経営破綻から再出発したレディースアパレルEC「イーザッカマニアストアーズ」〈グランドReオープン〉

株式会社ズーティー（本社：東京都中央区、代表取締役：藤井 尊徳、林 純司）が運営するレディースアパレルEC「イーザッカマニアストアーズ」は、2026年3月3日、〈グランドReオープン〉を迎えた。

同店は2025年に経営破綻により一度事業を終了したが、その後フジスター株式会社が事業を譲り受け、旧ズーティー時代からのメンバーの一部が引き続き運営に関わる形で同年10月末に再開。お店のコンセプトやものづくりの姿勢を含め、「大事にしてきたこと」はそのままに再出発を果たした。

商品やサンプルが散り散りになった状態での再開から約4ヶ月。2026年3月、買い戻した商品を含めたラインナップが揃い、今回の〈グランドReオープン〉に至った。

イーザッカマニアストアーズ再出発の背景

2025年4月、イーザッカマニアストアーズを運営していた旧ズーティーは経営破綻により事業を終了した。

同年9月フジスター株式会社によるイーザッカマニアストアーズ事業の譲渡が決定。

ブランドの理念やコンセプト、そして一部のメンバーを引き継ぎ、”これまでと変わらぬイーザッカマニアストアーズ”を運営していくという想いを込め、新会社として、旧ズーティーの名前を引き継いだ株式会社ズーティーが設立された。

当初は商品の準備を進めながら「春」の本格的なオープンを予定していた。

というのも、事業終了に伴う在庫整理や流通の過程で、長年販売してきた商品や作りかけ途中のサンプルが各所に散らばってしまったことに加え、事業終了によりすべての業務が止まっていたため、商品企画も半年以上停止していたからだ。

そのため再開当初、すぐに販売できる商品はごくわずかだった。

しかし、イーザッカマニアストアーズの閉店直後、X（旧Twitter）には1500件以上の声が寄せられており、さらに再開準備の中で確認した楽天市場店には、閉店後にも関わらず200件以上のレビューや問い合わせが寄せられていた。

「お店がなくなると困る」「また再開してほしい」。

そうした声を寄せてくれた人たちに、まずは「お店が続けられるようになったこと」を伝えたい。

その想いから、ごくわずかな商品を店頭に並べ、2025年10月29日、イーザッカマニアストアーズは再出発した。

“お客さんとの対話”を軸にした店舗運営へ

再出発後、イーザッカマニアストアーズは広告や価格競争に頼らない健やかな店舗運営を目指し、”お客さんとの対話”を根幹に据えた店舗運営へと舵を切った。

商品ラインナップが十分に揃わない中、新生イーザッカマニアとして「何を大事にしているのか」を表現するために、旧ズーティーから提唱してきた”お客さん”とともにお店を育み、《卒業しないでいいお店》の体現を目指す共創型のアプローチによる取り組みを行ってきた。

具体的には、

・再販を希望する商品を募る「再販リクエスト企画」

・在庫に偏りが出たボアコートをきっかけに顧客へ応援を呼びかけた企画「タイトな冬にねじ込む、ボアを」

・汗に悩む人たちを集め、新商品「汗吸わないTシャツ」の検証を行い商品ページを作る検証企画

・オンラインでの買い物をより便利にするため、さまざまな年代・体型の人の着用コメントページを作る「着るスタッフ募集企画」

・イーザッカマニアの商品への約束を裏付けるため、愛用アイテムの画像を募集して写真集を作る「使い込み選手権」

などの取り組みを実施してきた。

こうした取り組みを重ねる中で、楽天市場店のショップレビュー評価は現在4.80を記録。レビュー総数も23万件達成まで残り約200件に迫っている。

■各取り組みの詳細

https://www.zootie.co.jp/

イーザッカマニアストアーズ、2026年3月3日に〈グランドReオープン〉

再開後、事業終了時に各所へ散らばっていた商品の買い戻しや、途中で止まっていた商品企画の再開も進み、春のシーズンに合わせたラインナップが整った。

こうして2026年3月3日、イーザッカマニアストアーズは〈グランドReオープン〉を迎えた。

グランドReオープンに合わせ、2026年春夏の新作ラインナップページも公開。

いつもの定番アイテムに加え、コーディネートのアクセントになるアイテム、そして2026年春夏のイーザッカマニアストアーズのイメージルックまで、一度に見渡せる内容となっている。

春夏ラインナップページ :https://www.rakuten.ne.jp/gold/e-zakkamania/feature/2026/grand-re-open/

グランドReオープン記念イベントを開催（3月11日11:59まで）グランドReオープンイベントページ :https://www.rakuten.ne.jp/gold/e-zakkamania/event/2026/0304-supersale/

〈グランドReオープン〉では、これまで応援してくれたお客さんへの感謝と、まだ再開のお知らせを届けられていないお客さん、そして新しいお客さんへ届けたいという想いから、さまざまな特別企画を実施している。

期間中は、春のスタートに合わせた特別価格企画を展開。商品発送時にはイーザッカマニアストアーズのビジュアルペーパーを同梱。ミシン目付きのクーポンを切り取って楽しめる遊び心のある仕掛けも用意している。

また、〈グランドReオープン〉のフィナーレとして、2026年3月9日21時から39時間限定で「10人に1人が無料になる」特別企画も予定している。

イーザッカマニアストアーズより

一度は「閉店」という形になりましたが、たくさんのお客さんの「声」に支えられ、同じ想いで事業を継承したいと手をあげてくれたフジスター株式会社を親会社に、イーザッカマニアストアーズは「ずっと卒業しないでいいお店」を目指して再スタートしました。

「何回オープンするんだ」と言われるかもしれませんが、このグランドReオープンを節目に、お客さんと一緒にお店を育んでいきたいと思っています。

好きなものが変わっても、年齢を重ねても、その時々の自分にちょうどいい服を選べるお店として。

「いつものあの服」があるお店として。

これからも、お客さんとともに、わたしたちにしか作れないお店を続けていきます。

本社： 東京都中央区日本橋大伝馬町11-8 フジスタービル 2F

代表者： 代表取締役 藤井 尊徳、林 純司

事業内容： ECサイト「イーザッカマニアストアーズ」の運営/商品の企画製造

コーポレートサイト： https://www.zootie.co.jp/

イーザッカマニアストアーズ楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/e-zakkamania/

■関連ページ

イーザッカマニアストアーズでは、お客さんと一緒にお店を育んでいく取り組みとして「カモン3世代」プロジェクトを行っています。

https://www.rakuten.ne.jp/gold/e-zakkamania/contents/cmn3-top/

イーザッカマニアストアーズの取り組みについて

https://www.zootie.co.jp/