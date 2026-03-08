世界30カ国以上の学生が挑む「サンゴバン国際学生建築コンテスト 2026」日本大会にネイティブキャンプが協賛　～世界に挑む学生の「英語で設計意図を伝える力」をサポート～

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、世界30カ国以上の学生が参加する「サンゴバン国際学生建築コンテスト 2026」（国内大会主催：サンゴバン株式会社、マグ・イゾベール株式会社）に協賛を決定いたしました。

今年で3回目となる日本大会は、学生たちが世界への切符を掴むための重要なステージです。専門知識に加え、英語でのプレゼンテーション能力が求められる国際舞台へ、日本から挑戦する学生を、ネイティブキャンプは言語の側面から支援し、世界への飛躍を後押しします。

■英語で「設計意図を伝える力」が問われる国際舞台へ挑む学生を支援

建築をはじめとする専門領域では、優れたアイデアや設計意図を、相手に伝わる形で「言葉にして説明する力」が成果に直結します。特に国際的な場においては、英語で論理的に背景や狙いを説明し、相手を納得させるコミュニケーション力が重要になります。

しかし、多くの学生にとって、専門知識を英語でアウトプットする機会は限られているのが現状です。本コンテストの世界大会はセルビアで開催され、英語でのプレゼンテーションが求められます。

ネイティブキャンプは、24時間365日、回数無制限・予約不要で英語を話せる環境を提供することで、日本の学生が持つ優れた技術力や豊かな発想が、言語の枠を超えて最大限に発揮できるようサポートし、グローバルな舞台でのさらなる飛躍を後押しします。

■協賛内容

・日本大会入賞者 計4名様

ネイティブキャンプ英会話 1年間無料アカウントを提供

・コンテスト登録者全員

ネイティブキャンプ英会話 3ヶ月無料優待アカウントを提供

■「サンゴバン国際学生建築コンテスト 2026」について

フランスに本社を置く建築材料の大手企業・サンゴバン株式会社が主催・運営する本コンテストは、2004年に始まり、2026年で第21回を迎えます。2025年大会では33ヶ国・211大学から1,360名が参加しました。2026年はセルビア・ベオグラードを舞台に、持続可能な建築デザインの提案を募集しています。

【コンテスト概要】

・対象：専門学校、短大、大学、大学院において建築、デザインなどを学ぶ学生の、個人またはグループ（3名まで）

・課題：ベオグラード サヴァ川沿いのスポーツ・レクリエーション拠点再生

【開催スケジュール】

・募集期間：～2026年4月6日（作品提出締切）

・日本大会：2026年4月25日（土）

会場：在日フランス商工会議所（L'Espace CCIFJ）

・世界大会：2026年6月23日（火）～25日（木）セルビア・ベオグラードにて開催

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

公式サイト :https://www.saint-gobain.co.jp/jp/architecture-student-contest/2026

ネイティブキャンプは【ユーザー数】【講師数】【教材数】【レッスン数】【価格】【授業の受けやすさ】【日本人カウンセラーによる無料サポート回数】の7項目で1位を獲得したNo.1のオンライン英会話サービスです。(*)

ネイティブスピーカーとのレッスンを「回数無制限・予約不要」で受講できます。

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶNo.1オンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

*

調査概要：日本のオンライン英会話サービスに関する調査

調査日：2025/3/14

調査対象：「オンライン英会話」でのGoogle検索 検索上位10社（日本企業）

調査方法：デスクリサーチ

調査会社：株式会社セイシン総研

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

