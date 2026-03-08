【3/14限定】1時間で1,500個“即完売”！伝説の苺シャンティーが「ホワイトシャンティ」として1日限定復活！

株式会社太陽社

お菓子のたいよう(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正裕）が展開する、千葉県で長年愛され続ける菓子店「お菓子のたいよう」は、希少な3Lサイズの銚子産とちおとめを“丸ごと1個”使用した人気スイーツ『いちごシャンティ』を、ホワイトチョコ仕立てに進化させた「ホワイトシャンティ」として、2026年3月14日（土）のホワイトデーに1日限定で販売いたします。

※数量限定・毎年即完売となる人気商品のため、お早めのご来店をおすすめいたします。

■ 販売店舗

お菓子のたいよう実店舗全店

■「いちごシャンティ」とは――

※左が「いちごシャンティ」、中央と右がホワイトデー限定の「ホワイトシャンティ」（ホワイトチョコ仕立て）です。

大粒のとちおとめを“丸ごと1個”、ふわっふわのシャンティークリームで包み、外側をパリッと薄いチョコレートでコーティングした、リピーター続出の大人気スイーツ。ひと口食べれば、まるで“とろけるショートケーキ”をそのままかぶりついているよう。土台にはケーキを支えるだけではない、本格サブレを使用し、すべてにしっかりとしたこだわりを込めています。

使用する苺は、とちおとめでは希少な特大3Lサイズ。

これは偶然できるものではなく、樹勢管理や摘果、温度・水分調整、病気リスクへの細やかな配慮――そのすべてが噛み合って、はじめて実る特別な苺です。大粒でも味がぼやけないものはごくわずか。その中から、食味まで妥協せずに選び抜いた、流通量の少ない3Lサイズのみを使用しています。

販売開始からわずか1時間で1,500個が完売するという、当店史上、過去最高の反響を記録した話題のスイーツです。

■「ホワイトシャンティ」は、“とろけるショートケーキ”としてさらに進化！

今回の「ホワイトシャンティ」は、外側のチョコレートをホワイトチョコレートで仕立てたホワイトデー限定仕様。外側をホワイトチョコにすることで、味わいはよりまろやかでミルキーに。苺の甘酸っぱさを引き立てながら、深く濃密なコクが加わり、“ショートケーキ感”がさらにUP！

“とろけるショートケーキ”として、より一層進化を遂げたその味わいは、まるで――

ショートケーキのいちばん美味しい、あの部分！

苺と生クリームの“トップ部分”だけを、永遠に食べているような幸福すぎる味わいです。

この、フォークを入れた瞬間の“パリッと感”をご覧ください。

フォークを入れた瞬間、パリッ。

それは、繊細なチョコが軽やかに弾け飛ぶほど。

厚さは、わずか数ミリ。

薄く繊細なのに、食べればしっかりとパリッとした存在感を放つチョコレートコーティング。

その軽やかな食感が、中に包まれたふわふわのクリームと、瑞々しい苺の美味しさを、よりドラマチックに引き立てるのです。

パリパリのチョコを割ると、現れるのは――

ふわっふわのシャンティークリームと、特大3Lサイズのみずみずしいとちおとめ。

ぜひ、これを、かぶりついて味わってください！

“パリッと感”をご紹介するためにフォークで撮影していますが、本当の美味しさは――ばくっ！と、かぶりついた瞬間。この「ホワイトシャンティ」は、かぶりついてこそ、おいしさの神髄を発揮するスイーツ！

口に入れた瞬間、パリッとチョコレートが割れ、中からとろりとあふれるミルキーな生クリームで口がいっぱいに！舌が生クリームに溺れたかと思ったその直後、苺の果汁がじゅわっと弾け、芳醇な香りが鼻を駆け抜ける――その一瞬で口の中が苺一色に！この“あふれ出す果汁感”と存在感は、3Lサイズの特大とちおとめだからこそ味わえる、格別な体験です。

後から追いかけてくるのは、土台の本格サブレから立ち上がるバターの香りと、さくっとほろける心地よい食感。さらに、仕上げに添えたフリーズドライ苺のキュッと締まる酸味と凝縮した香りが鼻に抜け、濃厚な味わいに美しい余韻を残します。

この「大粒苺のホワイトシャンティ」でしか味わえない、特別なおいしさを。

ぜひ一度、ご体験ください。

■ 銚子産とちおとめ、3Lサイズを選ぶ理由

生クリームの濃厚なコクの中に、苺の香りと酸味がしっかりと立ち上がる――贅沢な味わいを生み出すため。その答えが、銚子産とちおとめにあります。

三方を海に囲まれた銚子は、冬でも冷え込みが穏やかで日照時間が長く、苺栽培に理想的な環境。糖度が安定し、酸味が尖りにくい、バランスの取れた苺が育ちます。

さらに、海風の影響で昼夜の寒暖差が穏やかなため、果肉はやわらかくなりすぎず、みずみずしいのに締まりのある食感に仕上がるのも銚子産ならではです。

その中でも、選び抜いた3Lサイズの特大とちおとめだけを厳選。

ひと粒が大きいからこそ、かじった瞬間にあふれる苺の果汁感と、香りの立ち上がりがまったく違います。果肉にしっかりと厚みがあるため、たっぷりの生クリームと重なっても存在感がぼやけることなく、最後まで「苺を食べている満足感」をしっかり感じられます。

締まりのある果肉は、3Lサイズでありながら水っぽくならず、クリームに負けて潰れることもありません。この苺を乳味感の強い生クリームと合わせることで、穏やかな酸味がクリームに埋もれることなく、コクを切る“後味の輪郭”として美しく機能します。

銚子産とちおとめは、ただ大きくて甘いだけの苺ではありません。

生クリームを引き立て、味の流れを整え、余韻まで美しくまとめる苺。その力を最大限に味わっていただくため、特大3Lサイズだけを惜しげもなく使用しています。

■ 当店が誇る、本当においしい九州産の生クリーム

大粒苺をやさしく包み込むのは、当店が誇る九州産の生クリーム。使用しているのは、世界のトップシェフにも認められた純生クリーム、九州産「PURE CREAM 35」です。

九州産クリームならではの、乳味の厚み、豊かなコク、立ち上がる香り。その濃厚さは別格で、ミルク本来の旨みをしっかりと感じられるのが特長です。そこへ、キルシュワッサー（さくらんぼを原料にした蒸留酒）を当店独自のバランスで合わせることで、後味は驚くほどすっきりに。濃厚でありながら重たさを感じさせない、ひと口ごとにミルクの風味がふわりと広がる、計算し尽くされた味わいです。

「たいようは生クリームが違う」――そう言われ続けてきた理由が、このひと口に。

思わず頬がゆるむほどなめらかで、とろける口どけの生クリームをたっぷりまとわせた、極上の「ホワイトシャンティ」。濃厚なクリームとフレッシュな苺が美しく調和し、たいようのこだわりを存分に味わえる特別なスイーツです。

■ ただの土台じゃない、さくさくほろほろのバターリッチのサブレ

「ホワイトシャンティ」の土台には、ケーキを支えるためだけでは終わらせない、お菓子屋だからこそできる本格サブレを使用しています。

生地には高級アーモンドプードルをたっぷり使用し、香ばしさとコクをプラス。

さらにバターをふんだんに練り込んだバターリッチ仕立てで、サクッ・ホロッと軽やかな食感の中に、香り・コク・しっとり感を存分に味わえる贅沢なサブレに仕上げました。

ケーキを支えるだけの“土台”ではなく、それ自体が完成された味わい。

ぜひ、このサブレだけでも味わってみてください。

■ “たっぷり”チョコレートは、イタリア産ならではの濃密ミルクの味わい

コーティングに使用しているのは、スイーツの本場・イタリア産の上質なホワイトチョコレート。

ミルクのコクがどこまでも濃く、驚くほどなめらかな口どけと上品な甘さが特徴。この「ホワイトシャンティ」のために厳選した、特別なホワイトチョコです。

溢れるミルクの旨みを感じるシャンティークリームとの相性は、まさに抜群。

計算し尽くされたなめらかな舌触りは、口の中で一切のざらつきを残さず、美しくとけていく──。チョコが主張しすぎるのではなく、クリームと溶け合い、刹那に放つ「パリッ」という快音をアクセントにしながら、最後は一体となって消えていく。これこそが、比類なき“とろけるショートケーキ感”を生み出す最大の秘密です。

苺、シャンティークリーム、ホワイトチョコ。

緻密に計算された三層が一体となることで、ショートケーキの一番美味しい「核心部」だけを丸ごと頬張るような味わいに。──そんな、大人のわがままを叶えるスイーツがここに完成しました。

■ 甘さの中に“輪郭”を作る、フリーズドライ苺

チョコレート、生クリーム、フレッシュ苺。

どうしてもミルキーで丸くまとまりがちな味わいの中に、フリーズドライ苺をひと摘み。キュッとした酸味が入り、味の輪郭が一気に立ち上がります。

水分を含まないフリーズドライ苺は、香りと酸味がぎゅっと凝縮。

生クリームのコクをキレよく切り、チョコの甘みを引き締めながら、フレッシュ苺の甘さをより鮮明に引き出します。さらに、サクッ、ほろっと崩れる軽やかな食感が加わることで、フレッシュなとちおとめとはまた違った苺の味わいを楽しめます。

- フレッシュなとちおとめ＝みずみずしい香り- フリーズドライ苺＝熟した苺の凝縮香

二層の香りを楽しめる、計算されたアクセントです。

男性パティシエの手と比較することで際立つ、3Lサイズとちおとめの迫力ある大きさ！

その圧倒的な存在感が、このスイーツのすべてを物語ります。

大粒の苺を頬張った瞬間の幸福感を最大化するため、素材の選定から食感のコントラストまで、ひと口の完成度を突き詰めて仕上げました。

まさに、ひと口で完結する“究極のショートケーキ”です。

ホワイトシャンティに出会えるのは、1年で1度だけ――

「今まで食べたケーキで一番好き！」

そんな声もよくいただく、大人気のケーキ。

特別なホワイトデーだからこそ、大切な方への「とっておきのお返し」に。

もちろん、毎日頑張る自分への最高のご褒美や、家族や友人との贅沢なティータイムにも。

とってもおいしいので、ぜひ食べてみてくださいね♪

皆さまのご来店を、スタッフ一同、心より楽しみにお待ちしております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/130_1_51516e0669bfc1babebedd4c5ddb59e2.jpg?v=202603080451 ]

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

公式X（旧Twitter）：https://x.com/okashi_TAIYO

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@okashi_taiyo

公式YouTube：https://www.youtube.com/okashi_taiyou(https://www.youtube.com/@okashi_taiyou)

公式Threads：https://www.threads.net/okashi_taiyo

会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正裕

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

okashinotaiyou.web@gmail.com