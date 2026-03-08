【岡山大学】こうべユニバーサルツーリズムシンポジウムを開催 「誰もが参加できる持続可能で責任ある観光」を促進する産官学連携モデルを発信

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 3月 8日

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年2月7日、岡山大学ユネスコチェアは、神戸市および一般財団法人神戸観光局との共催による「こうべユニバーサルツーリズムシンポジウム」を神戸市立中央区文化センターで開催しました。



本学ユネスコチェアホルダー横井篤文副学長（グローバル・エンゲージメント担当）による開会あいさつの後、来賓の国連世界観光機関（UN Tourism）アジア太平洋地域事務所大西美和所長補佐からのあいさつがあり、国連では「誰もが参加できる持続可能で責任ある観光の促進」への需要が高まっていることが示されました。この理念を基盤に、シンポジウムではアクセシブルで持続可能な観光やアクティビティのあり方について、地域における官民連携の重要性を共有し、討議を行いました。



まず、基調講演では、持続可能な地域の観光づくりの専門家である和歌山大学観光学部加藤久美教授が、国内外の具体的な事例を踏まえ、ユニバーサルツーリズムを各地で根付かせることの意義等について示唆しました。



続いて、自治体として神戸市経済観光局中川琢磨課長、企業として株式会社好日山荘松本良一代表取締役社長、NPO法人として須磨ユニバーサルビーチプロジェクト木戸俊介代表の3者が、さまざまな立場からの話題提供を通じて、神戸市のアクセシブルな観光事業に関するプラットフォームの整備が、いずれの事業者にとっても、お互いの強みを生かして、その活動の連動性を高める「官民連携モデル」であることを示しました。



後半のパネルディスカッションでは、本学ユネスコチェア副チェアで学術研究院共通教育・グローバル領域の池谷航介准教授をモデレーターとして、加藤教授、松本社長、木戸代表に加え、多様性参加による社会包摂システムの構築を専門とする東京大学先端科学技術研究センター近藤武夫教授も登壇し、ユニバーサルツーリズムの推進に関する今後の展望等について議論を深めました。



閉会にあたり、一般財団法人神戸観光局小林令伊子専務理事から、今回のようなユニバーサルツーリズムに関するシンポジウムを神戸から発信することの意義について発言がありました。



当日は、好日山荘や和歌山大学をはじめ、関連する各事業者・団体によるパネル展示も行われました。会場には、掲示されたポスターや特別仕様の車椅子などの展示品に足を止めて見入る参加者の姿が多く見られました。



本学は、SDGs達成のための基盤となる持続可能な開発のための教育（ESD）を本学の特色として、地域および国際社会とのより一体的なパートナーシップ構築のための取り組みを推進していきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

横井篤文副学長による開会あいさつ

UN Tourismアジア太平洋地域事務所大西所長補佐による来賓あいさつ

パネルディスカッションの様子 （右から加藤教授、松本社長、木戸代表、近藤教授、池谷准教授）

パネル展示会場

ポスター

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

