植物の葉を食べた昆虫の糞から生まれる神秘のお茶「虫秘茶」とコラボレーション。桜の香りが広がる Sake「SECRET SPRING」、haccobaより3月7日発売。

株式会社haccoba

株式会社haccoba（福島県南相馬市、代表取締役：佐藤太亮）が2021年2月に立ち上げた酒蔵「haccoba -Craft Sake Brewery-」（ハッコウバ クラフトサケブルワリー）から、神秘のお茶「虫秘茶」をお米と一緒に発酵させたSake「SECRET SPRING」が登場。「虫秘茶」とは、植物の葉を食べた蛾の幼虫の“糞”をお茶にしたもの。今回は「オオシマザクラ×オオミズアオ」の虫秘茶をお米と一緒に発酵させることで、桜の香りとお米の旨みが複雑に重なり合うお酒が誕生しました。

※オンラインストアの商品ページ： https://haccoba.com/products/secret-spring(https://haccoba.com/products/secret-spring)

■垣根を超えた酒づくりで、日本酒のフロンティアを切り拓く

かつて、日本では各家庭で多様な原料をつかった酒づくり「どぶろく」を楽しんでいた時代がありました。ところが、明治時代に酒づくりが免許制となり、自由な酒づくりが難しくなってしまいました。

私たちは、かつての自由な酒づくりこそが発酵文化の源流であると捉え、ジャンルを超えた酒づくりを追求することで、つくる楽しさを分かち合います。

■「SECRET SPRING」商品概要

haccoba のメンバー（背景：haccoba 浪江醸造所）

『虫と植物がつくり出した、未だ見ぬ茶の秘境。』

京都大学大学院の丸岡毅さんが研究開発した「虫秘茶」を、お米と一緒に発酵させたお酒をつくりました。

元haccobaメンバーのマッキーがイベントで丸岡さんとご一緒し、その時に飲んだ虫秘茶の香りや味わいに感動したことから、このコラボレーションが生まれました！

「虫秘茶」とは、植物の葉を食べた蛾の幼虫の“糞”をお茶にしたもの。

そう聞くとびっくりするかもしれませんが、“糞”とは葉が虫の体内で消化 (＝発酵) されて出てきたもので、実は一般的な中国茶や紅茶と似た原理をたどっているとのこと。



今回は、「オオシマザクラ×オオミズアオ」をつかわせていただいています。

口に含むと、桜の香りが一気に広がり春を感じます。

桜の香りとお米の旨みが複雑に重なり合い、得も言われぬ味わいを醸し出しています。



今回はタイプの違う2種類をご用意しました。

・haccoba 直販：シンプルに虫秘茶の美味しさを存分に楽しむ「SECRET SPRING」

・お取扱い店さま：樽で寝かせた「SECRET SPRING -Barrel Aged-」



自然の神秘とお米の織りなすハーモニーを、ぜひ、それぞれ飲み比べて楽しんでください！

・販売予定価格：3,300円（税込）

・内容量：500ml/ 本

・発売日：2026年3月7日(土)

・販売期間：2026年3月～売切次第終了

・販売チャネル

・haccoba オンラインストア： https://haccoba.com/

・haccoba 小高駅舎醸造所&PUBLIC MARKET：12時～17時（月曜・木曜休み）

・その他お取り扱い店一覧： https://note.com/haccoba/n/n48a9ad45d07f

・商品詳細URL： https://haccoba.com/products/secret-spring

■株式会社haccobaについて

SECRET SPRING

2021年2月、原発事故の避難で一時人口がゼロになった福島県の小高というまちに醸造所を設立。2023年7月から隣町の浪江でも醸造所を営んでいます。「酒づくりをもっと自由に」という思いのもと、かつての "どぶろく" 文化やレシピを現代的に表現。ジャンルの垣根を超えた自由な酒づくりを行っています。

2024年から、地域の新たなお祭り「YoiYoi」をGotch（ASIAN KUNG-FU GENERATION）とともに立ち上げ、主催。同年よりJR東日本と連携し、最寄りの無人駅舎（小高駅）を醸造所兼パブリックマーケットとして生まれ変わらせるなど、地域の文化づくりにも取り組む。

自分たちの事業を通して、自律的な地域文化と自由な酒づくりの文化を取り戻すことを、本気で目指しています。

・会社名：株式会社haccoba（はっこうば）

・代表者：代表取締役 佐藤太亮

・本社所在地：福島県南相馬市小高区田町2-50-6

・各種リンク

・ホームページ・オンラインストア：https://haccoba.com

・X（旧 Twitter）：https://x.com/haccoba

・Facebook：https://www.facebook.com/haccoba

・Instagram：https://www.instagram.com/haccoba

・LINE：https://page.line.me/184glmhu

・note：https://note.com/haccoba