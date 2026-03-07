くまモンの誕生日イベント『ハピバ！くまモン 2026』、くまモンスクエアにて開幕！

日本コロムビア株式会社

2011 年3 月の九州新幹線全線開業をきっかけに誕生したくまモン。今や熊本県営業部長兼しあわせ部長として熊本、日本国内にとどまることなく中国、香港、台湾、フランス、タイ等への海外「出張」も相次ぎ、世界中から人気を得ている。

2013年7月に熊本市中心市街地にオープンしたくまモンの活動拠点くまモンスクエアは、2025年に来場者400万人を突破し、今や国内外のファンから聖地と呼ばれている。

2026 年3 月7日（土）くまモンスクエアにて、くまモンの誕生日を9日間に渡ってお祝いするイベント『ハピバ！くまモン2026』のオープニングイベントが開催された。

イベント開始時間の11 時30分、満員のお客さんの歓声を浴びながら、くまモンスクエアオリジナルの特別⾐装『ファンタモン』⾐装を着用したくまモンが登場。くまモンとスタッフによる開会の宣誓が行われると、館内にファンファーレが鳴り響き、イルミネーションが点灯した。

ここでサプライズ。『リラックマ』や『すみっコぐらし』を生み出した有名なキャラクター会社サンエックスのキャラクターであり広報も務める『コロニャ』からのビデオメッセージが館内に流れる。お誕生日のお祝いと共に、「昨年、くまモンから相談を受けて、くまモンのぬいぐるみ発売させていただきましたが、大変好評とのことで、本日ぬいぐるみの第2 弾が発売となった」と伝えられた。

スタッフが、本日発売の『フェイスキーホルダー』と『フェイスマグネット』を手に取って紹介すると、「かわいい！」との歓声が響き渡った。

（コロニャからのメッセージ動画は、くまモンスクエアのホームページで公開中）

その後、くまモンが、キレキレのダンス『くまモンスクエアのテーマ～ファンタジーバージョン』を披露し、館内のテンションは最高潮を迎え、最後に記念撮影を行い、オープニングイベントは大団円のうちに終了した。

くまモンの誕生日イベント『ハピバ！くまモン2026』は、くまモンスクエアにて3月15日（日）まで開催。また、熊本市中央区の花畑広場では、３月14日（土）、15 日（日）の2 日間、くまモンスクエアとの同時開催で『くまモン誕生祭2026』が行われる。熊本だけでなく、日本中、世界中からたくさんのくまモンファンの来場が予想される。

サンエックス制作によるぬいぐるみシリーズ第2 弾『フェイスキーホルダー』と『フェイスマグネット』の2種は本日発売。くまモンスクエアおよびくまモンスクエアEC で限定発売中。3 月15 日（日）までの期間にくまモンスクエアで購入された方には、先着で特典ポストカードがプレゼントされる。

※ くまモンスクエアの情報はこちら https://kumamon-land.jp/squares/

※ くまモンスクエアEC サイトはこちら https://store.kumamon-land.jp/

※ 『くまモン誕生祭2026』の情報はこちら https://kumamon2026.com/

＜商品情報＞

【くまモンスクエア限定 フェイスキーホルダー「くまモン」】

販売価格︓1,700円（税込）

（サイズ ︓約H80×W95×D85mm）

【くまモンスクエア限定 フェイスマグネット「くまモン」】

販売価格︓1,500円（税込）

（サイズ︓約H55×W75×D65mm）

※特典情報

フェイスキーホルダー「くまモン」特典ポストカードフェイスマグネット「くまモン」特典ポストカード

＜くまモンについて＞

ボクの名前は「くまモン」。

2011年3月の九州新幹線全線開業をきっかけに生まれたんだモン。

ボクの仕事は、身近にあるサプライズ＆ハッピーを見つけて、全国のみんなに知ってもらうことだモン。

ボクが大好きな熊本のことを、みんなにもっともっと知ってほしいから、これからもどんどん会いに行くモン！

魅力いっぱいの熊本とボクのことを、これからもよろしくま！

＜くまモンスクエアについて＞

熊本県の営業部長兼しあわせ部長として全国を飛び回っている「くまモン」の活動拠点。『くまモンに会える場所』として、定期的にステージが行われている。ここでしか見られないくまモンにまつわる展示や、AR コンテンツ、オリジナルグッズが見どころ。

国内だけでなく、中国、台湾、香港、タイなどのアジア諸国をはじめ、海外からも多数のお客様に来館いただいており、今や県内屈指の観光スポットに成長。2025年4月に、来館者400万人を達成。

【住所】 熊本市中央区手取本町8番2号 テトリアくまもとビル1階

【営業時間】 10時から19時

【メールアドレス】 info@kumamon-sq.jp

【ホームページ】 https://kumamon-land.jp/squares/

【SNS】

X @kumamonsquare

くまモンスクエア【公式】 - YouTube

インスタグラム @kumamonsquare

＜サンエックスについて＞

(C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000 を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。

かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックスHP︓https://www.san-x.co.jp/

サンエックス公式X︓https://x.com/SANX_official

＜コロニャについて＞

2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

コロニャは街角のちいさなパンニャ（屋）さんでのんびり暮らしているねこ。ひとみしりのコロニャは、いつも失敗作のコロネパンに隠れている。

サンエックスネットショップでの「バイトねこ経験」を通じて頑張りを認められたコロニャは、2023年7月よりサンエックス広報に就任。サンエックスのキャラクターでありながら、自社の広報も務めている。ひとみしりながらも、広報として取材を受けたり、イベントに出席したりと奮闘中。

コロニャのサンエックス広報日記はこちら

https://www.instagram.com/coronya_sanx_diary/