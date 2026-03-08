【PARCELLE JEWELRY 熊本店（鶴屋百貨店）】3月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー熊本店(鶴屋百貨店 本館1階)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てております。

3月のPARCELLE JEWELRY 熊本店（鶴屋百貨店 本館1階）では、鶴屋百貨店の「Tsuruyaカード分割払い無金利フェア」にあわせ、店頭ジュエリーやオーダーのご相談をよりご利用いただきやすい機会をご案内しております。あわせて、熊本店限定企画「真珠の世界」を開催。湖水真珠、あこや真珠、黒蝶真珠、白蝶真珠、そして珊瑚など、海の宝石と呼ばれる素材を用いたジュエリーをご紹介いたします。

新作では、真珠と珊瑚をあしらったPearl & Coral（パール＆コーラル）のカチューシャリングをご紹介いたします。静かな照りをもつ真珠と、赤や桃色がにじむような発色の珊瑚が穏やかに響き合い、やわらかな春を思わせる色合いに仕立てました。また、自然のモチーフを繊細な線で描く Nature（ナチュール）には、新色ピンクゴールド／ホワイトゴールドが加わります。

イベントでは、3月9日(月)・10日(火)に新作や限定ジュエリーが揃う「TRUNK SHOW」を開催。3月15日(日)には代表・品田琴恵が来店する「品田 Day」、3月16日(月)には創業メンバー宮本陽子による「CARAVAN」を実施いたします。さらに3月28日(土)・29日(日)には約100石のルースが並ぶ「STONE marche」、3月29日(日)には宮本陽子による来店イベント「宮本 Day」を開催いたします。

宝石そのものの魅力から、仕立てによる表情の違いまで幅広くご紹介する3月。パーセル ジュエリー熊本店で、さまざまな輝きをご覧いただけます。

※ パーセル ジュエリーのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

TOPICS

■ Tsuruya カード分割払い無金利フェア ～3月10日(火)まで

鶴屋百貨店では、現在「Tsuruya カード分割払い無金利フェア」を開催しております。



期間中、対象のTsuruyaカードをご利用いただくと、分割払い手数料が無料となり、ジュエリーやオーダーアイテムもよりお求めいただきやすい機会となります。

パーセル ジュエリー熊本店では、店頭に並ぶ一点もののジュエリーはもちろん、宝石からお選びいただくオーダージュエリーやリフォームのご相談にもご利用いただけます。お支払い回数などの詳細は店頭スタッフまでお気軽にお尋ねください。

なお、本企画は対象カードをご利用のお客様に限り適用となります。対象条件やキャンペーンの詳細につきましては、鶴屋百貨店公式サイトをご確認ください。

▼ 詳細はこちら

Tsuruya カード分割払い無金利フェア|鶴屋百貨店公式サイト

https://www.tsuruya-dept.co.jp/service/tsuruyacard/index.html?srsltid=AfmBOoocpdSPTZ51xECImNAtm28KIHJnN1UEMnSRV-jdHzVPTpLN8wj-#card0

※ 本フェアは鶴屋百貨店主催企画に準じます。

※ 対象条件・割引適用方法・対象外商品等の詳細は、同店公式サイトをご確認ください。

※ 内容は変更となる場合がございます。

■ 【熊本店限定企画】Pearl Universe ―「真珠の世界」

パーセル ジュエリー熊本店では、熊本店限定企画「真珠の世界」を開催中です。

海や湖という自然の中で、長い時間をかけて育まれる真珠。その輝きはダイヤモンドのような強い煌めきとは異なり、内側からにじむようなやわらかな光を湛えています。

「真珠の世界」では、瑞々しく繊細な艶を持つ湖水真珠、日本が誇る上品な照りのあこや真珠、深みのある色合いの黒蝶真珠、存在感ある白蝶真珠、そして海の恵みとして長く愛されてきた珊瑚など、多彩な素材を用いたジュエリーをご紹介いたします。

形や色、照りの表情は一つひとつ異なり、同じ真珠は存在しません。シンプルな一粒のデザインから、重ねて楽しむコーディネートまで、日常に寄り添うジュエリーとしてお選びいただけます。

熊本店限定でご紹介する真珠のジュエリーを通して、それぞれの素材が持つ個性をご覧いただけます。

NEW ARRIVALS

やわらかな光を宿す真珠のリング耳元で静かに揺れる、一粒の輝きクラシカルなミルゴシックリングに真珠の光が連なります■ 【3月13日(金)より】Pearl & Coral ― 真珠と珊瑚の春色カチューシャリング

古くから日本で親しまれてきた真珠と珊瑚をあしらい、カチューシャリングとして仕立てました。

真珠は、静かな照りの奥にオレンジやパープルのやわらかな色合いがほのかに浮かぶ表情。珊瑚は赤や桃色がにじむような発色を見せ、内側から灯るような艶が真珠の光と穏やかに響き合います。

春の気配を思わせるやさしい色合いを、ゆとりのある間隔で配しました。向きや角度を揃えすぎず、一粒ごとの個性を活かした指環です。

3月13日(金)より、パーセル ジュエリー熊本店にてご紹介いたします。

真珠と珊瑚を連ねた、春色のカチューシャリングやわらかな色合いを並べました真珠と珊瑚が春の彩りを添えます■ Nature ― 新色ピンクゴールド／ホワイトゴールド

自然の線を繊細に描く人気シリーズ「Nature（ナチュール）」に、新たにピンクゴールドとホワイトゴールドが加わりました。

これまでのイエローゴールドとは異なる印象を持ち、地金の色が変わることで同じデザインでも表情が大きく変わります。



ホワイトゴールドは凛とした透明感のある佇まいに、ピンクゴールドはやわらかな温かみを感じさせる印象に仕上がりました。

すでにナチュールをお持ちの方には重ね着けの楽しさを、初めてご覧になる方には新しい魅力としてお楽しみいただけます。

JEWELRY EVENTS

ピンクゴールドとホワイトゴールドで広がる、ナチュールの新しい表情繊細な自然のモチーフが指先に静かな輝きをコランダムサンクルールと合わせて

3月のパーセル ジュエリー熊本店では、新作ジュエリーが揃う「TRUNK SHOW」、代表・品田琴恵が来店する「品田 Day」、創業メンバー宮本陽子による「CARAVAN」、約100石のルースが並ぶ「STONE marche」、そして宮本陽子による来店イベント「宮本 Day」と、宝石の魅力を多角的にご紹介するイベントを開催いたします。

3月9日(月)・10日(火)には「TRUNK SHOW」を開催いたします。一般販売前の新作や限定ジュエリーが店頭に並び、通常店頭ではご覧いただく機会の少ない一点もののジュエリーもご紹介いたします。今回は誕生石を主題としたコレクションをご用意し、それぞれの宝石が持つ意味や背景とともにご覧いただけます。

3月15日(日)には代表・品田琴恵が来店する「品田 Day」を開催いたします。品田自らが選定したルースや一点もののジュエリーをご紹介しながら、仕立てやコーディネートのご相談を直接承ります。

続いて3月16日(月)には創業メンバーでありバイヤー兼デザイナーの宮本陽子による「CARAVAN」を開催いたします。宝石選びから仕立てまでを整理しながら、お客様一人ひとりの想いに寄り添ったジュエリーをご提案いたします。

3月28日(土)・29日(日)には、約100石のルースが並ぶ人気イベント「STONE marche」を開催いたします。色や透明感、カットの違いなどを見比べながら、お好みの一石をお選びいただけます。

さらに3月29日(日)には宮本陽子による来店イベント「宮本 Day」を開催いたします。宝石を実際にご覧いただきながら、オーダージュエリーやお手持ちジュエリーのリフォームのご相談も承ります。

PARCELLE JEWELRY 熊本店 お問い合わせ・ご予約

いずれのイベントも混雑する場合がございますので、ご予約をおすすめしております。ご予約はお電話（096-355-0080（直通））、または店頭で、お気軽にお問い合わせください。

※営業日、営業時間に変更が出る場合がございます。予めご了承くださいませ。

■ TRUNK SHOW & TSURUYA カード無金利フェア ― 3月9日(月)・10日(火)

毎月2日間限定で開催している「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや限定コレクションをご紹介するイベントです。月内でも最も多くのジュエリーが店頭に揃い、普段は並ばない一点ものや新作をご覧いただけます。多彩なジュエリーとともに、お客様の装いに寄り添ったご提案をスタッフが丁寧にお伺いいたします。

新生活が始まるこの季節、3月のTRUNK SHOWは「お誕生石」を主題に開催いたします。



古くよりお守りとして受け継がれてきた誕生石の意味や背景にあらためて目を向け、それぞれの宝石を主役として仕立てたコレクションをご紹介いたします。

会期中は、全12種類の誕生石をもとに、多様な意匠をご用意いたしました。普段は数多く並ばないParure（パリュール）、Uramasari（裏勝り）、Victorian Leaf（ヴィクトリアンリーフ）といった人気デザインのほか、通常店頭ではご覧いただく機会の少ない仕立ても揃います。

また、鶴屋百貨店では「Tsuruyaカード分割払い無金利フェア」を3月10日(火)まで開催しております。期間中、対象のTsuruyaカードをご利用いただくと分割払い手数料が無料となり、店頭のジュエリーはもちろん、TRUNK SHOWでご紹介する新作や限定ジュエリーのお求めにもご利用いただけます。対象カードやお支払い回数などの詳細は店頭スタッフまでお尋ねください。

※ 無金利フェアは鶴屋百貨店主催企画に準じます。

※ 対象条件・割引適用方法・対象外商品等の詳細は、同店公式サイトをご確認ください。

※ 内容は変更となる場合がございます。

■ 品田 Day ― 3月15日(日)

3月15日(日)、パーセル ジュエリー熊本店（鶴屋百貨店）にて、代表・品田琴恵（@kotoe_parcelle）による来店イベント「品田 Day」を開催いたします。

当日は、品田自らが選定したルースや一点もののジュエリーをご紹介するとともに、お仕立てやコーディネートのご相談を直接承ります。宝石の個性や背景を踏まえながら、お客様一人ひとりの装いに合わせたご提案を行います。

また、宝石からお選びいただくオーダージュエリーのご相談や、お手持ちジュエリーのメンテナンス・クリーニングについても承ります。素材の魅力を見極めながら、長く身につけていただけるかたちへと整えてまいります。

パーセル ジュエリーをゼロから立ち上げてきた代表・品田が店頭に立ち、ブランドの歩みやものづくりの背景についてもお話しいたします。

開催日：3月15日(日)

ご予約優先にて承っております。ご希望のお時間がございましたら、パーセル ジュエリー熊本店（096-355-0080（直通））までお問い合わせください。

品田琴恵■ 宮本 CARAVAN ― 3月16日(月) ― 創業メンバーによる特別相談会を開催

「CARAVAN（キャラバン）」は、パーセル ジュエリー創業メンバーでありデザイナー兼バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle）が店頭に立ち、宝石やジュエリーの魅力を直接お伝えする月1回限定のスペシャルイベントです。

宮本が、長年にわたり宝石の買い付けとジュエリー制作に携わってきた経験をもとに、お客様一人ひとりのご希望や装いに合わせたご提案を行っております。

今回の宮本 CARAVAN、テーマは「スピネルとアフリカ産のカラーストーンたち」。

宮本自身が買い付けたばかりの宝石の中から、強い輝きと豊富なカラーバリエーションをもつスピネルとアフリカ産の宝石、クンツァイト、モルガナイト、アクアマリン、さらに希少石としてアレキサンドライト（2ピース限定）、カラーチェンジスフェーンを中心にご紹介いたします。また、3月の誕生石であるアクアマリンもご用意しております。

フルオーダーのほか、お手持ちのジュエリーのリフォームや修理についても承っております。受け継がれたお品の仕立て直しなども含め、どうぞお気軽にご相談ください。

開催日：3月16日(月)

ご予約優先にて承っております。ご希望のお時間がございましたら、パーセル ジュエリー熊本店（電話：096-355-0080（直通））までお問い合わせください。

スピネルとアフリカ産の宝石たち宮本が手がけたフルオーダージュエリーたち(一部)■ STONE marche ― 3月28日(土)・29日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお選びいただくこともできる2日間です。会期中のルースは、通常価格の約半額にてご案内いたします。



3月のテーマは「お花見マルシェ」。春に咲く花々を思わせる色彩の宝石が並び、季節の空気を感じながらルース選びをお楽しみいただけます。

スイートピーやヒヤシンス、菜の花、ネモフィラなど、春の花々をイメージした配色のミルシェノン用特別ルースセットもご用意いたしました。やわらかな色合いのカラーストーンに加え、花の形を思わせるカーヴィングなど、多彩なルースが揃います。

また、3月の誕生石であるアクアマリンも登場予定です。存在感のある大粒のアクアマリンもご覧いただける、今回の見どころのひとつとなります。

お選びいただいたルースから、リングやネックレスなどジュエリーへのお仕立ても承っております。

■ 宮本 Day ― 3月29日(日)

3月29日(日)、パーセル ジュエリー熊本店（鶴屋百貨店）にて、創業メンバーでありバイヤー兼デザイナーの宮本陽子（@yoko_parcelle）による来店イベント「宮本 Day」を開催いたします。

宮本は30年近くジュエリー業界に携わり、宝石の買い付けからデザイン提案までを手がけてきたジュエリーのプロフェッショナルです。当日は店頭にて、宝石を実際にご覧いただきながら、お客様の雰囲気や装いに合わせたジュエリーのご提案を行います。

既存デザインをもとに宝石をお選びいただくセミオーダーに加え、その場でデザイン画を描きながら形を組み立てていくフルオーダーのご相談も承ります。宝石の個性を見ながらデザインを考えていく、来店イベントならではの時間をお楽しみいただけます。

また、STONE marche でお求めいただいたルースのお持ち込みも承ります。選んだ宝石をリングやネックレスなど、お客様の想いをかたちにするジュエリーへお仕立ていたします。

開催日：3月29日(日)

ご予約優先にて承っております。ご希望のお時間がございましたら、パーセル ジュエリー熊本店（096-355-0080（直通））までお問い合わせください。

PARCELLE JEWELRY 熊本店

宮本はオーダーのご相談を受けながらイラストで描くのが特徴です。お石も並べながらイメージを仕上げていきます

パーセル ジュエリー熊本店は九州2店目の常設店として2024年4月にオープンいたしました。熊本のお客様と末長くお付き合いいただけるよう、上質なジュエリーと心地よい接客を通じて、皆様の日常に彩りを添えることを目指しております。どうぞ一度お立ち寄りください。

◯ 店長：中村（@fuka_parcelle(https://www.instagram.com/fuka_parcelle/)）

◯ 店舗：〒860-8586 熊本県熊本市中央区手取本町6番1号 鶴屋百貨店 本館1階 アクセサリー売場

◯ 電話：096-355-0080（直通）

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_kumamoto/

◯ 営業時間：午前10時～午後7時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびPOP UP SHOPでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷 3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE」がオープンいたしました。店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみください。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンラインだけの特典も多数ご用意しております。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。