【千葉開府900周年】千葉のスポーツ・鉄道・食・文化が集結する地域イベント「千葉魂　suppoorted by Dotline」3月8日 千葉公園で初開催

株式会社SOSEI

報道関係者各位

supported by

千葉魂運営委員会（代表：紀之定 俊輔、株式会社SOSEI 代表取締役）は、2026年3月8日（日）、千葉公園（千葉市中央区）にて、地域活性イベント『千葉魂（CHIBA-DAMASHII）supported by ドットライン』を初開催いたします。

本イベントは、千葉開府900周年という記念すべき年に、現代のスポーツ・鉄道・食・文化を通じて千葉の魅力を再発見・発信する試みです。当日は、千葉県の新ご当地グルメ「黒アヒージョ」の販売をはじめ、プロスポーツ選手との交流やプロレス興行、本格鉄道シミュレーター体験など、千葉の魅力を五感で味わうコンテンツが集結します。

また、千葉開府900周年にちなんだ特別企画も用意。本イベントを旗揚げとし、今後は千葉県内各自治体の活性化を目指していく、地域共創プロジェクトの第一弾です。スポンサーの株式会社ドットライン（代表：垣本 祐作）は、「幸せの循環」を掲げ、医療・福祉等を通じて地域の課題解決に挑む企業です。グループの運営するVリーグ所属男子バレーボールチーム「千葉ドット」も千葉公園内YohaSアリーナ ～本能に、感動を。～をホームアリーナとして活動しており、共に千葉の未来を支える新たなコミュニティ創出を目指します。

会場：千葉公園

千葉県新ご当地グルメ：黒アヒージョ

■５つの主要エリア紹介

１. スポーツエリア

・本格プロレス興行： 特設リングでの試合や選手との交流。

２. 鉄道エリア

・鉄道ファン向けコンテンツ： 本格運転シミュレーター、実際に使用された鉄道備品販売。

・親子向けコンテンツ：鉄道のお仕事体験コーナー。

３. マルシェエリア

・千葉グルメ： 千葉県の新名物「黒アヒージョ」の販売。県内の多彩な農林水産物と、隠し味 として千葉県にゆかりの深い調味料である醤油を使用したご当地グルメ。

・地元産品： 千葉の豊かな食材を活かしたキッチンカーや物販ブース。

４. 多様性エリア

・共生支援：株式会社ドットラインによる、就労支援のひとつ古本の再生・販売ブース

５. ステージエリア

・地元出演者： 地元学生やアーティストによるパフォーマンス。

会場マップ

■千葉開府900周年記念企画「千葉氏くんスタンプラリー」

千葉に関連する景品を「900人分」用意

■イベント概要

・名称：千葉魂（CHIBA-DAMASHII）

・日時：2026年3月8日（日） 10:00～18:00

・会場：千葉公園（広場・芝庭・綿打池周辺）

・主催：千葉魂運営委員会

・共催：大和リース株式会社

・後援：千葉県、千葉市、公益社団法人千葉市観光協会、千葉市教育委員会、株式会社千葉日報社、株式会社ベイエフエム、株式会社JPF、東日本旅客鉄道株式会社 千葉統括センター、銚子電気鉄道株式会社、小湊鐡道株式会社、いすみ鉄道株式会社、千葉都市モノレール

・協力：株式会社ドットライン ほか

URL：https://chiba-damashi.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

千葉魂運営委員会 事務局（株式会社SOSEI 内）

TEL：09010798514 Email：skinosada.sosei@gmail.com