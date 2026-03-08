【岡山大学】高橋和教授らのグループが「第8回岡山テックプラングランプリ」で最優秀賞を受賞！

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 8日

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の学術研究院環境生命自然科学学域の高橋和教授らのグループ「SPACE SAFE」が、2026年2月28日、岡山市内で開催された岡山発ベンチャーの発掘と育成を目的としたビジネスプランコンテスト「第8回岡山テックプラングランプリ」（主催：株式会社中国銀行、株式会社リバネス、特別共催：KOBASHI HOLDINGS株式会社）において最優秀賞を受賞しました。さらに本学教員らが特別賞などを受賞しました。

本学テーマは「宇宙機の帯電を可視化する超小型フォトニックセンサ」です。第8回となる今回は、20件の応募チームの中からファイナリストに選出された9チームが登壇し、審査の結果、6つの企業賞と最優秀賞が決定されました。



「SPACE SAFE」が提案した技術は、宇宙機器故障の主因の一つである静電気放電を、シリコンフォトニクスを用いた光計測技術によって可視化しようとするものです。本学は2月19日の定例記者発表で高橋教授らの研究グループが、人工衛星の帯電を「光」で検知するシリコンフォトニクスセンサを開発したことを発表しており、今回の受賞は、こうした研究成果の社会実装・事業化への展開を強く印象づけるものとなりました。



岡山テックプラングランプリは、地域発の技術をベースとした新規事業の創出とベンチャーの育成・支援を通じて、大学・研究機関等から生まれた研究成果の社会実装を促進し、地域産業を育む新たなエコシステムの構築を目指す取り組みです。本学関係者が最優秀賞を含む複数の賞を受賞したことは、本学の研究成果の事業化可能性の高さを示すものであり、今後の大学発スタートアップ創出のさらなる進展が期待されます。



本学では、スタートアップ・ベンチャー創出本部が窓口となり、技術シーズ・ビジネスプランの事業化に向けたアドバイス、経営相談先の紹介など、起業に関するさまざまな支援を行っています。ベンチャー企業設立に興味を持つ教職員・学生の皆さんは、お気軽にご相談ください。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。

本情報は、2026年3月6日に岡山大学から公開されました。



＜今回受賞した本学発ベンチャー企業＞

【最優秀賞】

チーム名：SPACE SAFE／岡山大学

発表者：西田 裕哉

テーマ：宇宙機の帯電を可視化する超小型フォトニックセンサ



【中国銀行賞、フジワラテクノアート賞】

チーム名：ハイドロカットエナジー／岡山大学

発表者：大原 利章（学術研究院 医歯薬学域 研究准教授）

テーマ：「木を搾る」技術で、木質バイオマス発電を高収益化



【テイカ賞】

チーム名：Polyloop／岡山大学

発表者：川本 嵩久（大学院環境生命自然科学研究科 博士後期課程2年）

テーマ：高分子ナノ粒子を活用した革新的資源循環



【リアルテックファンド賞】

チーム名：PI Unbounders／岡山大学

発表者：山口 大介（学術研究院 環境生命自然科学学域 助教）

テーマ：ポリイミドフィルム溶着を起点とする価値の社会展開

最優秀賞（中央左：西田氏、中央左：高橋教授）

ダブル受賞の大原助教

ファイナリストたち

