SpiralAI、AIキャラクター開発と音声合成の技術パートナーとして「梵そよぎ 1st EXPO『0rigin』」に技術協力。Geppetto2がエンタメ体験を革新

SpiralAI株式会社

大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスを開発するSpiralAI株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：佐々木雄一）は、「梵そよぎ 1st EXPO『0rigin』」に技術パートナーとして参加し、当社の核心技術「Geppetto2」「Kotodama」を活用した革新的なエンターテインメント体験を提供することを発表いたします。

■技術パートナーとしての参加背景

SpiralAIは、IP特化型LLM「Geppetto2」やAI音声合成技術「Kotodama」の開発を通じて、キャラクターの個性や世界観を忠実に再現するAI技術を培ってきました。

声優・梶裕貴さん企画立案の「そよぎフラクタル」が目指す「人間とAIが紡ぐ、唯一無二のステージ」というビジョンを実現するには、汎用的なAIではなく、キャラクター設定への深い理解と感情表現を両立できる専門技術が不可欠です。

SpiralAIのGeppetto2が持つ「キャラクター設定に忠実な設計」や「関係性の発展を反映する対話」といった強みが、本プロジェクトの要件と合致し、技術パートナーとして参加させていただくこととなりました。



■SpiralAIの次世代LLM基盤「Geppetto2」

Geppetto2は、IP特化型LLMとしての独自性を持ち、以下の6つの強みを備えています。

- キャラクター設定への忠実さ：キャラクターが知るはずのない情報を語らせない設計を実現。- 事実の捏造を防止：架空の固有名詞や設定外のエンティティを生成しません。- キャラクター固有の口調・関係性の発展：初対面から親密になるまでの関係性の変化を反映します。- 軽量・高効率：コンパクトなモデル設計で高品質な応答を実現し、将来的にゲーミングPCやスマートフォンへの展開も可能です。- IP保護設計：他社IPの著作権・商標侵害を防ぎます。- 会話の流れを学習：Q&A形式ではなく、自然な会話フローと感情のニュアンスを学びます。■Spiral AIのリアルタイムAI音声合成技術「Kotodama」

「Kotodama（コトダマ）」は、テキストを入力するだけで多彩な感情をのせた声を即時生成できるAI音声合成プラットフォームです。

「言葉に魂を」をコンセプトとし、簡単かつ直感的な操作で、誰でも最大14種類の喜怒哀楽・感情豊かな声をすぐに生成することができます。

日本語に加え英語音声の生成も可能で、国内外のコンテンツ制作や多言語対応のプロジェクトにも最適です。

喜怒哀楽をはじめとする多彩な声質・感情表現を活かし、“生きている声”を気軽に生成することができます。

URL：https://lp.kotodama.go-spiral.ai/

■ EXPOでの技術活用

「梵そよぎ 1st EXPO『0rigin』」において、SpiralAIは以下の技術を提供します。



【音声合成技術】

声優・梶裕貴氏の声質、イントネーション、感情表現を高精度に再現する音声合成技術を提供。

ステージ上にて、AIキャラクター「梵そよぎ」がリアルタイムで発話する体験を実現します。



【AIキャラクター開発】

SpiralAI独自のLLM「Geppetto2」を活用し、梵そよぎのキャラクター性を忠実に再現したAIモデルを開発。

ステージ上での対話演出やリアルタイム応答を通じて、人間とAIが紡ぐ唯一無二のライブ体験を創出します。

■梵そよぎ 1st EXPO『0rigin』

本イベントは、人間とAIが紡ぐ唯一無二のステージをテーマにした音楽の祭典です。

SpiralAIは、本イベントにおける「梵そよぎ」及び「SOYOGI」のキャラクター性を忠実に再現したAIモデル開発・AI音声合成における技術提供を担当しております。

【出展概要】

イベント名： そよぎフラクタル 梵そよぎ1stEXPO「0rigin」

日時： 2026年3月8日（日）

【昼公演】13:00開演（12:00開場）

【夜公演】18:00開演（17:00開場）

会場： 東京ガーデンシアター

チケット詳細：https://soyogi-fractal.com/special/soyogiexpo/

■SpiralAI代表のコメント

この度、梶裕貴さんがプロデュースするAIキャラクター『梵そよぎ』と共に、新たなエンターテインメント体験を創造できることを心から嬉しく思います。SpiralAIのGeppetto2は、IP特化型LLMとして、キャラクター設定への忠実さや豊かな感情表現を実現する強みを持っています。この技術が、彼らの才能をさらに引き立て、観客の皆様にこれまでにない驚きと感動を提供できることに大いに期待しています。

また、エンターテインメントとAI技術の融合がもたらす未来に対して、私たちは非常に明るい展望を抱いています。この新しい取り組みが、業界全体の革新を促進し、より多くの人々に喜びを届けるきっかけになると信じています。

このイベントを通じて、多くの観客やファンの皆様に、私たちが目指す未来のエンターテインメントを体感していただけることを楽しみにしています。皆様のご支援とご期待に応えるべく、チーム一丸となって最高の体験を提供できるよう努めてまいりますので、どうぞご期待ください。

梶裕貴さんプロフィール

9月3日生まれ。2004年に声優デビュー。「進撃の巨人」エレン・イェーガー役をはじめ、「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役、「ハイキュー!!」孤爪研磨役、「MAO」摩緒役、「七つの大罪」メリオダス役、「名探偵プリキュア！」ジェット先輩役など、話題作のキャラクターを数多く演じる。日本テレビ系列「1億人の大質問!?笑ってコラえて！」など数多くのナレーションや、みずほ公式キャラクター「あおまる」の声、「アイリスオーヤマ」のサウンドロゴの声なども担当している。2013年度には史上初の2年連続で声優アワード主演男優賞を受賞。2018年に著書『いつかすべてが君の力になる』を出版し、累計７万部のヒットを記録。実写での主演をはじめ、舞台や朗読劇、さまざまなプロデュース業など活躍の場を広げている。その声に、人間の脳と心に癒しの効果を与えるという「1/fゆらぎ」の響きを持つ。声優20周年を記念してAI音声合成プロジェクト【そよぎフラクタル】を発足。

・「そよぎフラクタル」 サイト https://www.soyogi-fractal.com

■ 会社概要

社名 SpiralAI株式会社 / SpiralAI Inc.

事業内容 大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスの開発

役員 代表取締役 CEO 佐々木雄一

所在地 〒101-0031東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III5階

設立 2023年3月1日

会社URL https://go-spiral.ai/