フォロワー10万人の女性アーティストRan.、国際女性デーに福岡・八女の福島八幡宮とコラボ御朱印

八幡宮

報道関係者各位

福岡県八女市の福島八幡宮（宮司：吉開雄基）は、2026年3月8日の国際女性デーに合わせ、Instagramのフォロワー10万人を持つ女性アーティストRan.とコラボレーションした特別御朱印を発表しました。

福島八幡宮は、応神天皇・神功皇后・武内宿禰命を祀る八女の歴史ある神社で、近年はアートや御朱印文化の発信にも力を入れています。本御朱印は、福島八幡宮の「成功勝利の御神徳」をテーマに、女性の内なる強さを表現した作品で、「揺らがぬ心に、勝利は宿る。」というメッセージを軸に、自分自身に打ち勝つ強さを表現しています。

御朱印のビジュアルには、炎のように咲く花「グロリオサ」をモチーフにした女性像が描かれています。グロリオサは「栄光」「勇敢」「勝利」を意味する花言葉を持ち、静かに燃え続ける意志や誇りを象徴しています。

現代社会においては、他人の評価や社会の空気に左右されやすい時代とも言われます。

本作品は、そうした時代の中で「誰かに勝つ強さではなく、自分自身の恐れや迷いを越えていく内なる強さ」を表現したものです。

福島八幡宮ではこれまでも、神社文化と現代アートの融合を通じて、新しい文化発信に取り組んでいます。今回のコラボレーションもその一環として、祈りと芸術が重なり合う新しい御朱印文化の提案となります。

2026年4月より数量限定で頒布予定。

Ran . × 福島八幡宮 コラボ御朱印「揺るがぬ心に、勝利は宿る。」アーティストコメント 「揺らがぬ心に、勝利は宿る。」

正解のない時代。

それでも私は、「私であること」を勝ち取る。

今回描いたのは、誰かに勝つための強さではありません。

“昨日の自分”に打ち勝ち、恐れを越え、凛と明日へ踏み出す女性の姿です。

それは、内側から燃える強さ。

炎のように静かに、しかし確かに灯り続ける--覚悟の美。

学生時代の孤独、人間関係の軋轢、

そしてシングルマザーとして歩んできた日々。

何度も自分を見失いそうになりました。

けれど、自分を持つことこそが、

やがて揺るぎない自信となり、

一人の人間として美しく咲く力になると信じています。

迷うことも、悩むことも、

それはあなたが本気で「自分」と向き合っている証。

その気付きはやがて、

あなたという大輪の花を咲かせるための養分になる。

もしこの御朱印と目が合ったとき、

あなたの中に眠る“静かな闘志”に火が灯るなら。

その揺らがぬ心に、必ず勝利は宿ります。

本御朱印は、福島八幡宮様の御神徳「成功勝利」に着想を得て、

内なる強さを信じるすべての人へ向けて制作したコラボレーション作品です。

【ビジュアルに込めた意味】

グロリオサ

花言葉：栄光・勇敢・勝利

炎のように反り返る花弁が、内に秘めた情熱と誇りを象徴しています。

まっすぐな眼差し

他者の評価ではなく

「私はどう生きたいのか」という問いに向き合う覚悟。

筆文字「揺らがぬ心に、勝利は宿る。」

世界が揺らいでも、自分の芯だけは揺るがない。

その信念こそが人生における真の勝利。

アーティストプロフィール

Ran .

福岡を拠点に活動する一児の母、イラストレーターのRan.。Instagramフォロワー約10万人を持ち、「感情」や「生きづらさ」をテーマに女性像を描く作品で支持を集めている。

これまでに有名アーティストのMVイラストや、カフェ・アパレルブランドのデザイン、 店舗の内装プロデュースなど、アートを通じて幅広く活動。 母として、女性として、そしてひとりの人間として生きる中で、 容姿への偏見や孤独、心の葛藤と向き合ってきた経験から、 “どんな時も、どんなあなたも美しい”という想いを作品に込めている。

イラストだけでなく、グラフィックや空間デザインにも表現の幅を広げながら、 自己愛と優しさが連鎖する社会をアートの力でつくり出すことを目指している。

sexygirl.jp

https://www.instagram.com/sexygirl.jp/

コラボ御朱印概要

名称：Ran . × 福島八幡宮 コラボ御朱印

発表日：2026年3月8日（国際女性デー）お問い合わせ

福島八幡宮

福岡県八女市本町105-1

https://fukushimahachimangu.or.jp/

※数量限定※頒布開始：令和八年4月予定