日本商工会議所青年部、新たにアジア５か国の青年経済団体とMOUを締結

日本商工会議所青年部

日本商工会議所青年部（以下、日本YEG／会長：小野知一郎）は、アジア各国・地域を中心とする海外青年団体との連携強化に取り組んでいます。今回は、２月26日に開催した全国大会（群馬県伊勢崎市）に併せて、新たに５か国の青年経済団体との友好協力に関する覚書（MOU：Memorandum of Understanding）の締結式を催しました。

本締結を機に、アジア地域における若手経営者ネットワークをさらに拡大することで、国際ビジネスマッチングの推進や青年経済人の相互交流、共同事業の創出など、様々な連携に取組みます。

【新たに締結した団体（５団体）】

□ ブルネイ若手起業家協会

YEAB（Young Entrepreneurs Association Brunei）：ブルネイ

ブルネイ若手起業家協会 会長 Ms. Goh Chai Li（左） ／ 日本ＹＥＧ 会長 小野 知一郎（右）

□ ラオス若手起業家協会

YEAL（Young Entrepreneurs Association of Laos）：ラオス

ラオス若手起業家協会 副会長 Ms. Philaiphone Vongpraseuth（左）／ 日本ＹＥＧ 会長 小野 知一郎（右）

□ ミャンマー若手起業家協会

MYEA（Myanmar Young Entrepreneurs Association）：ミャンマー

ミャンマー若手起業家協会 副会長 Ms. Thi Thi Khaing（左）／ 日本ＹＥＧ 会長 小野 知一郎（右）

□ シンガポール若手ビジネスリーダーネットワーク

SBF YBLN（Singapore Young Business Leaders Network）：シンガポール

□ マレーシア若手起業家協会

MAYA（Malaysian Young Entrepreneurs Association）：マレーシア

（※上記の２ヵ国とは、初めてオンラインでの調印式を執り行いました。）

MOU締結団体（既存）

【既存MOU締結先（５団体）】

□ カンボジア若手起業家協会

YEAC（Young Entrepreneurs Association of Cambodia）：カンボジア

□ 台湾三三会青年企業家委員会

YEA-YEG（The Third Wednesday Association Young Entrepreneur Group）：台湾

□ ベトナム若手起業家協会

VYEA（Vietnam Young Entrepreneurs Association）：ベトナム

□ タイ商工会議所青年部

YEC（Thai Young Entrepreneurs Chamber of Commerce）：タイ

□ フィリピン商工会議所青年部

PYEA（Philippine Young Entrepreneurs Association）：フィリピン

▼日本商工会議所青年部（日本ＹＥＧ）とは

次代の地域経済を担う若手経営者・後継者の相互研鑽と資質向上、交流を通じて、企業の発展と豊かな地域社会を築くことを目的とした青年経済団体で、全国417の商工会議所青年部が加入している。

発足：昭和58年４月１日

日本ＹＥＧ会員数 ：約32,000名（※2025年５月末時点末現在）

令和７年度 会長 小野 知一郎（小松商工会議所青年部）

日本商工会議所青年部【公式】 :https://www.yeg.jp/

▼お問合せ先

事務局（日本商工会議所中小企業振興部内）

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル４階

TEL：03-3283-7848

【配信者】

令和７年度 日本商工会議所青年部 広報委員会 副委員長 坂口大明

（九州ブロック 沖縄県商工会議所青年部連合会 宮古島商工会議所青年部）