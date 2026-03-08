株式会社MAKOTO Prime、京都信用金庫主催のビジネスイベントに登壇。「生成AI×老舗企業」で描く業務変革の未来

株式会社MAKOTO Prime

株式会社MAKOTO Prime（本社：宮城県仙台市若林区、代表取締役：竹井 智宏、以下「当社」）は、2025年2月10日（月）にホテルグランヴィア京都（京都市）で開催された京都信用金庫主催のビジネスイベントに登壇いたしました。

当日は、約200超名の経営者やビジネスパーソンが集まる中、当社代表取締役の竹井智宏がパネルディスカッションに参加。「生成AI活用のリアル」をテーマに、京都の老舗企業における具体的な導入事例や、中小企業がAI時代を生き抜くための戦略について提言を行いました。

■ 当日の様子：200名超の経営者が集結、現場で使える「実利あるAI活用」を議論

会場となったホテルグランヴィア京都には、地域経済を支える経営者やビジネスパーソン約200名超が集結しました。イベントは、AIサービス提供者と実際に導入しているユーザー企業が登壇するパネルディスカッション形式で進行。「生成AI活用のリアル」をテーマに、理論だけでなく「明日から使える実践知」が飛び交う白熱した議論が繰り広げられました。

当社代表の竹井は、AI活用の具体的な成功事例として、京都の子供服専門店「石田愛商店」様の取り組みを紹介しました。

【紹介事例：石田愛商店様における「カルクワークス」活用】

同社では、当社の生成AIツール「カルクワークス」を導入し、大きな業務変革を実現されています。具体的には、商談内容をAIで分析し、顧客の潜在ニーズに基づいた提案が可能となりました。

単なる事務効率化にとどまらず、売上向上に直結する「攻めのAI活用」を実践されているこの事例に対し、会場の多くの経営者様が身を乗り出して聞き入る姿が見られました。「老舗企業こそ最新技術を武器にできる」という実証は、参加者に強いインパクトを与え、質疑応答でも具体的な導入に関する質問が相次ぐなど、会場は終始熱気に包まれていました。

■ 株式会社MAKOTO Prime 代表取締役 竹井智宏のコメント

「会場となったホテルグランヴィア京都には200名から300名もの経営者様にお集まりいただき、皆様に非常に高い熱量を持って私たちの話に耳を傾けていただけたことを大変嬉しく思います。伝統ある老舗企業の皆様が身を乗り出してAI活用の話を聞いてくださる姿から、『老舗企業にも最先端のAIが必要とされている』という事実を肌で感じることができました。今回の熱意ある反応を糧とし、今後も全国の中小企業様の実務に直結するAI活用を継続的に推進してまいります。」

■ 今後の展望

今回の登壇を通じ、老舗企業をはじめとする地域企業がAIに寄せる期待の大きさと、現場の皆様の熱量を改めて実感いたしました。 当社は今後も、中小企業向け生成AIツール「カルクワークス」「カルクチャット」「カルクペーパー」の提供とアップデートを通じ、地方企業の皆様が確かな実利を得られるAI活用の支援を継続してまいります。 単なるツールの提供にとどまらず、「生成AIで中小企業を元気に、生成AIで地方を元気に」というミッションのもと、日本全体の中小企業がテクノロジーの力で活性化し、新たな価値を創造し続ける未来の実現に向けて尽力してまいります。

■株式会社MAKOTO Primeについて社名：株式会社MAKOTO Prime

本社：宮城県仙台市若林区清水小路6-1

代表：代表取締役 竹井智宏

事業内容：2011年東日本大震災を機に、東北の起業支援・中小企業支援を開始。東北復興＆スタートアップエコシステム構築の中心的役割を担う。これまでファンド事業・地方創生事業などを立ち上げ、産学官金と広く連携しながら、一貫して地方企業が輝けるような経営環境作りを実施。現在は第二創業としてAI活用支援事業を立上げ。中小企業向け生成AIツール「カルクワークス」「カルクチャット」「カルクペーパー」を全国に展開。「生成AIで中小企業を元気に、生成AIで地方を元気に」を掲げて、より良い社会作りを目指している。

URL：https://makotoprime.com/

■提供ツールについて

カルクワークス：単なる議事録ツールを超えた多機能AIツールです。スマートフォンからワンタッチで、議事録はもちろん、独自のカスタムフォーマット機能でAIが分析・判断した高度なレポート（商談分析、面接評価など）まで自動生成が可能。法人利用に必須となる情報漏洩対策も万全。中小企業の業務効率化を強力にサポートします。

サービスサイト：https://makotoprime.com/calqworks

カルクチャット：スプレッドシート一つで誰でも簡単に管理・構築できる日本一カンタンなAIエージェントです 。自社情報を学習させた専用AIの構築、問い合わせ対応AI 、ニュースの自動収集AI、命令の定期実行と自動メール送信など、高度な機能をカンタンに利用可能。中小企業に最適なAIエージェントとして、幅広い業務にご活用いただけます。

サービスサイト：https://makotoprime.com/calqchat

カルクペーパー：紙や電子ファイルを高精度にデータ化するAI-OCRツールです。レイアウトフリーで手書きメモも読み取るだけでなく、生成AIが内容を分析し、「クレーム有無の判断」や「改善点の指摘」といった分析情報を自動付与が可能。簡単操作でデータ入力から分析まで自動化し、業務を劇的に効率化します。

サービスサイト：https://makotoprime.com/calqpaper

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社MAKOTO Prime 広報部

E-mail：info@makotoprime.com