【岡山大学】人事戦略のさらなる推進に向けて　東京農工大学と意見交換会を開催

2026（令和8）年 3月 8日

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2026年1月28日に、津島キャンパスの共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）*にて、東京農工大学と本学の研究支援人材（URA）に関する制度についての意見交換会を開催しました。東京農工大学から、板倉康洋統括URA、齋藤憲一郎主任URA、桜庭雅樹産学連携室長、安藤真悟産学連携係長が来学。本学からは、研究・イノベーション共創機構の河本雅紀筆頭副機構長らが参加しました。



意見交換会では、研究マネジメント人材（URA）に関する制度、人材確保や若手職員の育成について意見を交わしました。東京農工大学からさまざまな質問が寄せられ、本学のURA制度やJ-PEAKSにおける人事戦略について説明しました。また、人材確保や若手職員の育成において、大学の取り組みに関する広報活動や学内周知の重要性を確認しました。



その後、本学の畑中耕治主任URAらが参加し、フードテックや発酵に関する取り組みにかかる両大学の連携について検討を行いました。



本学は2012年9月から岡山大学URAに関する制度を始動。J-PEAKSを契機として、複線型人事制度や研究開発マネジメント人材認定制度など、人事戦略に基づく多様な取り組みを展開しています。今回、URA制度の成り立ちから現在に至るまでの歩みを振り返る中で、制度の意義や課題を改めて認識する機会にもなり、非常に有意義な時間となりました。また、意見交換を通じて課題や事例を共有し、連携を一層深める機会となりました。



本学はJ-PEAKS採択大学に限らず、さまざまな大学との連携強化に努めています。わが国の研究大学群の山脈（PEAKS）形成のために、本学だけにとどまらないイノベーションの創出、わが国全体の研究力の発展等を牽引し、社会変革の実現に向けた戦略的な取り組みを進めています。



今後も地域と地球の未来を共創し、社会変革を実現させる研究大学：岡山大学の絶え間ない挑戦と変化にご期待ください。

本情報は、2026年2月24日に岡山大学から公開されました。



*共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）

文部科学省「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」（令和4年度第2次補正予算）の採択を受けて本学津島キャンパスに整備した新施設です。本施設の整備を通じ、研究成果を基にした国内外の社会課題解決やスタートアップを含めた新産業の創出などのイノベーションに結び付け、大学の機能強化を図ります。本学施設の建設にあたっては、事務職員や施設系技術職員、URAらが地域の類似施設を見学し、情報収集を行ったうえで、主体的にコンセプトを決定し、事業にあたりました。

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/

意見交換の様子

集合写真

会場となった共創イノベーションラボ（KIBINOVE）（岡山大学津島キャンパス）

・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択時プレスリリース

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2346-37b55a2c99cd63aeb51f4023cb9e2835.pdf

・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の取組概要（JSPS公表）

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2192-a81e02b7f193b28a1198d950b22037fd.pdf

◆参 考

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14879.html

・岡山大学共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報1

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】地域中核・特色ある研究大学の強化と岡山大学ビジョン2050の実現にむけて「人事基本方針」を公開しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003067.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学の人事基本方針2～教員評価や公募・昇任時に指標を用いた研究業績の評価への対応を進めます～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003355.000072793.html

・【岡山大学】国立大学法人岡山大学の人事基本方針3～常勤理事の選出方法の改善について～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003857.000072793.html

◆参考情報2

・岡山大学長期ビジョン2050をより確実に実現させ、社会変革を起こす”力”がある研究大学：岡山大学を目指して「岡山大学研究ポリシー」を改正

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001798.000072793.html

・研究大学の舵取りを担う高度研究系専門人材～岡山大学リサーチ・アドミニストレーター（URA）のこれまでとこれから～

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r5/press20230831-1-1.pdf

・研究開発イノベーションのマネジメント業務と人材～「プロジェクトマネジメント」と「組織」の視点から～（文部科学省人材委員会研究開発イノベーションの創出に関わるマネジメント業務・人材に係るワーキング・グループ）

https://www.mext.go.jp/content/20240531-mxt_kiban03-000035730_3.pdf

・【岡山大学】岡山大学事務職員がURAスキル認定制度に認定！～研究専念環境構築に向けてURA機能の内製化を促進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003068.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学事務職員を「岡山大学研究開発マネジメント人材」に認定！～研究者の研究専念環境強化・教職員の高度化を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003264.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学職員3人を「岡山大学研究開発マネジメント人材」に認定！～研究者の研究専念環境強化・教職員の高度化を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003809.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「研究開発マネジメント人材に関する体制整備事業」に採択～「知」から新たな価値を生み出すことのできる研究開発マネジメント人材の育成：岡山大学URAモデルなど特色ある取り組みを生かした研修を提供～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003628.000072793.html

共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

