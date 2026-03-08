iPhoneで完全に削除した写真や動画を復元するアプリ｜PhoneRescue for iOS Ver.４.3.2を公開

iMobie Inc.

2026年3月6日（金）、iMobieはiOS向けデータ復元ソフト PhoneRescue for iOS の最新バージョン 4.3.2 を正式リリースしました。本アップデートでは、操作性の向上と復元処理の最適化を中心に改良を行い、より分かりやすく、よりスムーズなユーザー体験を実現しています。

▶アップデート内容

1.操作ボタンにテキスト説明を追加

各操作ボタンに説明テキストを表示することで、初めてのユーザーでも迷わずに操作できるようになりました。

2.ビデオガイドへの入口を新設

アプリ内から直接復元手順のビデオガイドにアクセスできるようになり、操作方法をより直感的に学習可能です。

3.写真・動画データの読み込みおよび復元処理を最適化

処理速度と安定性を向上させ、大切な写真や動画データをよりスムーズかつ安全に復元できるようになりました。

▶PhoneRescue for iOSについて

iMobie PhoneRescue for iOS(https://reurl.cc/vE3jaj) は、iPhone から完全に削除してしまった写真や動画(https://www.imobie.jp/iphone-recovery/delete-restore-animations-iphone.htm?utm_source=google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=pri_prtimes_recover_completely_deleted_videos_photos)、メッセージ、LINEメッセージなどのデータを安全かつ効率的に復元できる専用ソフトです。iCloud や iTunes バックアップがなくても直接デバイスをスキャン可能で、消えてしまった大切な思い出や重要ファイルを取り戻すことができます。直感的な操作フローとプレビュー機能により、必要なデータだけを選んで復元できるので、無駄なくスムーズに作業が完了します。iPhoneユーザーにとって、データ紛失時の強力なセーフティネットとして信頼できるツールです。

PhoneRescue for iOSの特徴

1.完全削除データの復元：iPhone から完全に削除した写真や動画、メッセージなどもスキャンして復元可能。消えた大切なデータを取り戻せます。

2.バックアップなしでも直接復元：iCloud や iTunes にバックアップがなくても、デバイス本体を直接スキャンして復元できます。

3.選択的復元で効率的：プレビュー機能により、必要な写真や動画だけを選んで復元可能。無駄なデータを復元せずスムーズに作業できます。

4.操作が直感的で簡単：初心者でも迷わない分かりやすい操作フロー。ボタンや説明テキストで、ステップごとに案内されます。

5.高速かつ安全な復元処理：データ復元中もiPhoneに影響を与えず、安定した処理でスピーディに作業完了。

PhoneRescue for iOSの使い方 - iPhoneで完全に削除した写真や動画を復元する方法

ステップ1：PhoneRescue for iOSをインストール

公式サイト(https://reurl.cc/vE3jaj)から最新バージョンをダウンロードして、パソコンにインストールします。Windows / Mac に対応しています。

ステップ2：iPhoneをパソコンに接続

USBケーブルでiPhoneを接続します。PhoneRescueがデバイスを認識すると、復元モードの選択画面が表示されます。

ステップ3：復元モードを選択

「iOSデバイスからリカバリー」を選択して進めます。

「iOSデバイスからリカバリー」を選択

ステップ4：削除された写真や動画をスキャン

スキャン対象のデータ種類で「写真」「動画」にチェックを入れて、スキャンを開始します。完了まで数分かかります。

削除された写真や動画をスキャン

ステップ5：プレビューして復元

検出された写真や動画をプレビューで確認できます。必要なデータだけを選択して、「PCに復元」 または 「iPhoneに復元」 をクリックします。

プレビューして復元

ステップ6：復元完了

選択した写真や動画が指定先に復元されます。これで完全に削除したデータも安全に取り戻せます。

▶会社概要

iMobie は 2011年に設立されたソフトウェア開発会社 で、iOS および Android デバイス向けのデータ復元、データ管理、転送、ロック解除やシステム修復などの総合ソリューションを提供しています。社名は “I’M Optimistic, Brave, Independent & Efficient” の頭文字から生まれたもので、若く情熱的なチームがユーザーのデジタルライフをよりシンプルに、安心して楽しめるものにすることをミッションとしています。これまでに 3,000 万人以上のユーザー に利用されており、世界中で高い信頼を得ています。主力製品には PhoneRescue、DroidKit、AnyTrans、AnyUnlock などがあり、個人ユーザーから法人まで幅広いニーズに応えています。

