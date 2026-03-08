1971年から続く歴史を継承し、シアターGロッソのヒーローショーは新次元へ『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ ショー』シリーズ第1弾　詳細情報

株式会社東京ドーム

株式会社東京ドーム（本社：東京都文京区、代表取締役社長 ＣＯＯ：長岡 勤）は、 “ヒーローショーの聖地”である東京ドームシティ シアターGロッソにて、新たな特撮映像シリーズの幕開けとなる「PROJECT R.E.D.」の第1弾作品『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系）のヒーローショーを2026年4月11日（土）より開催します。

シアターGロッソは、1971年以降、数多のヒーローたちが熱戦を繰り広げてきた“ヒーローショーの聖地”としてさらに進化し、これまでのスーパー戦隊とは一味違う「最高峰のアクション」と、ここでしか見ることのできない「完全オリジナルのストーリー」で、これからも全世代を熱狂させるライブショーをお届けします。

2026年2月15日（日）より新たに放送がスタートした『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、最新の映像表現と演出手法により世界観をゼロから構築した“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ「PROJECT R.E.D.」の第1弾作品です。

シリーズ第1弾公演となる本作では、次元を越えて全宇宙を守るニューヒーロー「ギャバン・インフィニティ」に加え、「仮面ライダーゼッツ」も登場し、ヒーローショーならではの夢の競演が実現。敵の策略による謎の世界を抜け出すため、“二大ヒーロー”が力を合わせ、戦いを繰り広げます。これまで以上にパワーアップしたステージの臨場感と、会場を包み込む一体感を、ぜひご体験ください。

さらに、ヒーローショーの伝統である“僕と握手”も健在。ギャバン・インフィニティが入場する皆様をお出迎えします。

また、公演終了後には、握手会と撮影会も実施します。握手会ではギャバン・インフィニティ、ギャバン・ブシドー、ギャバン・ルミナスに加え、仮面ライダーゼッツが参加。撮影会ではギャバン・インフィニティ、仮面ライダーゼッツと記念写真が撮影できます。ショーの観覧の記念に、ヒーローたちとの特別な思い出をつくることができます。

◆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ ショー シリーズ第1弾 概要

◎タイトル：「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ シアターGロッソに現る！」

夢かうつつか？宇宙で一番！？ギャバいミッションスタート

◎日時：2026年4月11日（土）～5月6日（水・祝）の土・日・祝日

◎公演時間：約30分

◎場所：東京ドームシティ シアターGロッソ（東京都文京区後楽1-3-61 ジオポリス内）

◎あらすじ：

次元を越えて全宇宙を守るニューヒーロー…

宇宙刑事ギャバン・インフィニティがシアターGロッソに現れた！

颯爽と戦うギャバン・インフィニティは、敵の策略によって謎の世界に…。

そこで彼を助けたのは……仮面ライダーゼッツ！

謎の世界を抜け出すため、力をあわせる二大ヒーロー。

果たして二人は、ミッションを遂行することができるのか…？！

◎チケット料金：

＜エキサイティングシート（入場特典付き）＞

おとな（中学生以上）3,400円／こども（3歳～小学生）3,000円

＜プレミアム席（入場特典付き）＞

おとな（中学生以上）3,200円／こども（3歳～小学生）2,800円

＜一般席＞

おとな（中学生以上）2,100円／こども（3歳～小学生）1,800円

※お得な「親子セット券」や「自由席」、暗い席が苦手なお子様も安心の「真っ暗にならない席」も販売します。

＜握手会（Gロッソオリジナル サイン入り色紙付き）＞

1名につき800円

＜撮影会（Gロッソオリジナル 写真台紙付き）＞

写真1枚につき 1,350円

※料金はすべて税込みです。

◎チケット販売：

＜エキサイティングシート・プレミアム席・一般席（親子セット席含む）・握手会・撮影会＞

e＋にて販売中https://eplus.jp/sf/event/g-rosso/ticket-3

＜真っ暗にならない席（親子セット席含む）・自由席（公演日前日まで）＞

「アソビュー！」にて販売中https://grossoheroshow.my.urakata.app/channels/b0286bba-9e16-4c0b-a860-1c5b30a614b7/products?salesProductTagCode=uqbim5qcwe

◆ヒーローショーをさらに楽しもう！

◎「おうえんたい」募集中

今年も、ヒーローショーをもっと楽しめるように「おうえんたい」を実施します。シアターGロッソでヒーローショーを観覧してポイントを集めると、ショー観覧数に応じたスペシャルな特典をプレゼント！お得に公演が楽しめるチケットや、ヒーローショーのCMに参加できる抽選応募券など、“ギャバい”特典を数多くご用意しています。

◎ヒーローショーオリジナルラベルドリンク販売

ギャバン・インフィニティ、ギャバン・ブシドー、ギャバン・ルミナスのビジュアルが描かれたGロッソ限定のラベルドリンクを会場内で販売します。

◎「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」とコラボしたフードメニューを販売

東京ドームシティ内の各店舗にて「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」とコラボしたフードメニューを販売します。フードメニューをご購入された方には、オリジナルコースターをプレゼントします。

「おうえんたい」の参加方法や、ラベルドリンク・コラボフードメニューの詳細情報は、公式サイト（https://at-raku.com/hero/)よりご確認ください。

※記載の内容は、変更となる場合があります。

※画像はイメージです。

お客様からのお問い合わせ先：東京ドームシティ わくわくダイヤル TEL.03-5800-9999