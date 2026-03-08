令和八年 夏巡業 大相撲 福島場所
「大相撲 福島場所」を、2026年8月22日（土）に福島トヨタクラウンアリーナにて開催致します。
力士と間近で触れ合うことができる巡業では、相撲ビギナーからファンまで楽しめる様々な催しがあります。
取り組みはもちろん、人気力士の“大銀杏”が結われる様が見られる「髪結い実演」など、本場所では見られない演目も必見です。禁じ手や珍しい決まり手をコミカルに実演する「初切」など、笑いをさそうシーンも盛りだくさん。人気力士の握手会や、一緒に撮影をしてもらえるチャンスなど、巡業ならではの交流も魅力のひとつです。
迫力ある取組と伝統の技を、間近でお楽しみください。
【興行概要】
日時：令和8年8月22日（土）
開場9:00 打ち出し（終了）14:30 予定
場所：福島トヨタクラウンアリーナ（国体記念体育館）
（〒960-8166 福島県福島市仁井田字西下川原４１-１）
主催：大相撲福島場所実行委員会、KFB福島放送
後援：福島市教育委員会、福島商工会議所
協力：福島市、福島市スポーツ振興公社
【興行内容】
09:00 開場／公開稽古
11:30 幕下以下取組 ／ 髪結い、初切、相撲甚句、太鼓打分など
13:00 幕内・横綱土俵入り ／ 幕内取組
14:30 弓取式 ／ 打ち出し（終了）
※時間は目安であり、一部変更となる場合がありますので予めご了承ください。
【チケット料金（税込金額）】
■座席券
タマリS席-18,000円（１名分／福島場所記念座布団付き）
タマリA席-16,500円（１名分／福島場所記念座布団付き）
ペアマスS席-30,000円（２名分／巡業座布団付き）
ペアマスA席-28,000円（２名分／巡業座布団付き）
アリーナイスS席-13,500円（１名分）
アリーナ車イス席-30,000円（２名分／2名分うち付添1名・敷地内駐車場付き）
2階イスA席-7,500円（１名分）
2階イスB席-5,500円（１名分）
※ペアマス席券、車イス席券は2枚単位での販売です。
※全館土足厳禁です。スリッパをご持参ください。
※1階席は幼児も含めすべての入場者に座席が必要です（危険防止の為、タマリS席への未就学児童入禁止）。
※2階席のみ4歳未満膝上観戦無料(お席が必要な場合は有料)。
※2階席のお客様は1階アリーナへ立ち入りができませんのでご了承ください。
■お土産セット券
横綱土産券/弁当付-6,000円（相撲土産（4種）、特製弁当、お茶、パンフレット）
大関土産券/弁当付-4,000円（相撲土産（3種）、特製弁当、お茶、パンフレット）
スー女土産券/弁当付-4,000円（バスソルト・ハンド＆ネイルクリーム各1個（色は選べません）、特製弁当、お茶、パンフレット）
お弁当券/パンフ付-2,500円（特製弁当、お茶、パンフレット）
※上記の券は予約販売のみとなります。当日会場での販売はありません。
※当日10：30～14：30までに会場内引換所にてお引換えください。
※お土産券・お弁当券のみでの入場はできません。（ご入場および商品のお引換えには別途座席券をお買い求めください。）
※すべての券種に付随するお弁当の内容は共通です。
会場では上記のほかにグッズ販売を行います。
（※会場では現金のみのお取扱いになりますのでご了承ください）
【お問い合わせ】
■巡業・チケットについて
大相撲巡業チケット事務局 [TEL]0570-05-3366 (10:00～17:00)
■会場について
福島トヨタクラウンアリーナ（国体記念体育館） [TEL]024-539-5500 (9:00～21:00)
【チケット販売】
■一般販売
2026年3月14日（土） 各プレイガイドにて
【初日特電販売】
〈電話受付〉 0570-06-5566
2026年3月14日（土）実施（オペレーター対応10:00～17:00）
【プレイガイド】
■チケットぴあ（Pコード：865-537）
〈WEB〉 https://w.pia.jp/t/sumo-fukushima/
〈店舗〉 セブン-イレブン店内「マルチコピー機」
■ローソンチケット（Lコード：22769）
〈WEB〉https://l-tike.com/sports/
〈店舗〉 ローソン、ミニストップ店内「Loppi」
■e＋（イープラス）
〈WEB〉 https://eplus.jp/sumo-fukushima/(https://eplus.jp/sumo-fukushima/)
〈店舗〉 ファミリーマート店内「マルチコピー機」
■福島トヨタクラウンアリーナ（国体記念体育館）
事務所(窓口販売) 取扱時間 9:00～17:00
■大相撲巡業チケット事務局
〈電話受付〉 0570-05-3366 (オペレーター対応10：00～17：00)
※車イス席をご利用の方は、3/16(月)以降、大相撲巡業チケット事務局へお申込みください。
【令和八年 夏巡業 大相撲 福島場所 公式WEBサイト】
詳細はこちらでもご確認いただけます。
新着情報なども発信していきます。
https://www.fukushima.lme-sumo-jungyo.jp/