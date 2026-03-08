【トイレに関する調査結果】外出先トイレで感じる“あの不安”、実は多くの人が⚫︎⚫︎⚫︎でした

株式会社TOILET SEARCH

株式会社TOILET SEARCH（本社：東京都港区、代表取締役社長：大隅豊仁）は、

「あなたがトイレを選ぶ時に、どんなことが不安になりますか？」という調査を実施しました。

その結果、トイレ選択時の不安は“清潔さ・混雑・設備不足”に集中していることが明らかになりました。

■ 調査概要

調査テーマ：あなたがトイレを選ぶ時に、どんなことが不安になりますか？(複数選択可)※不安になったことがない方は「その他」を選択して「なし」とご記入

調査手法：インターネットでのアンケート調査

調査範囲：全国男女

調査期間：2025年12月15日～2026年1月6日

n数：1308

■ トイレ選択時の不安ランキング

2025年12月実施／調査期間 日本マーケティングリサーチ機構

第1位：清潔に使えるかどうか（32.03％）

約3人に1人が「清潔さ」に不安を感じています。トイレは利用するまで状態が分かりません。扉を開けるまで状態が分からないことも少なくありません。

「入った瞬間に想像以上に汚れていて後悔した」「設備は新しそうだったのに、清掃が行き届いていなかった」この「利用するまで分からない状況」が、不安を生んでいます。

第2位：混んでいなくてすぐ入れるか（23.47％）

約4人に1人が「すぐ入れるか」を不安に感じています。

「駅のトイレが長蛇の列で、電車に間に合わなかった」「商業施設で並び、結局別のフロアへ移動した」

トイレの数分は、急いでいるときには“致命的”になります。

第3位：洋式トイレがあるか／設備が整っているか（20.95％）

「ウォシュレットがあると思ったらなかった」「洋式だと思ったら和式しかなかった」

あると思っていた設備がなかった時、不安を感じる人は少なくありません。

■ 共通する課題は「入るまで分からない」

上位3位に共通しているのは、

・清潔かどうか分からない

・混んでいるか分からない

・設備があるか分からない

つまり、外出先でのトイレ選びは、事前に状態が分からないまま利用するケースも少なくありません。

誰もが利用する設備でありながら、実際の状態を事前に確認できないことが、不安につながっている可能性があります。

■ トイレサーチが変えること

トイレサーチでは、

・利用者投稿による清潔度の可視化

・写真で設備状況を事前確認

・洋式・ウォシュレットなど条件検索

・レビューで実際の利用体験を共有

・トイレの情報を投稿し、他の利用者と情報を共有

利用者の投稿により、清潔度・設備・利用状況などの情報が更新され、トイレの状態を事前に確認することができます。

トイレ選択を“運任せ”から“情報で選べる環境”へ。

利用前にトイレの情報を確認できることで、「入ってから後悔する」体験を減らします。

■ 代表コメント

投稿画面の操作イメージ

今回の調査で、トイレ選択が“事前に分からないこと”に左右されている可能性が見えてきました。

トイレサーチは、その不透明さを少しずつ減らしていくアプリです。事前に確認できるだけで、トイレの不安は確実に小さくなります。外出時の小さな安心を積み重ねていきたいと考えています。

― 大隅 豊仁 株式会社TOILET SEARCH 代表取締役社長

