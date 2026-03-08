「2026 ワールドベースボールクラシック」ホームタウンヒーロー・パブリックビューイングを開催しました！

荒川区

本日（3月7日（土曜））、荒川総合スポーツセンターにて、「2026ワールドベースボールクラシックのパブリックビューイングを開催しました。

鈴木誠也選手のホームランに誠也コールが鳴り止まないパブリックビューイング会場

このイベントは、「野球日本代表「侍ジャパン」選手の出身地等で、日本代表選のパブリックビューイングを実施することで、地域の人々、そして未来のヒーローである子どもたちが一体となって応援できる場をつくる」との趣旨のもと、荒川区とNetflixの共催により、日本代表チームと荒川区出身の鈴木誠也選手を応援しようと開催するものです。

この日の試合は、日本代表と韓国代表の対戦。会場となった、荒川総合スポーツセンター（荒川区南千住6-45-5）には、150人のファンが駆けつけました。

開会にあたり、区が制作した応援メッセージ動画をスクリーンに投影しました。

動画は、鈴木誠也選手が所属していた「荒川リトルシニア」の恩師や後輩の皆さん、2017年ヴィーナスリーグ１部全勝優勝を果たした区内の企業チーム「アサヒトラスト女子硬式野球部」、母校の恩師や生徒の皆さんをはじめ、荒川区からは、滝口学区長、荒川区議会議員一同、区職員等から、鈴木誠也選手へ応援メッセージを送るもので、鈴木誠也選手を荒川区を挙げて応援しました。

試合が始まると、ライブ配信ならではの臨場感と感動をみんなで共有しながら、参加者は熱い声援を送りました。

試合は初回、韓国代表が3点を先制したものの、その裏、鈴木誠也選手が2ランホームランを放ち反撃開始。3回には大谷翔平選手、鈴木誠也選手、吉田正尚選手がホームランを放ち、5-3とリードを2点に拡げました。

日本は、鈴木誠也選手が2打席連続本塁打を含む4打点と大活躍し、大谷翔平選手、吉田正尚選手と合わせて4アーチで8打点を挙げる本塁打攻勢で接戦を制しました。

試合は、8-6で日本代表が勝利し連勝。攻守ともに息をつかせぬ試合に、パブリックビューイングは大変な盛り上がりとなりました。

【参加者のコメント】

荒川リトルシニアの伊藤希心（のぞみ）さんは「鈴木誠也選手がホームランを2本打ち、荒川リトルシニアの後輩として嬉しいです。次のオーストラリア戦も頑張ってほしいです。」と興奮気味に話していました。

日本連勝！ 3連覇に向けて、みんなでより熱い声援を送りましょう!!