2026.3.7 サウナの日発刊！岡山のサウナ施設「sauna kolme kyla」サウナについて綴る読み物「コルメカタル Ｍ」がスタート

株式会社ミムラ

サウナ施設「sauna kolme kyla（サウナ コルメ キュラ）」を運営する株式会社ミムラ（本社：岡山県岡山市南区、代表取締役社長：三村 浩一）は、2026年3月7日、サウナを通して生まれる思考や価値観を綴る読み物コンテンツ「コルメカタル Ｍ」を発刊しました。サウナを生活の一部として捉える代表・三村が、暮らしや仕事、文化など様々なテーマについて〈サウナ〉を通して語る思考の記録です。コンテンツは隔週更新で、公式LINEおよび公式Instagramから配信します。

「コルメカタル Ｍ」トップページより



■創刊号『第一話 私とサウナ』

幼少期から温泉に親しんできた三村が、コロナ禍のホテル滞在中に体験したサウナをきっかけに、その魅力を再発見したエピソードを紹介。サウナは身体を整える場所ではなく、「自分に戻るためのゼロ地点」であることを語ります。また、“ととのう”という言葉に縛られない自由なサウナ文化や、女性や子どもが参加することで文化が成熟していく可能性についても触れていきます。



■概要

タイトル：コルメカタル M

URL：https://kkm.sauna-kolme-kyla.jp/1

発刊日：2026年3月7日

更新頻度：隔週

内容：sauna kolme kyla 代表・三村による主観的な思考を綴る読み物コンテンツ。サウナを生活の一部として捉える視点から、暮らし、仕事、空間、文化、時にサウナとは直接関係のないテーマについて語ります。

配信：公式LINE / 公式Instagram

公式LINE：page.line.me/277npnhb

公式Instagram：https://www.instagram.com/sauna_kolme_kyla

■sauna kolme kyla（サウナ コルメ キュラ）について

施設には2種類のサウナ室と2種類の水風呂があり、サウナ室「moimoi」では、2基のストーブとブレンドアロマの芳香蒸気が空間を包み込み、「mokki」では木質ペレットの熱が静かな空間に穏やかに広がります。水風呂「meri」では水中スピーカーから海中音が流れ、海に抱かれるような没入体験を提供します。樹齢700年を超えるオリーブの木が、異なるコンセプトで設計された空間をまとめ上げています。また食と憩いのスペースでは、オリジナル沖縄タコスや岡山の人気飲食店のカレーライス、美容と健康にうれしい甘酒ドリンク、冷たいスイーツなど、サウナ後の身体にうれしいメニューを堪能いただけます。

■SAUNACHELIN2025受賞

sauna kolme kylaはSAUNACHELIN（サウナシュラン）2025を受賞しました。SAUNACHELINは、サウナクリエイティブ集団TTNEが主催する日本のサウナ施設を対象とした2018年から始まったアワードです。全国12,000のサウナ施設の中から、その年「今行くべきサウナ」11施設が選出され、日本のサウナ文化を象徴する賞として知られています。

■施設基本情報

施設名：sauna kolme kyla（サウナ コルメ キュラ）

所在地：〒700-0942 岡山県岡山市南区豊成1丁目182番3

TEL：090-3374-1137

営業時間：平日11:00～22:00 / 土日祝9:00～22:00

定休日：不定休

利用形態：予約制（カレンダー確認・予約はHP及びLINEから）

HP：https://sauna-kolme-kyla.jp/

公式LINE：page.line.me/277npnhb

Instagram：https://www.instagram.com/sauna_kolme_kyla/

サウナイキタイ：https://sauna-ikitai.com/saunas/81919

■会社概要

会社名：株式会社ミムラ

本社所在地：岡山県岡山市南区豊成1-8-8

代表取締役：三村 浩一

事業内容：再生資源の総合リサイクル

URL：https://www.mimura.co.jp