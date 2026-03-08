「第１９回日本ミックスダブルスカーリング選手権大会「小穴・青木」が日本一に！～ＪＡ全農からの副賞は青森県産の米とお肉を贈呈～

ＪＡ全農は、青森県青森市の「オカでんアリーナ」で３月２日（月）から開催された「第１９回日本ミックスダブルスカーリング選手権大会」に協賛しました。３月８日（日）に行われた決勝戦で「小穴・青木」が熱戦を制し、初優勝を飾りました。

優勝した「小穴・青木」

入賞チームの皆さん

優勝した「小穴・青木」へ副賞として、開催地である青森県のお米「青天の霹靂」300キロと、青森県産和牛 「倉石牛」１キロを贈呈しました。２位・３位に入賞した選手の皆さんにも青森県産米「青天の霹靂」をそれぞれ贈呈し、選手の皆さんは表彰台で笑顔を見せました。

【大会結果】

「もぐもぐブース」の“ニッポンの食”でエネルギー補給！

全農は大会期間中に選手控室に設置した「もぐもぐブース」で、選手の皆さんへハーフタイムでのエネルギー補給用の飲食を提供し、「ニッポンの食」で応援しました。全農の商品ブランド「ニッポンエール」の新商品のほか、運動中や運動前後のタンパク質の補給にぴったりなゆでたまご、飲むヨーグルトなどをラインナップし、選手の皆さんが楽しくエネルギー補給ができるブースとなりました。試合中のハーフタイムには、選手の皆さんが後半戦に向けたミーティングを行いながら、提供したりんごやゼリーを食べてエネルギーを補給する様子が見られました。

来場メディアの控室に設置したブースでも、選手に提供した商品と同じものを、日替わりで毎日提供しました。長期間に渡って朝早くから夜遅くまでの取材や、生中継などを続けられているメディアの皆さんも「ニッポンの食」で応援しました。

選手向け「もぐもぐブース」

メディアの皆さんへの飲食提供の様子

「ニッポンの食」を手に笑顔の選手（松村・谷田）

「ニッポンの食」を手に笑顔の選手（一戸・鈴木）

【もぐもぐブース提供商品】

全農ブースで選手への提供商品を来場者の皆さんにもお渡し！

３月７日（土）・８日（日）の２日間、会場内の「全農ブース」では来場者の皆さんにも「もぐもぐブース」で選手に提供している全農グループ取扱い商品をお渡ししました。商品は青森県産飲料やエ―コープのもちもちミルクパンなど全８種で、提供日時によってラインナップを変更しました。来場者は選手と同様の「ニッポンの食」を手に栄養補給を行いながら観戦を楽しんでいました。

商品を手に笑顔の来場者

来場者の皆さんに提供した商品

全農はこれからも「ニッポンの食」を通じてカーリング競技を応援します。

大会概要

（１）大会名称：第１９回日本ミックスダブルスカーリング選手権大会

（２）主 催：公益社団法人日本カーリング協会

（３）主 管：公益社団法人日本カーリング協会 競技委員会、

第１９回日本ミックスダブルスカーリング選手権大会 実行委員会

（４）協 賛：全国農業協同組合連合会

（５）日 程：令和８年３月２日（月）～３月８日（日）

（６）大会公式ＨＰ：【公式】第19回 日本ミックスダブルスカーリング選手権大会

（７）会 場：オカでんアリーナ（青森県青森市合浦１丁目１３番１号）