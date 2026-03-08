更年期女性に寄り添うセルフケアアプリ「JoyHer」がApp StoreのTodayタブに掲載

株式会社YStory

女性健康デジタルヘルスケア企業である株式会社YStory（本社：東京都港区、代表取締役：Janet Yu, Sherry Shi）は、当社が開発・運営する更年期セルフケアアプリ「JoyHer」が、App StoreのTodayタブにおいて、3月8日の国際女性デーを記念した特集企画の一環として紹介されたことをお知らせします。

Today ストーリー リンク：https://apps.apple.com/jp/story/id1858862852

■更年期セルフケアアプリ「JoyHer」について

「JoyHer」は、35歳以上の女性が健康で充実した日々を過ごすための更年期セルフケアアプリです。国内で既に6万人以上のユーザーにダウンロードされています。

更年期特有の多様かつ個人差の大きい症状に対し、「JoyHer」はパーソナライズされたケアを提供します。出血の有無、ホットフラッシュ、めまいといった20項目以上の症状記録機能や、AIがユーザーの記録を分析し食事や運動のコツを提案するパーソナルヘルスプラン機能を搭載。さらに、ユーザーからの強いニーズに応えて実装された匿名コミュニティでは、同じ悩みを持つ仲間や専門家と繋がり、孤独や不安の解消をサポートします。加えて、ヨガやピラティスなど自宅で実践できる5分間のセルフケア動画コンテンツも提供し、多角的なサポートを実現しています。

■株式会社YStoryの創業者について

データサイエンティストとしてヘルスケア業界でパーソナライズドケアの必要性を感じていたJanet Yuと、自身の経験から女性の健康課題における情報不足と孤独に関心を持っていたSherry Shiによって設立されました。コンサルティングファームの同僚として出会った二人は、「テクノロジーを通じて女性の健康課題を解決し、より良い社会を創造する」という共通のビジョンのもと、YStoryを創業しました。

■今後の展望

当社は、米国の著名な医療機関の事業支援プログラムへの参加を機に、日本で蓄積したデータと知見を活かしたグローバル展開を視野に入れています。日本発のパーソナルケアを世界中の女性に届けることで、「更年期」を暗く辛いものではなく、成熟したポジティブなライフステージとして捉え直す文化を創造していくことを目指します。





App Storeは、米国その他の国や地域で登録されたApple Inc.のサービスマークです。

株式会社YStory

所在地：東京都港区六本木6丁目10－1 六本木ヒルズ森タワー15F

代表取締役：Janet Yu, Sherry Shi

設立：2023年1月

公式サイト： https://ystoryhealth.com/

ios ：https://apps.apple.com/jp/app/joyher/id1640877684

協業・提携などに関するお問い合わせ：https://www.joyher.life/contact



本件に関するお問い合わせ先

株式会社YStory 広報担当

Email: contact@ystoryhealth.com