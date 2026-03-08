干し芋グランプリ２０２５で静岡県唯一ファイナリストに選ばれた 「干し芋」を特価で販売！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「しずおか『手しお屋』」は、数量限定で「富士山のふところ育ち 紅はるかの干し芋キャンペーン」を開催しています。

静岡県御殿場・小山で作られた「紅はるか」を使った干し芋で、どの年代の方にも美味しく食べていただけるしっとり柔らかい半生タイプです。

富士山のふもと・御殿場高原の干し芋は、さつまいも作りに最適な富士山の裾野の火山灰土壌、冷涼な気候であることで甘みを作るでんぷんが増えやすくなり富士山からの「寒風富士おろし」に当たることで干し芋がさらに甘くきれいに仕上がるという、美味しくなる条件が揃っています。

また、３月中旬まで「年度末大決算セール」を実施中のため、対象商品がその場で使えるクーポンを使用することで２０％ＯＦＦで購入でき、いつも以上にお得に買い物をお楽しみいただけます。

【数量限定＆特別価格商品】

１．富士山のふところ育ち「紅はるかの干し芋」130g×５袋入り【ご家庭用に】 ＪＡふじ伊豆

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬

２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。

※クーポンのご利用には会員登録が必要です。

※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。

※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

