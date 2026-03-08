フォロワー10万人の女性アーティストRan.、国際女性デーに福岡・八女の福島八幡宮とコラボ御朱印
報道関係者各位
福岡県八女市の福島八幡宮（宮司：吉開雄基）は、2026年3月8日の国際女性デーに合わせ、Instagramのフォロワー10万人を持つ女性アーティストRan.とコラボレーションした特別御朱印を発表しました。
福島八幡宮は、応神天皇・神功皇后・武内宿禰命を祀る八女の歴史ある神社で、近年はアートや御朱印文化の発信にも力を入れています。本御朱印は、福島八幡宮の「成功勝利の御神徳」をテーマに、女性の内なる強さを表現した作品で、「揺らがぬ心に、勝利は宿る。」というメッセージを軸に、自分自身に打ち勝つ強さを表現しています。
御朱印のビジュアルには、炎のように咲く花「グロリオサ」をモチーフにした女性像が描かれています。グロリオサは「栄光」「勇敢」「勝利」を意味する花言葉を持ち、静かに燃え続ける意志や誇りを象徴しています。
現代社会においては、他人の評価や社会の空気に左右されやすい時代とも言われます。
本作品は、そうした時代の中で「誰かに勝つ強さではなく、自分自身の恐れや迷いを越えていく内なる強さ」を表現したものです。
福島八幡宮ではこれまでも、神社文化と現代アートの融合を通じて、新しい文化発信に取り組んでいます。今回のコラボレーションもその一環として、祈りと芸術が重なり合う新しい御朱印文化の提案となります。
2026年4月より数量限定で頒布予定。
Ran . × 福島八幡宮 コラボ御朱印「揺るがぬ心に、勝利は宿る。」
アーティストコメント 「揺らがぬ心に、勝利は宿る。」
正解のない時代。
それでも私は、「私であること」を勝ち取る。
今回描いたのは、誰かに勝つための強さではありません。
“昨日の自分”に打ち勝ち、恐れを越え、凛と明日へ踏み出す女性の姿です。
それは、内側から燃える強さ。
炎のように静かに、しかし確かに灯り続ける--覚悟の美。
学生時代の孤独、人間関係の軋轢、
そしてシングルマザーとして歩んできた日々。
何度も自分を見失いそうになりました。
けれど、自分を持つことこそが、
やがて揺るぎない自信となり、
一人の人間として美しく咲く力になると信じています。
迷うことも、悩むことも、
それはあなたが本気で「自分」と向き合っている証。
その気付きはやがて、
あなたという大輪の花を咲かせるための養分になる。
もしこの御朱印と目が合ったとき、
あなたの中に眠る“静かな闘志”に火が灯るなら。
その揺らがぬ心に、必ず勝利は宿ります。
本御朱印は、福島八幡宮様の御神徳「成功勝利」に着想を得て、
内なる強さを信じるすべての人へ向けて制作したコラボレーション作品です。
【ビジュアルに込めた意味】
グロリオサ
花言葉：栄光・勇敢・勝利
炎のように反り返る花弁が、内に秘めた情熱と誇りを象徴しています。
まっすぐな眼差し
他者の評価ではなく
「私はどう生きたいのか」という問いに向き合う覚悟。
筆文字「揺らがぬ心に、勝利は宿る。」
世界が揺らいでも、自分の芯だけは揺るがない。
その信念こそが人生における真の勝利。
アーティストプロフィール
Ran .
福岡を拠点に活動する一児の母、イラストレーターのRan.。Instagramフォロワー約10万人を持ち、「感情」や「生きづらさ」をテーマに女性像を描く作品で支持を集めている。
これまでに有名アーティストのMVイラストや、カフェ・アパレルブランドのデザイン、 店舗の内装プロデュースなど、アートを通じて幅広く活動。 母として、女性として、そしてひとりの人間として生きる中で、 容姿への偏見や孤独、心の葛藤と向き合ってきた経験から、 “どんな時も、どんなあなたも美しい”という想いを作品に込めている。
イラストだけでなく、グラフィックや空間デザインにも表現の幅を広げながら、 自己愛と優しさが連鎖する社会をアートの力でつくり出すことを目指している。
sexygirl.jp
https://www.instagram.com/sexygirl.jp/
コラボ御朱印概要
名称：Ran . × 福島八幡宮 コラボ御朱印
発表日：2026年3月8日（国際女性デー）
お問い合わせ
福島八幡宮
福岡県八女市本町105-1
https://fukushimahachimangu.or.jp/