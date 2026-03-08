埼玉県久喜市で実施中の「令和7年度 高齢者運動習慣化トレーニング(フレイル予防運動)」、実証実験の中間効果検証（アンケート調査のまとめ）その2

エアデジタル株式会社

エアデジタル株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：前田相伯、以下「エアデジタル」）は、埼玉県久喜市の大型商業施設アリオ鷲宮内、運動習慣化施設「スポーツ60＆スマート」内にて、デジタル活用の「寝たきり・認知予防/運動習慣化トレーニング」を積極的に提供しており、この度、中間効果検証を行い、２度目のまとめにつき、お知らせいたします。

エアデジタル株式会社「令和7年度 高齢者運動習慣化トレーニング(フレイル予防運動)」

※提供するデジタル活用の「寝たきり・認知予防/運動習慣化トレーニング」とは？

（2025年12月24日のエアデジタルプレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000050507.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000050507.html)

※実証実験の中間効果検証（アンケート調査のまとめ）その１

（2026年2月26日のエアデジタルプレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000050507.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000050507.html)

◆「寝たきり・認知予防/運動習慣化トレーニング」の中間効果検証について、その２

本補助事業においては「CS-30」と「WHO-5」の２つを活用いたしました。

エアデジタル株式会社「令和7年度 高齢者運動習慣化トレーニング(フレイル予防運動)」

１）「CS-30」とは？

「CS-30：30-second chair stand test」は、 30秒間で椅子から何回立ち上がることができるかを測定する簡便な運動機能評価テストであり、高齢者の筋力低下を図るスケールとして広がっているテストです。

脳卒中患者だけでなく、ロコモやサルコペニア、フレイルなどを検出するテストとしても注目されています。



２）「CS-30」の初回結果と2ヶ月後の結果について

埼玉県久喜市で実施中「令和7年度 高齢者運動習慣化トレーニング(フレイル予防運動)」

経時的変化を可視化した際に初回20回を閾値( ある反応や変化が起こるかどうかの境目となる基準値 )に２つの群があり、初回が20回を下回る群は下が10回から上が18回と離れているが3ヶ月時点で、20回付近に集約されており、本プログラムにおける一定の効果および目標値が窺えた。

エアデジタル株式会社「令和7年度 高齢者運動習慣化トレーニング(フレイル予防運動)」

３）「WHO-5」とは？

ＷＨＯが精神的健康の測定指標として推奨する質問票で、研究対象者の日常生活における気分状態を問う5項目の設問からなり、各設問0~5点の６段階で回答する。

13点未満では「精神的健康状態」が低いとされ、うつの罹患リスクが高いとされている。

４）「WHO-5」の初回結果(10月末結果検証時)と2ヶ月後の結果の比較

１.「WHO-5」の初回結果(10月末結果検証時)

フレイル予防講座受講者と要介護認定利用者いずれも、うつリスクを有する者の割合が17%台であった。

エアデジタル株式会社「WHO-5」の初回結果(10月末結果検証時)

２.「WHO-5」の時系列結果～要介護認定利用者

「要介護認定利用者」において、うつリスクを有する者の割合が初回24.6%から1ヶ月後13.1%で初回から11.5%減少した。

エアデジタル株式会社 「WHO-5」の時系列結果～要介護認定利用者

３.「WHO-5」の時系列結果～フレイル予防講座受講者

「フレイル予防講座受講者」において、うつリスクを有する者の割合が初回22.2%から1ヶ月後27.8%で初回から5.6%増加した。

（※数値自体は増加しているが、実数としては1人の増加のみで結果的にはほぼ同程度の維持といった形である）

エアデジタル株式会社 「WHO-5」の時系列結果～フレイル予防講座受講者エアデジタル株式会社「令和7年度 高齢者運動習慣化トレーニング(フレイル予防運動)」

◆ まとめ

この度の中間効果検証において、実施による効果が無いわけではなく、維持または上昇に向かっている感があるといった印象である。

現況、利用者の参加頻度、参加意欲が高まっていることは目にとってわかるような状況である。

本補助事業は2026年3月末時点で、再度効果検証を行う予定であり、その内容については、改めて次のプレスリリースおよび「エアデジタル株式会社」および「スポーツ６０＆スマート」公式サイトにおいて、公開いたします。

◆ 運動習慣化施設「スポーツ60＆スマート(SPORTS60＆SMART)」

設置商業施設：アリオ鷲宮

所在地 ：〒340-0212 埼玉県久喜市久本寺 谷田７-１ アリオ鷲宮1階（ロフトさんとなり）

営業時間：10：00～21：00（最終入場は20：00まで）

施設面積：約183坪

公式サイト： https://sports60.net/(https://sports60.net/)

・店舗名 ： スポーツ60＆スマート

・場 所 ： アリオ鷲宮 1階

・住 所 ： 埼玉県久喜市久本寺谷田７-１

◆ エアデジタル株式会社

社名：エアデジタル株式会社（旧社名：レジェンドスポーツヒーローズ株式会社）

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町２-３ 大宮マルイ7階

設立：2019年2月

代表者： 代表取締役 前田相伯

公式サイト： https://www.heroes-park.com/(https://www.heroes-park.com/)



□ エアデジタル facebook https://www.facebook.com/sports60andsmart(https://www.facebook.com/sports60andsmart)

□ エアデジタル Twitter https://twitter.com/airdigi(https://twitter.com/airdigi)

□ エアデジタル Instagram https://www.instagram.com/sports60andsmart/(https://www.instagram.com/sports60andsmart/)