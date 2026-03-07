Sugar(ハート)Holic、東名阪ツアーファイナル大成功1stワンマンライブ開催決定など重大発表を一挙解禁

株式会社SVC

王道×ちょいクセガーリーな魅力で注目を集める次世代アイドルグループ「Sugar(ハート)Holic」 が、

自身初となる東名阪ツアー

「Sugar(ハート)Holic 1st Tour『SUGAR INVATION 東名阪』」の

ツアーファイナル公演を開催。

会場を埋め尽くした観客の熱気の中、

公演のラストには今後の展開を示す重大発表が一挙に解禁され、

会場は大きな歓声とどよめきに包まれた。

クライマックスで明かされた“次のステージ”

本編・アンコールを経て、

熱気が最高潮に達した会場。

エンディングの余韻の中で映し出された映像とともに、

Sugar(ハート)Holicの“これから”を示す発表が次々と解禁された。

その内容は、グループの次なるステージを象徴するものばかり。

1stワンマンライブ開催決定

Sugar(ハート)Holicにとって初となる

ワンマンライブの開催が決定。

公演は

2026年5月31日、東京FMホール にて開催される。

これまで対バンライブや東名阪ツアーで積み重ねてきた経験を経て、

ついに“単独で魅せるステージ”へ。

グループとしての現在地、そしてこれからの可能性を提示する、

Sugar(ハート)Holicにとって重要な節目となる公演だ。

※チケット情報などの詳細は、後日発表予定。

町田つむぎ 生誕祭の開催決定

メンバー 町田つむぎ の生誕イベント開催も決定。

公演は

2026年4月11日（土）、

東京・恵比寿CreAto にて開催される。

グループの中でも独自の存在感を放つ町田つむぎにとって、

特別な一日となる本公演。

普段のライブとはひと味違う演出や構成、

そしてこの日だけのステージにも期待が高まる。

※チケット情報などの詳細は、後日発表予定。

定期公演の開催決定

さらに、定期公演の開催も発表された。

公演名は

「Sugar(ハート)Holic定期公演 あまやかし界隈 vol.1」。

記念すべき第1回は、

2026年3月31日（火）に開催される。

公演名

Sugar(ハート)Holic定期公演 #あまやかし界隈 vol.1

日時

2026年3月31日（火）

開場 19:00 / 開演 19:30

会場

Viblue EBISU

（東京都渋谷区恵比寿南2丁目3－14 CONZE恵比寿 地下1階）

チケット料金（+1D）

前方エリアチケット：\5,000

一般エリアチケット：\2,000

女性・学生チケット：\0

※女性・学生の方も1D代別途必要

▼チケットはこちら（販売：～3/30(月) 23:59）

https://ticketdive.com/event/cAiJ7cQgTs5ADfGykYsi

継続的にファンと向き合う場として、

Sugar(ハート)Holicの“今”をリアルタイムで届けていく。

パフォーマンスの進化や、

グループとしての成長を体感できる場となりそうだ。

デビューライブノーカットBlu-ray発売決定

そして、

デビューライブのノーカットBlu-ray発売も発表。

2025年11月22日（土）、

白金高輪SELENE b2にて開催された

デビューライブ 『Welcome to Sugar Party』 を、

ノーカットで収録した映像作品となる。

グループの原点とも言えるこのステージを、

当日の熱量そのままに体感できる内容に加え、

舞台裏に密着した未公開映像も収録予定。

Sugar(ハート)Holicの始まりの瞬間を、

より深く楽しめる特別な作品となりそうだ。

なお、本Blu-rayは

近日受注開始予定。

発売日や商品仕様などの詳細は、

近日発表予定となっている。

※お渡しイベントも開催予定

“ツアーの終わり”は、“次の始まり”

初の東名阪ツアーを走り切り、

確かな手応えとともに迎えたツアーファイナル。

しかしこの日は、

単なる終着点ではなく

Sugar(ハート)Holicの次のステージの始まりでもあった。

ワンマンライブ、定期公演、Blu-ray。

次々と広がる活動の中で

“カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。”の世界観は

さらに多くの人を巻き込みながら

大きく広がっていく。

ツアーの終わりに示された未来は、

むしろここから始まる物語の序章。

勢いを増しながら走り続ける

Sugar(ハート)Holicの次のステージに

ますます注目が集まっていく。

Sugar(ハート)Holicについて

Sugar(ハート)Holic（シュガーホリック） は、

「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」をメインコピーに掲げる王道ガーリーアイドルグループ。

2025年11月22日にデビューし、王道アイドルらしい可愛さの中に、

ほんの少し“ちょいくせ”を効かせた世界観と、

一度聴いたら耳に残る中毒性のある楽曲・ライブパフォーマンスで注目を集めている。

Event Schedule

主催公演 Sweet × Sweet × Sweet

開催日： 2026年3月7日（土）

会場： 恵比寿CreAto

出演者：Sugar(ハート)Holic / Aivery / SWANTICK

▼チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/rLMPOSxFWrQCnJMdJjxQ

Sugar(ハート)Holic定期公演 #あまやかし界隈 vol.1

開催日： 2026年3月31日（火）

会場： Viblue EBISU

出演者：Sugar(ハート)Holic

▼チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/cAiJ7cQgTs5ADfGykYsi

Official Links

OFFICIAL SITE

https://sugarholic-official.com

Instagram

https://www.instagram.com/sgrholic_info/

X（旧Twitter）

https://x.com/sgrholic_info

YouTube

https://www.youtube.com/@sgrholic_info

TikTok

https://www.tiktok.com/@sgrholic_info

各種サブスクリプション配信

https://linkco.re/25CVrDdH

お問い合わせ

MAIL：sugarholic1122@gmail.com