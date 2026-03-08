国際自然環境アウトドア専門学校 アウトドアガイド学科リーブノートレイスジャパンと「野外指導者養成校連携協定」を締結

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの学校法人国際総合学園 国際自然環境アウトドア専門学校（所在地：新潟県妙高市／以下 i-nac）アウトドアガイド学科は、このたび、特定非営利活動法人リーブノートレイスジャパン（以下 LNTJ）と「野外指導者養成校連携協定」を締結いたしました。本協定により、環境倫理プログラム「Leave No Trace（以下、LNT）」の概念をカリキュラムに正式導入し、自然環境の保全と利活用を両立させる次世代アウトドアガイドの育成をさらに強化してまいります。

■連携の背景

近年、アドベンチャートラベルやアウトドア観光の拡大に伴い、「自然環境への配慮」と「体験価値の創出」を両立できるガイドの育成が国内外で求められています。LNTは、自然環境への影響を最小限に抑えながら野外活動を行うための国際的な環境倫理プログラムであり、世界各国のアウトドア教育・野外指導の現場で導入されています。

本協定は、野外指導者養成校として継続的に教育を行う機関に対し、LNTレベル1インストラク

ターコース要件を満たし就学を支援するものです。i-nacアウトドアガイド学科では、基礎科目にLNTの概念・用語を体系的に組み込み、学生が理論と実践の双方から環境倫理を学ぶ体制を整えました。

図1. レベル1インストラクター養成コースでのSPECモデルに基づいた演習の様子図2.インバウンドを対象としたスノーシューツアーで野生のサルと出会って適切な距離を保つ指導を行う様子

■協定の主な内容

本協定に基づき、i-nacアウトドアガイド学科では以下を実施します。

・LNTレベル1インストラクターコース要件を満たすカリキュラムの導入

・レベル2またはレベル3インストラクター資格保持者による指導体制の構築

・団体メンバーとしての登録および報告体制の整備

・コース修了者に対するLNTの指導機会の提供

これにより、学生は在学中から「環境保全と利活用を両立する指導者」としての視点と技能を体系的に習得することが可能となります。

■アウトドアガイド学科 学科長 小野彰太 コメント

アウトドアガイド学科 学科長 小野 彰太

アウトドアガイド学科では、アドベンチャートラベルガイドの養成にも取り組み、次世代のガイド育成を進めています。

サステナビリティに寄与するガイドを育てるために、グローバルスタンダードである「Leave No Trace」を補助線とし、自然、地域、社会に対してローインパクトで関わること、そしてガイドが関わることで状況をポジティブに転換できる未来を目指したいと考えています。

同時に、日本の文化やローカルの文脈に即した「日本らしさとは何か？」という問いを持ち続けながら、学生とともに日本の自然、文化について学び続けていく所存です。

■今後の展望

妙高市は、妙高戸隠連山国立公園を有する自然豊かな過疎地域でありながら、現在はグローバル資本によるマウンテンリゾート開発が進行する地域でもあります。一方で、自然と共にある暮らしや地域文化が未だ色濃く残る土地でもあります。

こうした環境の中で学ぶ学生たちは、観光やアウトドアを「仕事」として学ぶだけでなく、自らの暮らしそのものを通して自然との関わり方を問い続けることができます。

自然をどう利用するかではなく、どう共に生きるか。

地域の現実と向き合いながら、「持続性とは何か」という問いを日常の中で考え続けられること。それが本校の大きな教育的特徴です。

本連携協定を契機に、理論と実践、そして暮らしが結びついた教育をさらに深化させてまいります。

■学校法人 国際総合学園 国際自然環境アウトドア専門学校 概要

新潟県妙高市にキャンパスを構える総合アウトドア分野の専門学校です。妙高戸隠連山国立公園をはじめとする豊かな自然環境をフィールドに、実践的な野外教育・ガイド養成を行っています。

アウトドアガイドを始め、登山ガイド、環境調査員、野外教育指導者、アウトドアメーカースタッフなどの専門人材教育を展開し、持続可能な観光と地域社会に貢献できる人材の育成を目指しています。

所在地：新潟県妙高市

【学校公式noteはコチラ】

https://note.com/inac_nsg

【国際自然環境アウトドア専門学校についてはコチラ】

https://www.i-nac.ac.jp/

■特定非営利活動法人リーブノートレイスジャパン 概要

特定非営利活動法人リーブノートレイスジャパン（LNTJ）は、環境倫理プログラム「Leave No Trace」の理念を日本で普及・推進する団体です。

自然環境への影響を最小限に抑えるための「７原則」を軸に、指導者養成や教育機関との連携、企業向けの研修・普及活動を展開し、持続可能なアウトドア文化の定着を目指しています。

所在地：東京都墨田区

【リーブノートレイスジャパンについてはコチラ】

https://lntj.jp/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/