【TAC公務員】最大3.3万円OFF！「春咲キャンペーンFinal」実施中！（～3/31)

TAC株式会社

公務員試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、2027年・2028年合格目標のコースを対象に、最大3.3万円割引となる「春咲キャンペーンFinal」を実施中です。

2027年・2028年の公務員試験（地方上級・市役所・国家一般職）の行政事務職を受験予定の方は必見！

春咲キャンペーンFinalは期間限定（～3/31）のお得なキャンペーンです。

春咲キャンペーンFinalの詳細はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_haruwari.html「予備校なんてどこも同じ」は大間違い。

長い闘いになる公務員試験対策だからこそ、相手（公務員試験）を見極めなければなりません。

長年多くの合格者を生み出してきたからこそ最終合格できるノウハウがTAC にはあります。

受験生のことを考え、受験生の本気を全力でサポートするのがTAC の役目です。

＜春咲キャンペーンFinal対象コース＞

2027年合格目標 総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_sougou.html)

地方上級・市役所・国家一般職などを幅広く目指せる人気No.1 のスタンダードコース！

教養（基礎能力）試験と専門試験対策はもちろん、論文試験と人物試験対策も含んだ安心のカリキュラムが、毎年多数の最終合格者＆上位合格者を生み出し続けています。

2027年合格目標 総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_triple.html)

複数合格を狙えるスペシャルコース！

総合本科生に「論点補強講義」、「一般知識演習」、「総合演習」がプラスされたおトクなスペシャルコース。幅広い試験種に対応できるから、志望先が決まっていない方にも安心してご受講いただけます。

2027年合格目標 入門総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_sougou.html)・入門総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_triple.html)

算数・数学に苦手意識のある方におすすめ！土台づくりからはじめる「基礎講義」つきコース

公務員試験で出題されることの多い重要科目「数的処理」を基礎から学ぶことができるので、算数・数学に苦手意識のある方、これかの学習に不安をお持ちの方も、安心して学習を始めることができます。

2028年合格目標 ２年総合本科生・２年総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_2sou-2tri.html)

大学２年生や、働きながら合格を目指す社会人の方におすすめ！2年間でより確実に合格を目指すコース！

公務員試験で出題されることの多い重要科目「数的処理」を基礎から学ぶことができるので、算数・数学に苦手意識のある方、これかの学習に不安をお持ちの方も、安心して学習を始めることができます。

官公庁・自治体業務説明会

官公庁・自治体超無説明会はコチラ :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/gyousetsu.html

興味のある説明会に参加してみましょう！

各官公庁・自治体主催の採用関連イベント（説明会・相談会など）の実施情報は、各機関のWebサイトの職員採用情報ページにて随時発表されています。第一志望はもちろん、併願先として考えている志望先の情報は、こまめにチェックしておきましょう（中には要事前予約のものもあります）。

なんとなく説明会に行ってみたら、「この人たちと一緒に働きたい」「職場の雰囲気が自分に合いそう」と感じ、「ココを受験しよう！」という合格者もいらっしゃいます。面接において、自分が説明会に参加したことで感じた感想なども交えてお話できると、格段に志望動機の説得力が増します。

こちらのサイトでは、各官公庁や自治体が実施している業務説明会のスケジュールを掲載しています。興味ある機関の説明会にぜひ参加してみましょう。

▼資格の学校TAC 公務員講座について

資格の学校TAC公務員講座は、公務員試験合格に必要な筆記試験対策から人物試験対策までオールインワンの「合格カリキュラム」、受験生活を公務員受験指導のプロがあらゆる面からサポートする「担任講師制度」、そして、全国のTAC生から集まる圧倒的な情報量に基づいた面接対策で、毎年多数の最終合格者を輩出しています。

TAC 公務員講座の詳細

https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin.html

■TAC株式会社概要

会社名：TAC株式会社

会社サイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html

代表者：代表取締役社長 多田敏男

所在地：東京都千代田区神田三崎町３丁目２番18号