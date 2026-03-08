ERPC、Solana Geyser gRPC・Shreds 全リージョンで http 化を完了 - 通信オーバーヘッド削減により P99 レイテンシ 120ms 以上の改善を達成

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、Solana Geyser gRPC および Direct Shreds（Shredstream）の全リージョンエンドポイントについて、http 化への移行を完了しましたのでお知らせいたします。

本アップデートは、先日実施した AMD EPYC 第5世代へのアップグレードおよびチューニング改善に続く一連の高速化施策の集大成であり、gRPC・Shreds ともに P99 レイテンシで 120ms 以上の改善を達成しました。

http 化の背景と技術的根拠

なぜ TLS を外したのか

Solana ブロックチェーンのデータはパブリックデータであり、gRPC および Shreds で配信される情報に秘匿性はありません。従来の TLS（HTTPS）接続では、暗号化のオーバーヘッドが通信全体にわたって発生し、接続時のハンドシェイクだけでなく、ストリーミング中も継続的にレイテンシを押し上げていました。

秘匿情報を含まないデータを暗号化し続けることは、レイテンシを増加させるだけで実質的なセキュリティ上の利点を生みません。この判断に基づき、ERPC は http 化に踏み切りました。

IP ベースの接続管理への移行

http 化にあたり、ERPC ではトークンや API キーに依存しない、IP アドレスによる接続認証・制御の仕組みを構築しました。これにより、認証処理に伴うオーバーヘッドも排除し、通信経路上のすべての余分な処理を極限まで取り除いています。

この移行は一朝一夕に実現したものではなく、セキュリティチェック、接続管理、不正アクセス対策を維持しながら通信オーバーヘッドを最小化するための研究開発を、長期にわたり継続してきた成果です。

パフォーマンス改善実績

Geyser gRPC エンドポイント

一連のアップデート（AMD EPYC 第5世代アップグレード、R&D 成果を反映したチューニング改善、http 化）の累積効果として：

- P99：120ms 以上のレイテンシ改善を達成Direct Shreds（Shredstream）エンドポイント

ノード増強、設定の最適化、ハードウェアのフルスロットル解放、パス最適化、http 化を含む包括的な改善により：

- P99：120ms 以上のレイテンシ改善を達成対象リージョン

本アップデートは、ERPC が提供する全リージョン（フランクフルト、アムステルダム、ロンドン、ニューヨーク、東京、シンガポール等）のエンドポイントに適用されています。

エンドポイントの移行方法

以前の https エンドポイントをご利用の方は、URL の `https` を `http` に変更していただくだけで、新しいエンドポイントをご利用いただけます。

通信オーバーヘッド削減がもたらす構造的優位性

gRPC ストリーミングにおける TLS の影響

一般的な HTTP リクエストでは、TLS のオーバーヘッドは接続時のハンドシェイクに集中します。しかし、gRPC のようなストリーミング通信では、接続が長時間維持され、すべてのデータフレームが暗号化・復号化の対象となります。つまり、TLS のコストは接続時だけでなく、ストリーム全体にわたって蓄積されます。

高頻度でデータが流れる Geyser gRPC や Shredstream のような環境では、この継続的な暗号化処理がテールレイテンシ（P95/P99）に顕著な影響を与えます。http 化によりこの構造的なボトルネックを排除したことで、特に負荷が集中する時間帯において、安定性とレイテンシの両面で大幅な改善を実現しました。

ゼロ距離アーキテクチャとの相乗効果

ERPC は、Solana のステーク集積が高いデータセンター内にエンドポイントを設置し、主要バリデータとのゼロ距離通信を実現しています。http 化による通信オーバーヘッドの排除は、このゼロ距離アーキテクチャの利点を最大限に引き出すものであり、物理的な近接性と通信効率の両面から、レイテンシを極限まで削減する設計思想を体現しています。

ERPC のインフラ品質基準

ERPC では、スタンダード構成を含むすべてのラインナップにおいて、ファーストクラスのリソースのみを選定しています。最新世代の AMD EPYC プロセッサ、常時フルターボ運用、ステーク集積データセンターへの配置、そして今回の通信オーバーヘッドの徹底排除 - これらすべてが、パフォーマンスがそのまま価値に直結するユーザーのために設計されています。

今後の展望

ERPC は今後も研究開発を継続し、Solana のトップティア RPC プロバイダとして、さらなる低レイテンシ化と品質向上に取り組んでまいります。負荷状況の継続的な観測と、それに基づくネットワーク増強および構成の最適化を通じて、安定した高性能プラットフォームの運用を維持することが私たちの使命です。

日々お寄せいただくフィードバックが、プラットフォーム改善の大きな力になっています。いつも本当にありがとうございます。

お問い合わせ

ご不明な点やサポートが必要な場合は、Validators DAO 公式 Discord よりサポートチケットをお作りください。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC の公式情報および各種プランは以下のサイトでご確認いただけます。

ERPC 公式 Website: https://erpc.global/ja

ご利用者の皆様には、日頃より ERPC をご利用いただき、心より御礼申し上げます。