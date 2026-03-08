AIタスク管理・プロジェクト管理ツール「スーツアップ」、タスクひな型機能「AI生成タスク」の生成項目に概要・重要度・期限が追加！

株式会社スーツ

株式会社スーツ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：小松 裕介）は、AIタスク管理・プロジェクト管理ツール「スーツアップ」のタスクひな型機能「AI生成タスク」の生成項目に、新たにタスクの概要・重要度・期限が追加されたことをお知らせいたします。

スーツアップ AI生成タスク機能 生成項目の追加

経営支援クラウド「スーツアップ」β版では、無料お試し（7日間）をご利用いただけます。まずはスーツアップを操作してみて、チームのタスク管理に踏み出してみてください。

スーツアップ 無料お試しはコチラ :https://suitup.jp/

１．タスクひな型機能「AI生成タスク」の概要

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Jb7H5PNFm24 ]

タスクひな型機能は、スーツアップのコンセプト「かんたん！毎日続けられる！チームのタスク管理」の象徴的な機能です。弁護士、公認会計士や経営コンサルタントなど各種専門家とAIが作った多数のタスクひな型を取り揃えており、知識や経験が乏しいビジネスパーソンでも誰でもかんたんにタスク設定ができるようになります。

今般、当社は、スーツアップのタスクひな型機能「AI生成タスク」の生成項目に、新たにタスクの概要・重要度・期限が追加されたことをお知らせいたします。

「AI生成タスク」は、タスクのキーワードの入力、タスクの粒度、そして、初級者向け・中級者向け・上級者向けのユーザーの習熟度レベルを選択するだけで、AIが最適なタスクを生成してくれる機能です。

今までは生成項目はタスク名、大項目及び中項目のグループ分けの3項目でしたが、今回の機能アップデートによりタスクの生成項目に概要・重要度・期限が追加されました。これによって、ユーザーは、さらに簡単にタスク設定を行うことができるようになります。

なお、スーツアップでは、弁護士、公認会計士や経営コンサルタントなど各種専門家が作成したタスクひな型が約10,000個実装されています。ジャンルは、起業・開業、GX（グリーン・トランスフォーメーション）、ファイナンス、経理、総務、人事労務、営業、カスタマーサクセス、宣伝広告、広報、経営企画、秘書業務、内部監査、監査役監査、PFI、IR、イベント及び100日プランのタスクひな型などになります。

また、外部のプロフェッショナルによるタスクひな型も実装されています。2024年6月10日には司法書士法人近藤事務所が監修する会社登記、7月2日には株式会社テクノファが監修するISOマネジメント及びISO内部監査などISO関連、同月10日には税理士法人CROSSROADが監修する会計事務所、8月2日にはポップコーン株式会社が監修するデジタルマーケティング、そして、同月28日には参議院及び国土交通省の元産業医である吉田 健一医師が監修する健康経営のタスクひな型を追加しています。また、2025年2月27日には司法書士法人近藤事務所が監修する会社登記（追加）及び不動産登記、そして、5月30日には東京市谷法律事務所が監修する法務のタスクひな型を追加しています。

当社では、タスクひな型機能の充実によって、各部署・各業界の業界標準となるタスクひな型の整備をし、中小・中堅企業やスタートアップの労働生産性の向上に貢献してまいります。

２．スーツアップのサービス概要

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ofJ_4gMW244 ]

経営支援クラウド 「スーツアップ」 - AIでかんたん！毎日続けられる！チームのタスク管理

URL：https://suitup.jp

スーツアップは、AIでかんたん、チームで毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールです。表計算ソフトのような操作で、チームの「タスクの見える化」をして、タスクの抜け漏れや期限遅れを防ぎます。チームのタスク管理を実現することで、業務の効率化やオペレーションの改善が進み、大幅なコスト削減を実現します。

スーツアップでは、2023年9月からα版、2024年4月からβ版の提供をしています。β版では、タスク・組織・コミュニケーション及び分析の基本機能に加えて、表計算ソフトにはないタスクひな型、期限通知及び定型タスクなど、チームのタスク管理をかんたんに毎日続けられる機能が搭載されました。

プランと料金は、スタンダード・プランは、会社/組織に所属するユーザー1人あたり月額1,080円（税別）です。ユーザー数が10名以下の会社/組織については、事業規模を考慮して費用負担をより軽減し、1人あたり月額500円（税別）となるスタータープランもご用意しています。なお、β版スタートキャンペーンとして、2026年3月31日までは期間限定で初期費用は無料です。

３．会社概要

商 号 ： 株式会社スーツ（Suits Inc.）

代 表 者 ： 代表取締役社長CEO 小松 裕介

事 業 内 容 ： 経営支援クラウド事業、経営支援事業、投資銀行事業

設立年月日 ： 2022年12月1日

資 本 金 ： 10,000,000円（累計資金調達額213,000,030円）

株 主 ： 経営陣、mint、グリーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル7号投資事業有限責任組合、スーツ応援ファンド1号有限責任事業組合、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社、株式会社GOF

本店所在地 ： 東京都千代田区九段南4丁目6番13号ニュー九段マンション301号

TEL ： 03-6228-1390 FAX ： 03-6733-7870

会社サイト ： https://suits.co.jp

運営サイト ：

タスク管理なら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

プロジェクト管理なら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

ToDoリストなら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

記事サイト（ご参考）：

１．タスク管理ツールおすすめ10選！導入メリットや選び方のポイントを解説(https://suitup.jp/blog/15851/)

２．タスク管理のおすすめアプリ5選！選び方やポイントも解説(https://suitup.jp/blog/20162/)

３．中小企業におすすめのタスク管理ツールとは？比較ポイントや導入のメリットを詳しく解説(https://suitup.jp/blog/15202/)

株式会社スーツ

※ 「全社タスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-134529/40/ja)、「全社プロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-143755/40/ja)、「チームのタスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-143755/40/ja)、「チームのプロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-129334/40/ja)、「タスクの見える化」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-125233/40/ja)、「タスク雛型」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-125234/40/ja)、「ワークマネジメントツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-028213/40/ja)、「タスクマネジメントツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-028214/40/ja)及び「タスク管理ツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2025-023280/40/ja)は当社の登録商標です。