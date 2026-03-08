永井花奈選手が女子ゴルフ開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」で2位入賞

株式会社レボーン

「ダイキンオーキッドレディス」で 2位入賞した永井花奈選手

株式会社レボーン（本社：東京都中央区、代表取締役：松岡広明）は、スポンサーとして支援するとともに、「セントアンバサダー」として香りの取り組みにもご協力いただいているプロゴルファー永井花奈選手が、女子プロゴルフツアー開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」において2位入賞されたことをお知らせします。

永井花奈選手の開幕戦での力強い戦いは、多くの方に希望と勇気を届けるものとなりました。レボーンは、この素晴らしい結果を心よりお祝い申し上げます。

レボーンは、においのセンシング、AIによる解析、香りの生成を通じて、においと人の感じ方をつなぐ技術の開発に取り組んでいるスタートアップです。においを単に測るだけでなく、人の感じ方や体験と結びつけながら、新しい価値を生み出すことに挑戦しています。

永井花奈選手には、スポンサーとしての支援に加え、「セントアンバサダー」としてレボーンの香りの技術や取り組みにもご協力いただいています。香りは、気持ちの切り替えや集中のきっかけにもなりうる重要な要素です。レボーンは今後も、香りの技術を通じて挑戦の場を支えてまいります。





レボーン代表取締役 松岡広明 コメント

永井花奈選手の素晴らしい結果を、心よりうれしく思います。

レボーンは、においの技術によって人の可能性を広げることに挑戦しています。

これからも永井選手の挑戦を応援するとともに、香りの技術を通じてスポーツや日常生活に新しい価値を届けてまいります。



会社概要

会社名：株式会社レボーン

代表者：代表取締役 松岡 広明

本社所在地：東京都中央区新川1丁目25-2 新川STビル2F

創業：2015年8月

URL：https://revorn.co.jp