《2か月連続改定に注意》「子ども子育て支援金」はいつ控除？給与担当が間違えやすい開始月

子ども子育て支援金は令和8年4月分から徴収が始まります。ただし給与からの控除時期は会社の「当月引き」「翌月引き」によって異なります。さらに3月分の保険料率改定と重なるため、2か月連続で控除額が変わることになります。制度そのものより、実務上の開始月のズレが最大の注意点です。

【開催概要】

日時：2026年3月15日 12：00～

主催：一般社団法人クレア人財育英協会

内容：報道関係者・メディア向け説明（取材・情報提供）

備考：個別取材対応、オンライン対応可（その他日程についても柔軟に調整します）

【こんな疑問に答えます】

・子ども子育て支援金はいつから徴収されるのか

・当月引きと翌月引きで何が違うのか

・4月支給と5月支給で控除タイミングはどう変わるのか

・標準報酬月額による計算方法はどうなるのか

・30万円の場合いくらになるのか

・3月分の保険料率改定とは何か

・なぜ2か月連続で控除変更が起きるのか

・給与担当者が今すぐ確認すべきポイントは何か

【講師紹介】

小野 純（おの・じゅん）

特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

株式会社SAのグループ会社として2023年設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

