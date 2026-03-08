【MEISM by Re:EDIT（ミズム バイ リエディ）】「CLASSIC FEEL」をテーマに、春のセレモニーや日常を彩る2026年春の最新ルックを公開

株式会社ネオグラフィック

株式会社ネオグラフィック（本社：大阪市中央区／代表取締役社長：工藤 正樹）が展開する30代～40代向けファッションブランド「MEISM by Re:EDIT（ミズム バイ リエディ）」は、2026 Spring Collectionを開催。3月以降に発売する新作アイテムの最新LOOKを公開しました。

Season Concept「CLASSIC FEEL」

50's～60'sのクラシックを現代風にアップデート。

デコラティブな装飾やシアー素材が奏でる、華やかでセンシュアルなスタイル。

「人生を彩る give coloring to life」

素材とデザインにこだわった、エイジレスな一着をお届けします。

特設ページはこちら :https://reedit.jp/pages/26spring-meism?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20260308pr

【MEISM】Brand Concept

特設ページはこちら :https://reedit.jp/pages/26spring-meism?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20260308pr

MEISM(ミズム)” とは「ME＋ISM」“私主義” という意味。

自分らしく人生を謳歌する時代の変化に敏感なファッションを愛するすべての人へ。

”いくつになっても華やかに輝き続けたい”自分らしくありながらもワンランク上の「自分」を叶える、デザインと素材にこだわったエイジレスなアイテムをお届けします。

Re:EDITについて

変化を恐れず時代をリードし続ける、強く、気品高く、輝く女性に寄り添うサステナブルかつエシカルなトレンドファッションアイテムを提案するレディースファッションブランドです。 30代前半～40代の働く女性達＆ママへ向けたアイテムをラインナップしています。

Re:EDITオンラインストア

https://reedit.jp

会社概要

【株式会社ネオグラフィック】

設立 ：2006年8月

代表取締役社長 ：工藤 正樹

本社所在地 ：大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号 御堂筋ダイビル6F

事業内容 ：Eコマース事業・婦人服 製造・小売事業

ホームページ：https://neographic.jp/