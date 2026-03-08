昨年話題となった「TOKYOラブ」な海老チップス、ご声援に応えて大丸東京店に再登場！

株式会社坂角総本舖〈LOVE ebby! TOKYO〉イメージ

株式会社坂角総本舖（本社：愛知県東海市、代表取締役：坂泰助）は、2026年3月15日（日）～4月14日（火）の期間限定で、大丸東京店の特設会場にて、東京限定商品〈LOVE ebby! TOKYO（ラブエビー！トウキョウ）〉を販売いたします。

インパクト抜群なパッケージの中身は、こだわりが詰まったサクッと食感のエビチップスです。原材料の約6割にたっぷり使用した天然海老の旨みに、香り豊かな国産黒のりを加え、からりと揚げてサクッと軽やかな食感に仕上げました。

〈LOVE ebby! TOKYO〉は昨年の4月と8月に大丸東京店にて期間限定販売を行いました。

販売終了後には毎回、お問合せフォームやSNS等で「次の販売はいつですか」「こんなに美味しいならもっと買っておけばよかった」とお声をいただいておりました。嬉しいお声にお応えし、今回は少し長めの約1か月に渡る販売となります。

また、お買い上げ2,160円（税込）毎に1回挑戦できるハズレなしのカプセルくじなどをご用意して、お土産選びの楽しい時間を演出します。皆様のご来店をお待ちしております。

〈LOVE ebby! TOKYO〉煎餅イメージ

【〈LOVE ebby! TOKYO〉について】

内容量/価格（税込）：6袋入/777円、10袋入/1,296円

スリーブセット10袋入×2箱/2,700円

※オリジナルエコバッグ付き（数量限定）

24袋入/3,240円

21g入/432円（スタンドパック）

製品特徴：こだわり天然えびに国産黒のりの風味ふんわり

揚げてからり、食感サクッ、TOKYOラブなエビチップス。

賞味期限：製造日より120日間

※個包装1袋にエビチップスおよそ6～7枚入り

アクリルキーホルダーと缶バッジ

【イベント詳細】

期間：2026年3月15日（日）～4月14日（火）

場所：大丸東京店 1階和洋菓子売場 催事場

取扱商品：〈LOVE ebby! TOKYO〉

カプセルくじ：お買い上げ2,160円（税込）以上で1回挑戦していただけます。

1等：オリジナルアクリルキーホルダー 1個

2等：オリジナル缶バッジ 1個

3等：〈LOVE ebby! TOKYO〉試食1袋

坂角総本舖

株式会社坂角総本舖（ばんかくそうほんぽ）

創業者・坂 角次郎（ばん かくじろう）により、1889年（明治22年）に横須賀（現在の愛知県東海市）で創業し、2025年4月に創業137年目を迎えました。江戸時代に徳川家へ献上された「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出した海老せんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしています。

所在地：愛知県東海市荒尾町甚造15‐1

URL：https://www.bankaku.co.jp/shop/default.aspx?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral(https://www.bankaku.co.jp/shop/default.aspx?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral)