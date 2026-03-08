JDAS副理事に木ノ根雄志が就任、デジタル文化推進体制を強化

株式会社ファーストイノベーション

東京都中央区のIT企業、株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、一般社団法人日本デジタル芸術スポーツ文化創造機構（所在地：東京都千代田区、代表理事：尼崎勝司、通称：JDAS）の副理事に、当社代表取締役社長・木ノ根雄志が就任したことを発表しました。

JDASは、デジタルテクノロジーを通じて学術・文化・芸術・スポーツ分野の振興を推進する団体として2017年に設立され、文化資産の新しい表現や発信手法の創出を目的としたプロジェクトを展開しています。

今回の就任は、デジタル技術と文化資産を結びつける取り組みをさらに推進するための体制強化の一環です。ファーストイノベーションが培ってきたWEB・SNS・AI領域におけるデジタル戦略と実装力を活かし、文化・芸術・スポーツ分野における新たな価値創出と社会的発信力の向上を目指します。

デジタル時代における文化・芸術・スポーツの新たな価値創出

一般社団法人日本デジタル芸術スポーツ文化創造機構 通称：JDAS

近年、文化・芸術・スポーツ分野においてもデジタル技術の活用が急速に進んでいます。オンライン配信とリアルイベントの融合、SNSによる国際発信、デジタルアートや没入型コンテンツの普及など、文化体験のあり方は大きく変化しています。

こうした社会背景の中で、文化資産を次世代へ継承しながら新しい価値として発信していくためには、デジタル技術と文化分野の連携が不可欠となっています。

JDASは「デジタルテクノロジーを通じて学術・文化・芸術・スポーツの振興を図る」ことを目的に設立された団体であり、文化分野におけるデジタル活用の実践的な取り組みを推進しています。

JDASの活動と代表的なプロジェクト

一般社団法人日本デジタル芸術スポーツ文化創造機構（JDAS）は、文化・芸術・スポーツ分野におけるデジタル活用を推進する団体として、国内外でさまざまなプロジェクトを展開してきました。

主な活動領域は以下の通りです。

・デジタル技術を活用した文化振興

・地域文化のデジタル発信支援

・文化イベントの企画・運営・コンサルティング

これまでの代表的な取り組みとして、デジタルアートイベント「空飛ぶ金魚」、2020ドバイ国際博覧会関連企画の支援、縄文文化発信プロジェクト「縄文デイズ（JOMON DAYS）」などがあります。

これらのプロジェクトは、文化的価値を単に保存するだけでなく、デジタル表現を通じて新たな体験として提供することを目的としています。特に若年層への文化発信や国際的な文化交流の促進において、デジタル技術の役割は今後さらに重要になると考えられています

副理事就任の背景

文化・芸術・スポーツ分野では、デジタル化の進展に伴い、企画だけでなく実装までを担えるデジタル戦略人材の必要性が高まっています。

WEB、SNS、AIなどのデジタル技術を活用した情報発信やプロジェクト運営は、文化活動の発信力や継続性を高める重要な要素となっています。

こうした背景のもと、デジタル領域における事業推進やプロモーション支援を行ってきたファーストイノベーションの代表取締役社長・木ノ根雄志が、副理事としてJDASの活動に参画することとなりました。

これにより、デジタル戦略の設計から実行までを一体的に推進する体制が強化されることが期待されています。

JDASにおける今後の役割

木ノ根雄志は、副理事として主に以下の領域を中心に活動を支援する予定です。

・デジタル戦略の設計

・広報および情報発信基盤の高度化

・文化プロジェクトの実装支援

・官民連携による文化振興モデルの構築

文化的価値を守りながら、新しい表現や発信方法を取り入れることで、日本文化の魅力をより多くの人々へ届けることを目指します。

■ 今後の展望

ファーストイノベーションは「常識を超えるイノベーションで、不可能を可能に。」をスローガンに掲げ、デジタル技術を活用した社会課題解決型の事業を展開してきました。

今回の副理事就任を契機として、文化・芸術・スポーツ分野においてもデジタルとリアルを融合した持続可能なモデル構築を推進していきます。

また、地域文化の発信支援や国際的な文化交流の促進を通じて、日本文化の発信力向上と新たな社会的価値の創出に貢献していく方針です。

団体概要

【一般社団法人日本デジタル芸術スポーツ文化創造機構（JDAS）】

所在地：東京都千代田区九段南4丁目6-13 ニュー九段マンション301号

設立：2017年2月

代表理事：尼崎勝司

公式サイト：https://www.j-das.org/

【株式会社ファーストイノベーション】

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

設立：2016年12月19日

資本金：1,000万円

代表取締役社長：木ノ根雄志

公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/