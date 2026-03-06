3Dプリンター体験型実店舗 「サンステラ3Dステーション池袋店」2026年夏オープン決定。3Dプリンター専門実店舗
株式会社サンステラ（本社：東京都、代表取締役：和田裕介）は、
3Dプリンターを「見て・触れて・体験できる」実店舗 「サンステラ3Dステーション池袋店」 を
2026年夏、東京都豊島区東池袋にオープンすることを発表しました。
本店舗は、3Dプリンター・3Dスキャナーの展示、3Dプリント体験、ワークショップなどを通じて、初心者からプロユーザーまで誰でも3Dプリント技術に触れられる体験型店舗です。
フィラメント・レジンやノズルなどの消耗品も500点以上在庫し購入できる体制も整えます。
近年、急速に発展してきた3Dプリンター。
サンステラは、3Dプリンターと人、そして“未来”をつなぐ拠点として、
新しいものづくり文化の発信地を目指します。
店舗名の由来
サンステラ3Dステーションは、
3Dプリンターと人、そして“未来”をつなぐ場所。
技術と想いが交差する
“中継地点（ステーション）” として、
ここから新しい創造が生まれ、
次の時代へと走り出す。
そんな願いを込めて名付けました。
店舗までの道のり
私たちは、3Dプリンターの実店舗をつくることをひとつの目標に歩んできました。
まだ3Dプリンターが一般的ではなかった頃から、家電量販店での販売やイベント出展など、地道な活動を積み重ねてきました。
実機を見て、触れて、理解してもらう――
その体験こそが、3Dプリンターの魅力を伝える一番の方法だと信じてきたからです。
創業19年。
そして、3Dプリンター事業を開始してから14年。
この実店舗の開設は、私たちにとって長く掲げてきた一つの目標でした。
サンステラ3Dステーションは、その歩みの先に生まれた場所です。
ここからまた、新しいものづくりの物語が始まります。
店舗の特徴
■ 3Dプリンター・3Dスキャナー実機展示
最新の3Dプリンターや3Dスキャナーを実際に見て比較可能
■ 500点以上の材料・アクセサリー在庫
フィラメント・レジン・関連機材などをその場で購入可能
■ 3Dプリント体験
初心者でもその場で3Dプリントを体験できるプログラムを用意
■ ワークショップ開催
3Dモデリングやプリント技術を学べるイベントを定期開催
店舗概要
店舗名
サンステラ3Dステーション池袋店
所在地
〒170-0013
東京都豊島区東池袋5丁目7-5 1F
アクセス
東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩2分
都電荒川線 東池袋4丁目停留所 徒歩2分
オープン予定
2026年夏
公式SNS
最新情報は各SNSにて配信予定です。
X @sunstella_shop
Instagram @sunstella.shop
TikTok @sunstella.shop
株式会社サンステラについて
株式会社サンステラは、3Dプリンターおよび3D材料の専門商社として、10年以上にわたり、世界トップクラスの3Dプリンター・3Dスキャナー・造形材料を取り扱い、年間3,500台の販売実績を有しております。
「3D材料ならサンステラ」「安心して買えるサンステラ」を掲げ、
製品供給・保守・サポート・価格安心保証まで一貫した購買体験の提供に取り組んでおります。
自社独自作成の取扱説明書の同梱や、保守部品の保有数の加速、各種キャンペーンなど、他社およびメーカー直販にはない独自の「選ばれる理由」を創出し続けてまいります。
今後もお客様の創造活動を支えるパートナーとして、
価値あるサービスを継続的に拡充してまいります。
■株式会社サンステラ（概要）
本社： 〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-7-3東池袋５丁目ビル6F
代表者： 代表取締役 和田 裕介
設立： 2007年3月 資本金： 1,000万円
事業内容： 3Dプリント機器・各種造形材料の輸入販売・技術サポート
公式サイト： https://sunstella.co.jp/