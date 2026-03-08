ジムニーカスタムのAutoRubys、AI対応チャットボットを搭載したホームページを全面リニューアル ── 2026年3月にはECサイトも開設予定

株式会社オートルビーズ

鳥取県鳥取市に本社を置くカスタムカーパーツメーカー・AutoRubys（オートルビーズ、代表：野澤 慎吾）は、2026年3月、公式ホームページを全面リニューアルしたことをお知らせいたします。

今回のリニューアルでは、AIチャットボットの導入をはじめ、採用専用ページの新設、全車種ラインナップの一覧化、さらにオリジナルブランド「ARX」のECサイト開設準備（2026年3月中オープン予定）など、ユーザー体験と情報アクセスの大幅な刷新を実施しました。

「カスタムカーに興味はあるけど、何から始めればいいかわからない」── そんな初心者の声に応えるため、テクノロジーを活用した"カスタムカーの入口"を目指した設計となっています。

リニューアルの背景

AutoRubysは、スズキ・ジムニーを中心にノア/ヴォクシー、クロスビーなど幅広い車種向けのカスタムパーツを企画・製造・販売するメーカーです。スチールバンパーで知られる同社は、近年ではDX推進やオリジナルブランド「ARX」の展開など、事業領域を拡大しています。

その一方で、「パーツの適合が自分の車に合うかわからない」「カスタムは敷居が高い」といった声が、既存顧客だけでなくカスタム未経験層からも多く寄せられていました。これらの課題を解決し、カスタムカー文化をより多くの方に届けるため、今回のHP全面リニューアルに至りました。

新HPの主な特徴

1. AIチャットボットの導入

新HPでは、AI（人工知能）を活用したチャットボットを常設。パーツの適合確認やよくある質問（FAQ）など、ユーザーが抱える疑問にリアルタイムで回答します。

営業時間外でも24時間対応が可能なため、全国のユーザーが時間を問わず情報を得ることができます。

2. 採用専用ページの新設

メカニック、セールススタッフなどの募集情報をまとめた採用専用ページを新設。会社の雰囲気や仕事内容が伝わる構成とし、自動車業界で働きたい方への情報発信を強化します。

3. 車種別ラインナップの一覧化

取り扱い全車種のカスタムパーツを、車種別に分かりやすく一覧表示。目的のパーツに最短でたどり着ける導線を設計しました。

4. ARX ECサイト（2025年3月中オープン予定）

AutoRubysのオリジナルブランド「ARX」の専用ECサイトを準備中です。

これまでのECサイトを再設計し、購入体験の向上を目指します。

代表コメント

AutoRubys 代表取締役 野澤 慎吾：

カスタムカーの世界は、知れば知るほど奥が深く、自分だけの1台に仕上がっていく過程が最大の醍醐味です。しかし、その入口のハードルが高いままでは、この文化の未来は広がりません。今回のリニューアルでは、AIをはじめとするテクノロジーを取り入れることで、"カスタムに興味があるけど踏み出せない方"の背中を押せるようなHPを目指しました。

今後の展望

AutoRubysは、2026年内にARX ECサイトの本格稼働、AIチャットボットの対応範囲拡大、さらにはオフラインイベントとオンラインの連動強化を計画しています。独自の世界観を持つ製品群と、デジタル技術の融合を通じて、業界の新たなスタンダードを創出してまいります。

商品・サービス概要

