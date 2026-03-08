《2か月連続改定に注意》「子ども子育て支援金」はいつ控除？給与担当が間違えやすい開始月
株式会社SA
日時：2026年3月15日 12：00～
【こんな疑問に答えます】
子ども子育て支援金は令和8年4月分から徴収が始まります。ただし給与からの控除時期は会社の「当月引き」「翌月引き」によって異なります。さらに3月分の保険料率改定と重なるため、2か月連続で控除額が変わることになります。制度そのものより、実務上の開始月のズレが最大の注意点です。
主催：一般社団法人クレア人財育英協会
内容：報道関係者・メディア向け説明（取材・情報提供）
備考：個別取材対応、オンライン対応可（その他日程についても柔軟に調整します）
・子ども子育て支援金はいつから徴収されるのか
・当月引きと翌月引きで何が違うのか
・4月支給と5月支給で控除タイミングはどう変わるのか
・標準報酬月額による計算方法はどうなるのか
・30万円の場合いくらになるのか
・3月分の保険料率改定とは何か
・なぜ2か月連続で控除変更が起きるのか
・給与担当者が今すぐ確認すべきポイントは何か
【講師紹介】
小野 純（おの・じゅん）
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
【雇用クリーンプランナー事業実績】
累計受講者：750名超
受講満足度：93％（自社アンケート）
公式サイト：https://koyo-clean.com/