3Dプリンター体験型実店舗 「サンステラ3Dステーション池袋店」2026年夏オープン決定。3Dプリンター専門実店舗

株式会社サンステラ

株式会社サンステラ（本社：東京都、代表取締役：和田裕介）は、

3Dプリンターを「見て・触れて・体験できる」実店舗 「サンステラ3Dステーション池袋店」 を

2026年夏、東京都豊島区東池袋にオープンすることを発表しました。

本店舗は、3Dプリンター・3Dスキャナーの展示、3Dプリント体験、ワークショップなどを通じて、初心者からプロユーザーまで誰でも3Dプリント技術に触れられる体験型店舗です。

フィラメント・レジンやノズルなどの消耗品も500点以上在庫し購入できる体制も整えます。

近年、急速に発展してきた3Dプリンター。

サンステラは、3Dプリンターと人、そして“未来”をつなぐ拠点として、

新しいものづくり文化の発信地を目指します。

店舗名の由来

サンステラ3Dステーションは、

3Dプリンターと人、そして“未来”をつなぐ場所。

技術と想いが交差する

“中継地点（ステーション）” として、

ここから新しい創造が生まれ、

次の時代へと走り出す。

そんな願いを込めて名付けました。

店舗までの道のり

私たちは、3Dプリンターの実店舗をつくることをひとつの目標に歩んできました。

まだ3Dプリンターが一般的ではなかった頃から、家電量販店での販売やイベント出展など、地道な活動を積み重ねてきました。

実機を見て、触れて、理解してもらう――

その体験こそが、3Dプリンターの魅力を伝える一番の方法だと信じてきたからです。

創業19年。

そして、3Dプリンター事業を開始してから14年。

この実店舗の開設は、私たちにとって長く掲げてきた一つの目標でした。

サンステラ3Dステーションは、その歩みの先に生まれた場所です。

ここからまた、新しいものづくりの物語が始まります。

店舗の特徴

■ 3Dプリンター・3Dスキャナー実機展示

最新の3Dプリンターや3Dスキャナーを実際に見て比較可能

■ 500点以上の材料・アクセサリー在庫

フィラメント・レジン・関連機材などをその場で購入可能

■ 3Dプリント体験

初心者でもその場で3Dプリントを体験できるプログラムを用意

■ ワークショップ開催

3Dモデリングやプリント技術を学べるイベントを定期開催

店舗概要

店舗名

サンステラ3Dステーション池袋店

所在地

〒170-0013

東京都豊島区東池袋5丁目7-5 1F

アクセス

東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩2分

都電荒川線 東池袋4丁目停留所 徒歩2分

オープン予定

2026年夏

公式SNS

最新情報は各SNSにて配信予定です。

X @sunstella_shop

Instagram @sunstella.shop

TikTok @sunstella.shop

株式会社サンステラについて

株式会社サンステラは、3Dプリンターおよび3D材料の専門商社として、10年以上にわたり、世界トップクラスの3Dプリンター・3Dスキャナー・造形材料を取り扱い、年間3,500台の販売実績を有しております。

「3D材料ならサンステラ」「安心して買えるサンステラ」を掲げ、

製品供給・保守・サポート・価格安心保証まで一貫した購買体験の提供に取り組んでおります。

自社独自作成の取扱説明書の同梱や、保守部品の保有数の加速、各種キャンペーンなど、他社およびメーカー直販にはない独自の「選ばれる理由」を創出し続けてまいります。

今後もお客様の創造活動を支えるパートナーとして、

価値あるサービスを継続的に拡充してまいります。

■株式会社サンステラ（概要）

本社： 〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-7-3東池袋５丁目ビル6F

代表者： 代表取締役 和田 裕介

設立： 2007年3月 資本金： 1,000万円

事業内容： 3Dプリント機器・各種造形材料の輸入販売・技術サポート

公式サイト： https://sunstella.co.jp/