「アウラテラス茨城」の桜シーズンが今年も到来します。敷地内に咲き誇る約60本の桜は、春の息吹を感じさせる圧巻のスケール。客室のテラスから独り占めできる昼の鮮やかな眺望に加え、宿泊者だけが味わえる幻想的な夜桜は、まさに絶景のひとときです。刻一刻と表情を変える、心揺さぶる桜の風景とともに、贅沢な滞在をお楽しみください。

■お花見の特等席で。春を愛でる「和菓子・練り切りセット」が新登場

約60本の桜が咲き誇る絶景の中、日本の春をより深く味わっていただくための新オプションとして「練り切りとお茶のセット」をご用意いたしました。

職人の手仕事によって、春の情景や季節の花々を繊細に表現した和菓子「練り切り」は、まさに食べる芸術品。春風が心地よいテラスや、桜並木の下で楽しむティータイムは、日常の喧騒を忘れさせてくれる優雅なひとときを演出します。 お好みで点てたての「抹茶」にグレードアップして、より本格的な和の趣を堪能するのもおすすめ。桜のピンクと抹茶の緑が、春の滞在をいっそう華やかに彩ります。

■期間限定！春の20％OFFプランを開催

桜の開花時期に合わせ、1泊2食付きの豪華グランピングを特別価格でご提供します。

期間限定20％OFF！卒業旅行や家族旅行、自分へのご褒美に。最大1万円以上お得に、贅沢な「森の癒やし」を体験いただけます。春の特別プランをお見逃しなく！

■茨城の美食を堪能。こだわり抜いた「1泊2食」メニュー

地元・茨城の厳選食材をふんだんに使用した、アウラテラス茨城自慢のメニューをご用意しました。

【DINNER：常陸牛をメインとしたプレミアムBBQ】

メインには茨城が誇る「常陸牛のサーロインステーキ」をご用意。ローズポークや、はまぐり・エビの浜焼きなど、山と海の幸を一度に味わえる豪華なラインナップです。

※メニューは予告なく変更になる可能性があります。

・常陸牛のサーロインステーキ

・茨城県産国産牛のもも肉

・茨城ローズポーク

・茨城県産はまぐりとエビの浜焼き

・土浦産蓮根のチョレギサラダ

・本日のスキレット

・天然酵母を使用したバゲット

・茨城県産さつまいものスイートポテト

【MORNING：心温まる和食の朝ごはん】

朝食は、飯盒で炊き上げる茨城県産「ほしじるし」の白米。新鮮な卵や名物の藁納豆とともに、豊かな一日の始まりを彩ります。

・茨城県産米 ほしじるしの白米飯盒炊き

・茨城県産 新鮮たまご

・茨城名物 藁納豆

・名産佃煮３種

・ホッケ焼き魚

・土浦小町みそを使用したお味噌汁

■【NEW OPEN】個性が光る2つの新客室が登場

プランを見る :https://reserve.489ban.net/client/tsuchiura/0/plan/id/246703/stay

「アウラテラス茨城」では、お客様の多様なライフスタイルやニーズにお応えするため、異なるコンセプトを持つ2つの新客室をオープンいたしました。

■ファミリードーム：24時間遊びが止まらない「家族の秘密基地」

お子様が主役になれる、アウラテラス茨城で最もアクティブな特別ドームが誕生しました。お部屋の中には「滑り台」、お庭には「ストラックアウト」を完備！ 雨の日や夜でも、お部屋がそのままプレイルームに早変わり。お子様が夢中で遊ぶすぐ横で、大人はゆったりと自然を眺めながら寛ぐことができます。移動の負担なく、親子それぞれが理想の時間を過ごせる、まさに家族のための秘密基地です。

■ヴィンテージルーム：絶景とコーヒーを嗜む、静寂に包まれた大人の隠れ家

一歩足を踏み入れれば、そこは落ち着いたインテリアと洗練された調度品が調和する、都会の喧騒を忘れるためのプライベート空間。

このお部屋の最大の魅力は、日常をリセットするための「時間」の楽しみ方です。客室には専用の「ミル挽きコーヒーセット」を完備。自らの手で豆を挽き、丁寧に淹れる一杯の香りが、澄んだ空気の中に広がります。テラスの椅子に腰かけ、眼下に広がる静かな夜景や季節の移ろいを眺めながら、自分たちだけの贅沢なひとときをご堪能いただけます。 「何もしない贅沢」を極めたい大人に贈る、アウラテラス茨城の新しい客室です。

都心から約1時間。五感を癒す、自然共生型グランピング「アウラテラス茨城」

茨城県土浦市の豊かな丘陵地に位置する「アウラテラス茨城」は、都心から車で約1時間と好アクセスでありながら、驚くほど静謐な自然に包まれたグランピング施設です。

魅力.1 四季を愛でる15棟の客室

全棟が独立型となっているため、プライベート感は抜群。旅のニーズに合わせた様々な客室をご用意しております。春には今回ご紹介した約60本の桜が目の前に広がる絶好のロケーションをお楽しみいただけます。

魅力.2 森の空気とととのう「アウトドアサウナ」

施設内には、自然の静寂の中でリフレッシュできるサウナ体験をご用意。薪の爆ぜる音を聴きながら、森の香りに包まれて「ととのう」ひとときは、日常では味わえない究極の癒やしです。お花見シーズンの涼やかな風を受けながらの外気浴は、格別の解放感を与えてくれます。

魅力.3 愛犬と一緒に楽しむ「ドッグラン付きテント」

大切な家族の一員である愛犬と一緒に宿泊できる客室も完備。専用の広々としたプライベートドッグランでは、ノーリードで自由に走り回るワンちゃんの姿を眺めながら、飼い主様もゆったりとお花見を楽しむことができます。

魅力.4 お酒と軽食を楽しむ「オールインクルーシブ・フリーバー」

アウラテラス茨城の夜をより豊かに彩るのは、宿泊者様限定の無料サービス「オールインクルーシブ」体験です。18:00から開放されるBARテラスでは、クラフトビールやワイン、各種アルコールに加え、お酒にぴったりのスナックをご用意しております。

夕食後のひととき、揺らめく焚き火を眺めながら仲間と語らうもよし、澄んだ星空の下で一人のんびりとグラスを傾けるもよし。お財布を気にすることなく、好きなものを好きなだけ楽しめる「大人の自由時間」が、日常を忘れさせてくれる特別な夜を演出します。

魅力.5 大人も子供も“本気のあそび”を。多彩なアクティビティ

ただ泊まるだけではない、思い出を形にするための体験アクティビティを豊富にご用意しています。

手作りピザ体験

生地を伸ばし、お好みの具材をトッピングして焼き上げる本格ピザ作り。自然の中で自分たちで作る出来立ての味は、まさに格別です。

無料の「お野菜マルシェ」

地元茨城の新鮮な野菜を選べるマルシェを開催。夕食のBBQに彩りを添える一品として、旬の味覚を自由にお楽しみいただけます。

心身を整える「森のヨガ体験」

朝日が差し込む澄んだ空気のなかで行うヨガ体験。柔らかな風を感じ、鳥のさえずりを聴きながら身体を動かせば、日常の疲れがスッと解けていくのを感じるはずです。初心者の方でも気軽に参加でき、心身ともにリフレッシュした状態で一日をスタートいただけます。天候を気にせず、大自然のパワーを全身に浴びる、穏やかなモーニング＆ナイトヨガをお楽しみください。

ピザ作り体験ピザ作り体験お野菜マルシェフォレストヨガ

他にも滞在を彩るアクティビティが満載！

日常ではなかなかできない“やってみたかった”を叶える「本気のあそび」を通じて、心に残る休日をお過ごしください。

アクティビティを見る :https://www.glamping-ibaraki.com/activity/

◆施設概要

施設名称：グランピングヒルズ アウラテラス茨城

宿泊棟数：15棟

住所：茨城県土浦市東城寺503

公式サイト：https://www.glamping-ibaraki.com/

◆アクセス

お車でお越しの方：

東京方面より約１時間

常磐自動車道 土浦北I.Cから車で約13分

電車でお越しの方：

つくばエキスプレス つくば駅からタクシーで23分

常磐線 土浦駅からタクシーで25分

Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp